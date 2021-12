11 iemesli, kas palīdzēs izvēlēties Digitālo reklāmas aģentūru 2022. gadā

Pēdējo divu gadu laikā digitālā mārketinga nozīmīgums ir tikai un vienīgi audzis. Kādreiz uzņēmumi varēja atļauties darboties bez digitālā mārketinga. Bet mūsdienās būtu neprātīgi ignorēt svarīgās izmaiņas cilvēku paradumos. Kādi tad ir svarīgākie iemesli, izvēloties digitālo reklāmas aģentūru 2022. gadā?

Efektīva laika pārvaldība un reklāmas kvalitāte. Teiciens "Es varu pats" vairs nestrādā attiecībā uz kvalitatīvu digitālo reklāmu. Izdarīt darbu kvalitatīvi nozīmē – veltīt ļoti daudz laika, lai izprastu visus digitālos procesus un noteikumus katrā reklāmas kanālā (Google reklāma, Facebook, Instagram, e-pasta mārketings, LinkedIn, TikTok utt.). Pēc tam vēl vajag monitorēt kampaņas un veikt attiecīgas izmaiņas... Pieredzējušas digitālā mārketinga aģentūras saskaras ar dažādām situācijām ik dienu. Apkalpojot ļoti atšķirīgus uzņēmumus un izpildot dažādas prasības, aģentūru pieredze un prasmes aizvien aug. Jūsu laiks ir vērtība, tāpēc ieguldiet to jūsu uzņēmuma attīstības veicināšanā un ļaujiet Jūsu uzņēmuma digitālās reklāmas kontus apkalpot profesionāļiem.

Ekspertu zināšanas: Izvēloties digitālās reklāmas aģentūras pakalpojumus, ar jūsu uzņēmuma reklāmu strādās cilvēki, kuriem ir gadiem ilga pieredze un zināšanas par dažādām digitālā mārketinga stratēģijām. Šādas aģentūras jau agrāk ir strādājušas ar līdzīgiem projektiem, kādus vēlaties īstenot jūs, tāpēc tās zinās, kā panākt jums vēlamo rezultātu. Turklāt uzņēmumam nebūs jātērē milzīgas naudas summas par mārketinga nodaļas izveidi un papildus darbavietu pastāvīgu uzturēšanu, jo uzņēmumam būs pieeja satura veidotājiem, SEO ekspertiem, dizaineriem, sociālo mediju pārzinātājiem u.c. profesionāļiem, kad vien tādi būs nepieciešami. Un, protams, jāmaksā būs tikai par paveikto.

Uzlabota mērķauditorijas sasniegšana: Agrāk uzņēmums varēja publicēt reklāmu avīzē un cerēt, ka to redzēs cilvēki, kurus piedāvājums interesēs. Ar digitālā mārketinga palīdzību iespējams rūpīgi atlasīt sev vēlamo mērķauditoriju (pēc dzimuma, vecuma, atrašanās vietas, interesēm u.c. parametriem), lai garantētu, ka reklāmu redzēs tikai tie cilvēki, kas tās piedāvājumā patiešām būs ieinteresēti. Tādējādi tiek nodrošināts, ka reklāmā ieguldītā nauda tiek iztērēta maksimāli efektīvi un sniegs reklāmguvumus. Ņemot vērā lietotāju daudzumu un piedāvātos mērķauditorijas atlases rīkus, Google un Facebook ir tās platformas, kurās atrast un sasniegt savus potenciālos klientus būs visātrāk.

Pieejamība dažādiem budžetiem: Tas ir mīts, ka digitālās reklāmas aģentūras pakalpojumi ir dārgi. Realitātē par viena štata darbinieka izmaksām uzņēmums saņem tekstu autora, SEO eksperta, dizainera, sociālo tīklu un Google reklāmas speciālista pakalpojumus, kā arī daudz ko citu. Izvēloties ārštata pakalpojumus, jums nebūs jāsatraucas par darbinieku saslimšanu, atvaļinājumiem u.c. lietām, kas nāk komplektā štata darbiniekam. Turklāt laika gaitā jūs varat reklāmas budžetu gan samazināt, gan palielināt. Līdzko sāksiet sadarboties ar reklāmas aģentūru, reklāmas stratēģijas tiks pielāgotas jūsu vajadzībām un budžetam, lai jums nenāktos tērēt vairāk nekā spējat atļauties.

