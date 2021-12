2021. gada ienesīgāko akciju TOP 3

Neskatoties uz izaicinājumiem ar kuriem gan uzņēmumi, gan ekonomika joprojām saskaras Covid-19 pandēmijas dēļ, šis gads ir bijis īpaši labvēlīgs akciju tirgum. Uzņēmumi ir spējuši pielāgot un diversificēt savu sniegto pakalpojumu klāstu, kļuvuši ieguldījumiem un investoriem pievilcīgāki. Protams, ne visi ir vienlīdz veiksmīgi. Maksims Manturovs (Maxim Manturov), Freedom Finance Europe investīciju pētījumu vadītājs atskatās uz 2021. gadu un skaidro, kuru uzņēmumu akcijas ir bijušas pelnošākās un kāpēc tām bijuši tik labi rezultāti.

Nvidia (NVDA) – tehnoloģiju uzņēmuma akciju vērtība 2021. gadā pieauga par 140%. Uzņēmums ir daļa no tehnoloģiju nozares mugurkaula un šis ir viens no galvenajiem tā izaugsmes iemesliem. Neatkarīgi no tā, vai uzņēmuma ražotie produkti un sniegtie pakalpojumi saistīti ar datu centriem, mākslīgo intelektu, mašīnmācīšanos, datorspēlēm, grafiku, superdatoriem, droniem, robotiku, autonomo braukšanu vai mākoņskaitļošanu, Nvidia nodrošinās vajadzīgos risinājumus. Lai veicinātu izaugsmi, uzņēmums veic gudrus apvienošanās darījumus, iegādājoties arī citus uzņēmumus. Tas ļauj paplašināt produktu portfolio un stiprināt uzņēmuma veiktspēju. Turklāt uzņēmums ir pārspējis prognozes gan attiecībā uz ieņēmumiem, gan peļņas pieaugumu.

Alphabet Inc. (GOOGL) – Google mātes uzņēmums nesen kā publiskojis trešā ceturkšņa peļu, uzrādot labākus rezultātus gan ieņēmumu, gan uzņēmuma peļņas ziņā uz vienu akciju (Earnings per Share jeb EPS). GOOGL akciju vērtība 2021. gadā ir palielinājusies par vairāk nekā 72%. Uzņēmums turpina dominēt tiešsaistes reklāmu tirgū, kas atspoguļojas arī ieņēmumos – reklāmdevēji ir gatavi palielināt savus izdevumus. iOS operētājsistēmas privātuma izmaiņas, kas skārušas iPhone viedtālruņus un nopietni ir iedragājušas reklāmas ieņēmumus no sociālo mediju tīkliem, nav atstājušas būtisku ietekmi uz Google. Google Cloud ir maksātspējīga platforma un arī tādi pakalpojumi kā Google Workspace turpina savu izaugsmi un iemanto popularitāti. Taču ir iemesls, kāpēc GOOGL iespaidīgais akciju kāpums 2021. gadā sasniedza augstāko punktu pēc tam, kad uzņēmums paziņoja par saviem ieņēmumiem. Ceturkšņa ieņēmumi bija 65,12 miljardi ASV dolāru, pārspējot tirgus prognozes par 63,34 miljardiem ASV dolāru. Salīdzinājumam – tas ir par 41% vairāk nekā gadu iepriekš. Koriģētā peļņa par akciju bija 27,99 ASV dolāru pretstatā prognozētajiem 23,48 ASV dolāriem. Šie skaitļi ir arī būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar 16,40 ASV dolāriem par akciju, kas reģistrēta šajā pašā ceturksnī aizvadītajā gadā. Ņemot vērā naudu, ko Alphabet iegulda šajā platformā, īpaša interese bija par Google Cloud ieņēmumiem. Tie bija 4,99 miljardi ASV dolāru, kas ir par 45% vairāk nekā tajā pašā laika posmā pagājušajā gadā. Tikmēr Alphabet lielākais trumpis sociālo mediju nišā ir YouTube platforma. Vietnei ir vairāk nekā 50 miljoni mūzikas un premium pakalpojumu abonentu.

Tesla (TSLA) – elektromobiļu ražotājam bijuši spēcīgi ieņēmumi un peļņas rādītāji trešajā ceturksnī, kā rezultātā augusi arī akciju cena. Uzņēmuma stabilitāti un finansiālo stāvokli apliecina brīvā naudas plūsma (FCF). Šogad pieauguši gan uzņēmuma ieņēmumi, gan FCF. Uzņēmuma akciju cena šogad ir pieaugusi no 705,67 ASV dolāriem (2020. gada 31. decembris) līdz 1114 ASV dolāriem (2021. gada 9. novembris). Akciju vērtība kopš gada sākuma ir augusi par 56%. Turklāt ir pamats uzskatīt, ka Tesla izcilie finanšu rādītāji turpinās uzlaboties arī nākamajā gadā. Galvenie iemesli, kas veicinās izaugsmi – brīvā naudas plūsma 1,322 miljardu ASV dolāru apmērā. Šis ir viens no augstākajiem brīvās naudas plūsmas rādītājiem. Pieaugumu veicināja uzņēmuma pārdošanas apjomi, kas laikā no 2. ceturkšņa līdz 3. ceturksnim pieauga par 15%. Citiem vārdiem sakot, Tesla gūst labumu, ja tai ir augstāka brīvās naudas plūsmas peļņa, jo uzņēmuma pārdošanas apjoma pieaugums pārsniedza likmi, ko uzņēmums iztērēja operacionālajiem darbības izdevumiem un kapitāla izdevumiem. Augošie pārdošanas apjomi ietekmē arī darbības peļņu un brīvās naudas plūsmas rezerves. Tas ir tāpēc, ka izmaksas mēdz augt lēnāk un vienmērīgāk. Uzņēmums ir arī noslēdzis vairākas nozīmīgas partnerības un šogad tā automašīnu piegādes rādītāji ir bijuši stabili.

