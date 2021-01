5 veidi, kā izmantot bezvadu autiņas esot mājās

Šobrīd, kad pavadām lielāko daļu laika mājās, nereti saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem - kā apvienot darbu ar izklaidi, kā sevi uzturēt labā fiziskā formā, kā sadzīvot ar trokšņainiem kaimiņiem un vēl daudziem citiem faktoriem. Taču par laimi, ir dažādi viedpalīgi, kuri nāk talkā, lai mājās pavadītais laiks būtu gan produktīvāks, gan aizraujošāks. Lai palīdzētu rast jaunus risinājumus un atvieglotu ikdienas dzīvi, tehnoloģiju uzņēmuma Huawei eksperti sniedz padomus, kā ērti un gudri izmantot bezvadu austiņas.

Strādājot mājās, mēs bieži sastopamies ne tikai ar ierasto ikdienas kņadu, bet arī ar negaidītiem trokšņiem, kad kaimiņš nolēmis izurbt sienā caurumu, aiz loga taurē neapmierināti autovadītāji vai arī klaigā bērni. Šādos brīžos koncentrēties vai atpūsties ir īsts izaicinājums. Lielisks risinājums šai situācijai būs bezvadu austiņas ar skaņu izolējošo funkciju. "Lai netraucēti klausītos mūziku, runātu pa tālruni vai vienkārši izbaudītu klusumu, jaunākās paaudzes bezvadu austiņām, kā piemēram Huawei FreeBuds Pro, ir iebūvēta aktīva trokšņu samazināšana līdz pat 40 decibeliem, kas novērsīs apkārtējos trokšņus un nodrošinās nevainojamu skaņu ne tikai mājās, bet arī lidostās, trokšņainās kafejnīcās un vējainos laika apstākļos," stāsta Aleksandrs Jekimovs, Huawei produktu apmācību vadītājs Latvijā.

Dziļa meditācija un atpūta

Ikviens pēc darbu pilnas dienas sapņo netraucēti atpūsties, tomēr dažreiz tā ir kā neiespējamā misija, īpaši situācijā, kurā darbu no mājām šķir burtiski pāris soļi vai vienas durvis. Atliek tās atvērt un mūs pārņem bērnu čalas, televizora skaņas un citi tipiski mājsaimniecības trokšņi. Dziļa meditācija un atpūta var šķist kā nepiepildāms sapnis. Tomēr viedās austiņas ir lielisks palīgs. "Pateicoties aktīvai trokšņu slāpēšanas tehnoloģijai un uz iekšu un āru vērstiem mikrofoniem, modernās bezvadu austiņas spēj uztvert jebkuru troksni un izolēt to ar precīziem pretskaņas signāliem. Papildus tam, šīs austiņas spēj atpazīt vidi, kurā mēs atrodamies, un piedāvā lietotājam aktivizēt tai atbilstošu trokšņu mazināšanas režīmu. Piemēram, izvēloties austiņās "ultra" režīmu tiks nodrošināta maksimāla trokšņu slāpēšana, kas palīdzēs dziļās meditācijas praksēs, vai brīžos, kad gribas "atslēgties" no ārējās pasaules un ļauties, teiksim, netraucētai audiogrāmatas klausīšanai.

Mikrofons, kas vienmēr pa rokai

Visbiežāk austiņas izmantojam, lai klausītos mūziku, telefonsarunām, vai, lai izvairītos no apkārtējiem trokšņiem. Taču bezvadu austiņas var kalpot arī kā ērts mikrofons, jo tās ir īpaši izgatavotas, lai pēc iespējas precīzāk pārraidītu runātāja balsi sarunu biedram. "Uzticama alternatīva ārējam mikrofonam noteikti var būt arī Huawei FreeBuds Pro austiņas. Piemēram, ja darba laikā ir nepieciešams ierakstīt savu balsi, bet nav mikrofona, šo pašu funkciju augstā kvalitātē nodrošinās viena no austiņām, kas palīdzēs ierakstīt balsi skaidrāk nekā jebkura cita profesionālo mikrofonu alternatīva," skaidro eksperts.

Svarīgi zvani, pat kārtojot māju

Vairumam šobrīd darbs un sadzīve norit vienā un tajā pašā vidē - mājās. Tādēļ ikdienas gaitās iespējami daudz un dažādi traucēkļi, kas novērš uzmanību no darba. Tā vietā, lai strādātu, esam spiesti reaģēt uz apkārtējiem trokšņiem - palūkoties uz ko rej suns, izlikt žāvēties veļu, tiklīdz noskanējis veļasmašīnas signāls, vai pagatavot kafijas krūzi, ja dzirdam kafijas aparāta skaņu blakus telpā, tomēr arī šādās situācijās labs glābiņš būs bezvadu austiņas, jo tās nodrošinās, ka neviens svarīgs zvans netiek palaists garām brīvi kustoties pa māju un pat veicot mājas darbus.

Netraucētas sporta nodarbības

Šobrīd ikvienam, kas vēlas sportot, tas jādara mājas apstākļos vai brīvā dabā. Taču ne vienmēr mājās iespējams atrast atsevišķu telpu, kurā sportot un iespējams, ka skaļais treniņš kļuvis par traucēkli citiem mājiniekiem. Par laimi, mūsdienu tehnoloģiju eksperti ir izgatavojuši bezvadu austiņas, kas neierobežo kustības, un ar to palīdzību iespējams sekot līdzi virtuālo treneru vai lietotņu vingrinājumiem un norādēm. Tās palīdzēs ne tikai koncentrēties, bet arī nepārtraukti veikt visus vingrinājumus, sportojot mājas apstākļos un ne tikai.

Kā rīkoties, ja lietotāja rīcībā ir vairākas ierīces, ko nepieciešams savienot ar austiņām, taču visām ierīcēm ir dažādi ražotāji? Šādos gadījumos jāpievērš uzmanība pašu austiņu ražotājam un funkcionalitātei, jo ne visu ražotāju ierīces ir savstarpēji savienojamas. "Piemēram, Huawei FreeBuds Pro nevainojami darbojas ar jebkuru viedtālruni vai citu ierīci, ieskaitot Android un iOS. Turklāt pašas austiņas ir viegli vadāmas no dažādiem iestatījumiem un papildus tam, lejupielādējot lietotni AI Life, ir iespējams pārvaldīt visas Huawei viedierīces vienuviet," paskaidro Aleksandrs Jekimovs.