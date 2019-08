10 vienkāršas, bet efektīvas finanšu stratēģijas

Jebkuras veiksmīgas finanšu pārvaldības pamatā ir efektīvas un pārbaudītas stratēģijas, kas ļauj sasniegt plānotos rezultātus. Sarežģītas finanšu stratēģijas izmanto lieli uzņēmumi, savukārt maziem un vidējiem uzņēmumiem nepieciešams kas vienkāršāks, bet ne mazāk efektīvs. Tieši mazie un vidējie uzņēmumi ir ekonomikas pamats, kas nodrošina tās attīstību un izaugsmi.

Uzņēmēji, kas izvēlas veidot un vadīt savu biznesu, parasti pilnībā nododas uzņēmuma vajadzībām, nereti aizmirstot par sevi un savu nākotni. Šajā rakstā apkoptas 10 efektīvas finanšu stratēģijas, kuras iespējams izmantot gan savas, gan sava uzņēmuma labklājības veicināšanai.

1. Līdzsvara atrašana starp privātajiem un darba mērķiem

Pirmais un pats svarīgākais solis personīgo finanšu plānošanā ir izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus. Nereti uzņēmuma mērķi var traucēt vai pat izrādīties svarīgāki par personīgajiem, piemēram, ienākšana jaunā tirgū vai jaunu ražošanas telpu iegāde kādā brīdī var šķist daudz svarīgāka par pensijas vai bērnu izglītības uzkrājumu veidošanu. Vienas vai otras sfēras prioritizēšana var nodarīt kaitīgumu ilgtermiņā, tādēļ panākumu atslēga ir atrast īsto līdzsvara punktu.

2. Dažādu finansējuma avotu izmantošana

Lai uzsāktu uzņēmējdarbību, ir nepieciešams noteikta apmēra pamatkapitāls. Sākotnēji līdzekļi parasti tiek ņemti vai nu no personīgajiem iekrājumiem, pārdodot īpašumu vai auto, citos gadījumos aizņemoties no ģimenes vai draugiem, tomēr reizēm nākas meklēt finansējumu arī kādā finanšu institūcijā, piemēram, nebanku patēriņa kredītu internetā, protams, izvērtējot šāda aizdevuma nepieciešamību un iespējas to atmaksāt ilgtermiņā. Svarīgākais ir izvērtēt kopējās izmaksas un atrast visizdevīgāko piedāvājumu. Vēl viens variants, ko iespējams izmantot, lai saņemtu finansējumu, ir klienti. Ja klientiem patiks Jūsu produkts, viņi būs gatavi veikt priekšapmaksu, kas ļaus saņemt vajadzīgos līdzekļus, nemaksājot procentus par to izmantošanu.

3. Izmaksu kontrole

Pat vislieliskākais plāns var izgāzties, ja tas nespēj nodrošināt peļņu – pavisam vienkārši izsakoties uzņēmuma ieņēmumiem jābūt lielākiem kā kopējām izmaksām. Ļoti bieži uzņēmumi beidz pastāvēt, jo nespēj nopelnīt pietiekoši daudz, un skatoties no malas šķiet, ka risinājums ir pavisam vienkāršs – vajag pelnīt vairāk. Tomēr veiksmīgi uzņēmumi ļoti bieži koncentrējas tieši uz izmaksu kontroli, samazinot nevajadzīgus tēriņus līdz minimumam un koncentrējoties uz resursu efektīvu izmantošanu un darba produktivitātes palielināšanu.

4. Nodokļi

Nodokļu aprēķini un nomaksa ir sarežģīts un sāpīgs process, tomēr, nesakārtota un nesaprotama nodokļu politika ātri vien var izbeigt uzņēmuma darbību. Pirms uzņēmuma izveidošanas ir vērts aprunāties ar pieredzējušu grāmatvedi vai nodokļu konsultantu, lai izvēlētos Jums visatbilstošāko uzņēmējdarbības un līdz ar to arī nodokļu maksāšanas formu, jo mikrouzņēmums maksā nodokļus savādāk, nekā sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Lai nodokļu aprēķins un nomaksa būtu korekta, ieteicams izmantot grāmatvedības uzskaites programmu un, ja ir iespējams, piesaistīt arī profesionālu grāmatvedi, kuram šie darbi noteikti vedīsies ātrāk un vieglāk. Un noteikti gadījumos, ja kaut kas nav skaidrs, sazināties ar atbildīgajām iestādēm, lai noskaidrotu, kā pareizi rīkoties un neradīt sev nevajadzīgas galvassāpes.

5. Risku vadība

Riski sastopami visdažādākajās formās – biznesa risks, operacionālais risks, finanšu risks, un tas vēl nemaz nav viss. Biznesa risks ietver sevī jaunus konkurentus, izmaiņas likumdošanā un nozares regulējumos, operacionālais risks ietekmē uzņēmuma spēju apkalpot savus klientus, finanšu risks saistās ar procentu likmju izmaiņām un likviditātes kritumu. Veiksmīga risku vadība ļaus uzņēmuma veiksmīgi pielāgoties izmaiņām, kā arī sagatavoties neparedzētām situācijām un veiksmīgi tās pārlaist.

6. Pensiju fonds

Lielisks veids gan kā atalgot lojālus darbiniekus, gan kā iegūt nodokļu atvieglojumus. Noslēdzot līgumus par 3.pensiju līmeņa izveidošanu, tiek veidots ilgtermiņa uzkrājums, kas, sasniedzot pensionēšanās vecumu, būs ļoti noderīgs. Noteikti nevajag aizmirst arī pašiem par sevi.

7. Drošības tīkla izveide

Drošības tīkla izveide ir svarīgs nosacījums, lai nodrošinātos pret neparedzētiem gadījumiem. Bieži vien uzņēmuma īpašnieks savu personīgo mantu ir sasaistījis ar uzņēmuma mantu un gadījumā, ja ar biznesu kaut kas noiet greizi, tiek zaudēta arī personīgā manta. Tādēļ savus personīgos ieguldījumus vajag sadalīt pa dažādām nozarēm, nevis piesaistīt tikai savam uzņēmumam.

8. Apdrošināšana

Ir ākārtīgi būtiski nodrošināties pret dažāda veida fiziskiem riskiem, piemēram, ugunsgrēkiem vai zādzībām, lai nebūtu jāatsakās no biznesa turpināšanas tikai tādēļ, ka nepietiek līdzekļu, lai visu atjaunotu.

Arī nodrošināt darbinieku veselības apdrošināšanu ir lielisks ieguldījums uzņēmuma ilgtermiņa attīstībā. Darbinieki varēs rūpēties par savu veselību un būs lojāli savam darba devējam, kas palīdzēs ietaupīt uz personāla apmācību regulārās mainības dēļ.

9. Īpašuma sadales plāns

Ar nožēlu jāsaka, ka neviens no mums nav mūžīgs, tādēļ ir svarīgi jau laicīgi parūpēties par to, lai būtu sagatavots oficiāls testaments, kas ietver ne vien personīgo īpašumu un naudas līdzekļu sadali, bet arī visus ar uzņēmumu saistītos aspektus.

10. Uzņēmuma nodošanas plāns

Veiksmīgs bizness ietekmē dažādas cilvēku grupas – īpašniekus, darbiniekus, piegādātājus, klientus. Lai nodrošinātu to, ka tiek ņemtas vērā visu šo cilvēku grupu vēlmes, ir nepieciešams izveidot uzņēmuma nodošanas plānu, kurā detalizēti atrunāti visi nosacījumi gadījumam, ja izvēlaties biznesu likvidēt vai nodot vadības grožus cita cilvēka rokās.