Elastība: Reklāmas aģentūra piedāvā pakalpojumu un izmaksu elastību. Izvēloties štata darbiniekus, jums katru mēnesi ir fiksētas izmaksas, bet reklāmas aģentūra piedāvā pielāgoties jūsu budžetam un noteiktām vajadzībām konkrētajā laika periodā. Uzņēmumam mainoties un augot, iespējams mainīt arī reklāmas aģentūras sniegto pakalpojumu klāstu, no kaut kā atsakoties, bet kaut ko citu paņemot klāt.

Stratēģijas ar mērķi: Daudzi uzņēmumi, nenospraužot konkrētu mērķi, pašrocīgi pievēršas digitālajam mārketingam tikai tāpēc, ka tā dara citi. Tas ir neefektīvi. Digitālā mārketinga aģentūra sākumā izvērtēs jūsu uzņēmumu, konkurenci tirgū, pieejamo budžetu un vēlamos mērķus, lai izveidotu stratēģiju. Ar savām zināšanām un prasmēm aģentūra izstrādās un realizēs rīcības plānu, lai jūs sasniegtu konkrētus mērķus un reklāmas budžets netiktu izkaisīts vējā.

Izmērāmi rezultāti: Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir: Kādi ir manu reklāmas kampaņu rezultāti? Profesionāla digitālā mārketinga aģentūra klientam vienmēr nodrošinās procesu caurspīdīgumu, sniedzot reklāmas kampaņu atskaites, kurās izcelti svarīgākie rādītāji, kā arī sniegs konsultācijas, lai jums viss būtu viegli saprotams.

Jaunas perspektīvas: Algojot štata darbinieku, lielākais mīnuss ir tāds, ka viņa zināšanas un pieredze ir ierobežota – laika gaitā tas būs redzams arī reklāmas kampaņās. Citādāk ir ar reklāmas aģentūru. Tajā strādā cilvēku komanda ar dažādām pieredzēm un zināšanām, kuras tā liks lietā, lai jūsu uzņēmuma saturs un reklāmas internetā nebūtu vienveidīgas un lai nemitīgi piedāvātu ko svaigu.

Nepārtraukta optimizācija un atbilstība: Lai uzņēmuma reklāmas un saturs internetā būtu konkurētspējīgs, svarīgi nemitīgi sekot līdzi izmaiņām interneta vidē:

izmaiņām nozarē;

konkurentu aktivitātēm;

reklāmas nozares aktualitātēm;

mērķauditorijas aktivitātēm.

Mainoties kādam no šiem rādītājiem, nepieciešama arī satura vai reklāmas optimizācija, lai neatpaliktu no konkurentiem un saglabātu sava uzņēmuma redzamību internetā. Lai izdarītu to paša spēkiem, nepieciešams ļoti daudz laika, bet digitālā mārketinga aģentūra interneta vidi analizē katru dienu, tāpēc vienmēr spēj piedāvāt attiecīgajā brīdī aktuālu informāciju un risinājumus.

Personalizēšana: Vai zinājāt, ka e-pasta mārketings joprojām ir aktuāls mārketinga rīks? Vairākos pētījumos noskaidrots – līdz pat 80% patērētāju uzskata, ka uzņēmuma komunikācijai ar klientu jānotiek tieši ar e-pasta starpniecību. Īpaši jau tad, ja pats klients pierakstījies jaunumu saņemšanai no uzņēmuma. Tikai svarīgi, lai klientam nosūtītie e-pasti būtu personalizēti, ar viņam vērtīgu informāciju, kā arī būtu atvēršanas un lasīšanas vērti. Reklāmas aģentūra zina, kā izveidot reklāmas e-pastus, kas patiešām tiek izlasīti, nevis tiek uzlūkoti kā kārtējās mēstules.

Iekļaušanās termiņos un izaugsme: Digitālā mārketinga aģentūrai vienmēr būs vairākas stratēģijas un idejas jūsu uzņēmumam – gadījumā, ja kāda nesniegs vēlamos rezultātus, rezervē būs vismaz vēl dažas. Tas nozīmē to, ka nospraustie mērķi tiks sasniegti noteiktajā laika posmā. Kā jau iepriekš minējām, uzņēmumam augot, mainīsies arī tā mārketinga vajadzības. Digitālās reklāmas aģentūra būs tam sagatavojusies, jo tā zina dažādus paņēmienus, kurus pielietot situācijās, kad klienta uzņēmums ir pārmaiņu procesā. Tikmēr jūsu uzņēmums varēs koncentrēties uz savu klientu apkalpošanu, darbinieku labsajūtu un pienākumiem, uzņēmuma efektivitāti un citām svarīgām lietām.

Ceram, ka šie 11 punkti palīdzēja jums saprast digitālās reklāmas aģentūras sniegto pakalpojumu vērtību un priekšrocības.

