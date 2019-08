Aicinām izdzīvot Rīgas leģendas un teikas Rīgas svētkos 11. novembra krastmalā

Šogad Rīgas svētki veltīti Rīgas leģendām, jo leģendas un vēstures elpa ir tā, kas strāvo Vecrīgas ieliņās, tās senajās celtnēs, brīnumaini atdzīvojoties ikreiz, kad Rīga svin svētkus.

17. un 18. augustā rīdzinieki un pilsētas viesi ir aicināti uz Rīgas svētku centrālo pasākumu 11. novembra krastmalā, kur varēs izzināt un izdzīvot pilsētas leģendas, teikas un nostāstus, iepazīt galvaspilsētas bagāto vēsturi un baudīt daudzveidīgu kultūras programmu.

Foto: F/64 Photo Agency

Sestdien, 17. augustā, no plkst. 13.00 līdz 23.15 norisināsies pasākums "PILSĒTAS LEĢENDAS. LEĢENDU TIKŠANĀS". Tā laikā apmeklētāji varēs iepazīt populārākās Rīgas leģendas un teiksmainos stāstus par Rīgas rašanos, par to, vai Rīga jau gatava, par Rīgas kalniem un apkaimēm, pazemes ejām zem Daugavas, par aizstāvjiem, par spokiem, par pirmo Ziemassvētku egli, par Lielo Kristapu un leģendārām personībām. Teikas palīdzēs izstāstīt un iedzīvināt DJ [Ex] da Bass, grupas "The Rolltones", "Trio 3 LIVE PROJECT", "Laime pilnīga", "Indygo", "Laika suns", Līga Rīdere ar pavadošo grupu un Kriss Noa (Chris Noah). Pasākumu vadīs Aivis Ceriņš un Mārtiņš Kozlovskis.

Plkst. 21.30 VAKARA LIELKONCERTS "LIELPILSĒTAS STUDENTU LEĢENDAS" tiks veltīts leģendārajiem Rīgas studentiem. Rīga jau izsenis uzskatāma par Latvijas studentu galvaspilsētu. Šogad trīs Rīgas augstskolas – Latvijas Universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – svin 100 gadu jubileju, bet Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Jūras akadēmijas un Rīgas Doma kora skolas vēsture iestiepjas vēl senākā pagātnē. Nostāsti un liecības par lielpilsētas studentu dzīvi ir kļuvuši par leģendām. Šīs leģendas ļauj ticēt, ka visos laikos studentu galvenais vadmotīvs bijusi neremdināma dziņa izzināt, atklāt, saprast un iekarot pasauli. Pateicoties studentiem, sirmā Rīga līdzās savam senatnīgajam majestātiskumam ir ieguvusi mūžīgās jaunības, dzīvesprieka un nebēdnības auru. Vakara koncerts būs kā muzikāls ceļojums minētajās vērtībās, par centrālo asi izraugoties studenta skatu punktu un viņa virzību nākotnē pa iedomātajām izaugsmes kāpnēm.

Muzikālo programmu veidos dažādu laikmetu dziesmas un skaņdarbi, kas bijuši un aizvien ir populāri studentu vidū. Tos izspēlēs solisti Ieva Akuratere, Ginta Krievkalna, Antra Stafecka, Raimonds Bartaševičs, Ralfs Eilands, Daumants Kalniņš, Viktors Lapčenoks, Zigfrīds Muktupāvels, Ģirts Rozentāls (OZOLS), Mārtiņš Ruskis un Kaspars Upaciers (UFO), Rīgas kamerkoris AVE SOL, instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā, svētku orķestris un deju grupa Ingas Kurcišas vadībā.

Lielkoncertu vadīs Gundars Āboliņš. Mākslinieciskais vadītājs un diriģents – Romāns Vanags, režisors – Kārlis Anitens.

Foto: F/64 Photo Agency

Koncerta noslēgumā plkst. 23.00 būs skatāma SVĒTKU UGUŅOŠANA.

Visas dienas garumā Akmens tilta pusē norisināsies amatnieku darinājumu tirdziņš, darbosies izbraukuma kafejnīcas, būs skatāms tēlniecības objekts "Rīga" un smilšu skulptūra "Burinieks".

Savukārt svētdien, 18. augustā, no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00 norisināsies pasākums "PILSĒTAS TEIKAS. MŪSU TEIKAS", kur Ievas Florences un Oskara Vīksnes vadībā notiks dažādas aktivitātes un darbnīcas, tādēļ jo īpaši ir gaidītas ģimenes, bērni un jaunieši.

Foto: F/64 Photo Agency

Piepalīdzot duetam "Signe un Jānis" ar pavadošo grupu, būs iespējams ar "vēršādu" izmērīt Rīgu, savukārt kopā ar grupu "The Originals" varēs izzināt teiku par Rīgas torņu gaiļiem un atrast lielo velna akmeni. Pasākuma apmeklētāji aicināti vērot režisora Reiņa Suhanova veidoto deju lieluzvedumu "Rīgas kalnu teikas", ko izdejos tautas deju kolektīvi "Teiksma", "Ačkups" un "Vektors" horeogrāfa Jāņa Ērgļa vadībā un izdziedās koris "Anima" diriģentes Lauras Leontjevas vadībā. Tam sekos Rīgas jauniešu teikas – iespējams, kādas no lietām, ko mūsdienās dara jaunieši, ar laiku kļūs par leģendām vai teikām, tādēļ uz lielās skatuves kopā ar DJ Ex [Da] Bass būs absolūtās brīvības laiks: ielu dejas, "shuffle" un "bordu" izrādīšana. Mūzikas pavadījumā tiks demonstrēts labākais no Rīgas cirka studijas "Jaunība" repertuāra. Mazākos svētku apmeklētājus īpaši iepriecinās krāšņais lielo leļļu un talismanu gājiens.

Foto: F/64 Photo Agency

Programmu noslēgs stāsts par tiem Rīgas simboliem, kas radīti šīs dienas radošajās darbnīcās. Stāstu palīdzēs izkrāsot grupa "Dziļi violets".

Tāpat kā sestdien, visas dienas garumā Akmens tilta pusē norisināsies amatnieku darinājumu tirdziņš un darbosies izbraukuma kafejnīcas, kā arī varēs iesaistīties tādās aktivitātēs kā tēlniecības objektu "Rīga" apvilkšanā ar "vēršādas" strēmelēm, Rīgas torņu gaiļu siluetu izlikšanā ar apgleznotiem oļiem, Lielā Kristapa "klasīšu" čempionātā un mazo smilšu skulptūru veidošanā profesionālu tēlnieku vadībā.

Pasākuma režisors – Kārlis Anitens, scenogrāfs – Kristaps Skulte, video mākslinieki – Māris Mīlgrāvis un Rihards Gēcis.

Rīgas svētkus piedāvā Rīgas dome sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un nodibinājumu "Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs". Svētku programmu 11. novembra krastmalā organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācija "Ave Sol" kopā ar uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām.

Detalizēti ar 17. un 18. augusta svētku programmu RĪGAS LEĢENDAS UN TEIKAS 11. novembra krastmalā var iepazīties Rīgas svētku oficiālajā interneta vietnē www.rigassvetki.lv.

Visi pasākumi 11. novembra krastmalā ir publiski, līdz ar to norises tajos tiks fotografētas un filmētas. Iegūtie attēli un video var tikt izmantoti sabiedrības informēšanai un publicitātei. Plašāka informācija: http://kulturasapvieniba.riga.lv/lv/publicitate/.

Rīgas svētku dienās, 17. un 18. augustā, sabiedriskais transports Rīgā būs bez maksas.