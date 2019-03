Liela brēka, maza vilna

Portāla “Delfi” uzrunātie reklāmas un sabiedrisko attiecību uzņēmumu pārstāvji norāda, ka, plānojot izdevumus konkrētiem pasūtījumiem, influenceriem plānotie izdevumi vidēja un liela mēroga kampaņām svārstās no 2% līdz 7%. Piemēram, kādā uzņēmumā skaidroja, ka kampaņā, kuras izmaksas bija 60 tūkstoši eiro, lielākā izdevumu daļa aizgājusi tehniskajiem, plānošanas izdevumiem un tradicionālo mediju iesaistei, bet influenceriem, pēc skaita desmit, no šīs summas atvēlēti aptuveni seši līdz septiņi tūkstoši eiro. Proti, influenceri darba praksi ietekmējuši, bet maz, – klāt nākusi vien jauna ailīte tāmes apakšā.

“Par ko varētu diskutēt: par to, vai būtu nepieciešams izveidot jaunas profesijas klasifikatorā,” portālam “Delfi” sacīja Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa. Iepriekš viņa kā vienu no nozares problēmām minējusi nespēju precīzi izmērīt digitālo reklāmas tirgu, kas savukārt apgrūtina iespēju noteikt kopējo nozares izaugsmi.

Profesiju klasifikatorā nav tāda amata kā influenceris vai tā ekvivalenta. Atbildot uz jautājumu, vai Latvijas influenceru asociācija pie tā strādā, tās vadītāja un viena no populārākajām influencerēm Maija Armaņeva “Delfi” atbildēja apstiprinoši: “Jā, cītīgi strādājam, sadarbojamies ar ministrijām, jo tas ir ātrākais veids, kā to panākt. Viss ir procesā, bet, cik ātri tas notiks, man nav ne jausmas. Lielu cerību gan man nav. Influenceris un blogeris ir tās profesijas, ar kurām sastapsimies turpmākajos gados. Kad paaugsies mūsu bērni, būs pavisam citas profesijas, kuru šodien nemaz nav. Kāpēc mēs nevarētu sākt pārmaiņas? Piemēram, profesiju klasifikatorā ir amati, kādos šodien neviens vairs nestrādā. Ir taču jāiet līdzi laikam.”

“Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Valsts valodas likumu un citiem normatīvajiem aktiem profesiju vai amatu nosaukumiem ir jābūt latviešu valodā, nelietojot anglicismus, līdz ar to tādi vārdi kā “influenceris” nevarēs tikt iekļauti Profesiju klasifikatorā, tam būs jāatrod latviskojums,” sacīja Lipskis.

“Tur ir tā – tev pašam jāaiziet uz veikalu, jānopērk tas *******, tad jānofotografē, pēc tam šī fotogrāfija jāsūta apstiprināšanai, tad to apstiprina un varu nopublicēt. Par to sola 20 līdz 30 eiro. Paldies, bet mans laiks ir dārgāks par visu to čakaru,” sacīja viena no aģentūru pārstāvēm, piebilstot, ka šis ir viens spilgtākajiem piemēriem kā uzņēmums cer iegūt publicitāti par ārkārtīgi zemām izmaksām. Uz tā rēķina, kā norādīja eksperte, ziedojot pārdomātu satura kvalitāti.

Ekspertu viedokļi

Vienlaikus sāk veidoties arī izpratne par to, kādi ir iespējamie zīmola riski, ar kuriem var nākties saskarties darbā ar influenceriem. Piemēram, neizpētot influenceru sekotājus, var gadīties, ka konkrētā konta sekotāji patiesībā ir iegādāti “botu fermās”, līdz ar to šī mākslīgi uzpūstā slava var kļūt par neslavu ne tikai influencerim, bet arī uzņēmumam, kurš ar viņu sadarbojies. Nav iespējams arī garantēt, ka influenceris paliks uzticīgs tām vērtībām, kuras paudis sadarbības laikā, vai, piemēram, jau pēc pāris dienām neuzsāks sadarbību ar konkurentiem.

Uzņēmumu interese ir pragmatiska. 47% Latvijas interneta lietotāju izmanto reklāmu bloķētājus, līdz ar to mārketinga speciālistiem ir jākļūst radošākiem un jākāpj ārā no tradicionālo reklāmu rāmjiem. Izmantojot influenceru sociālo tīklu ierakstus, var sasniegt arī šo auditoriju.

Par ko tad ir tas lielais uztraukums? Ja mēs skatāmies no klasiskās reklāmas puses, tad paņēmiens ir vecāks nekā pati reklāma, jo tajā brīdī, kad cilvēkam parādās izvēle, viņam ir nepieciešams kāds, kas atbrīvo no šīs izvēlēšanās. Reklāmās jau no sākta gala ir izmantots autoritārais arguments. Noteikts eksperts palīdz izvēlēties. Līdz šim klasiskajā reklāmā uzdevums bija atrast to īsto ekspertu, kuram liela cilvēku daļa uzticas, un tad viņu var nobildēt vai nofilmēt ar pareizajiem vārdiem mutē un palaist masu medijos.

Tagad mēs redzam, ka pats cilvēks ir kļuvis par mediju. Līdz ar to jebkurš, kuram sociālajā tīklā ir pietiekami daudz sekotāju, kļūst par ietekmētāju, ekspertu. Un viņš palīdz izvēlēties. Vienīgā izmaiņa ir tā, ka cilvēks to dara pēc savas paša iniciatīvas. Godīgi būtu, ja likums regulētu influencerus, tāpat kā tas regulē to konkurentus – tradicionālos medijus.

Klasiskajā reklāmā cilvēks, kas palīdz pārējiem izvēlēties, ir kādas jomas eksperts, un tāpēc viņš tiek vērtēts kā uzticams. Teiksim, ja ir žurnālists, kas gadiem ilgi rakstījis par auto, tad cilvēki viņam uzticas. Kas ir jāņem vērā, arī klasiskā reklāma paņem cilvēku, kas vienā jomā ir eksperts, un liek viņam palīdzēt izdarīt izvēli pilnīgi citā jomā, kur viņam nav nekādu eksperta kvalitāšu. Tāda ir cilvēka psiholoģija – ja es tam cilvēkam uzticos vienā jomā, tad bieži nemulsinās arī tas, ka viņš man piedāvā kaut ko pavisam citā. Cilvēka prātā eksperta zināšanas no vienas jomas kaut kā pārnesas arī uz citām. Tas ir tas psiholoģiskais triks.

Manuprāt, uz influenceriem skatās kā uz jaunu instrumentu, īpaši nepārspīlējot to lomu. Mēs noteikti nevaram visus mārketinga vai reklāmas rezultātus panākt tikai ar influenceriem. Tas vienkārši ir vēl viens risinājums. Domāju, ka viņi virzās arī uz kvalitātes pusi. Ja es redzu, ka manā tīklā kāds aizrāvies ar reklāmas multiplicēšanu, parastu produktu izrādīšanu, es vienkārši viņu bloķēju.