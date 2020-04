Aktuāli biznesam: 'Citadeles' e-komercijas risinājumi un mobilie POS

- Uzņēmumu vidū pieprasījums pēc maksājumiem ar kartēm internetā ir audzis vairāk nekā 10 reižu;

- Pieprasījums pēc mobilajiem maksājumu karšu termināļiem audzis par 20%;

- Latvijas tirgotājs: pieprasījums pēc sporta precēm internetā pēdējā mēneša laikā ir būtiski audzis.

Saskaņā ar "Citadeles" datiem pēdējo nedēļu laikā uzņēmumu vidū pieprasījums pēc maksājumiem ar kartēm internetā ir audzis vairāk nekā 10 reižu, savukārt mobilo maksājuma karšu termināļu pieprasījums, salīdzinot ar mēneša sākumu, audzis par 20%.

Koronavīrusa infekcijas (Covid-19) uzliesmojums ietekmē ne tikai privātpersonu, bet arī uzņēmumu ikdienu, kuriem nākas reaģēt uz dinamiskajām pārmaiņām un pielāgot savus biznesa vadības procesus sarežģītajiem apstākļiem. Cilvēkus mudinot palikt mājās, pārtikas preču, restorānu bizness ar piegādes servisu, rotaļlietu veikali, apģērbu un apavu tirgotāji ir vieni no aktīvākajiem uzņēmējdarbības veicējiem, kuri meklē piemērotākos e-risinājumus, lai apmaksu par preču piegādēm varētu veikt internetā. "Reaģējot uz klientu lielo pieprasījumu, "Citadele" saviem klientiem piedāvā karšu maksājumus uzreiz pēc līguma parakstīšanas, bez jebkāda veida integrācijas. Mūsu "Payeezy" risinājums – rēķina nosūtīšana uz klienta e-pastu ("Pay by Link") – nodrošina ērtu, ātru un drošu rēķinu apmaksu," stāsta Citadeles karšu pieņemšanas un bankomātu pakalpojumu servisu vadītājs Ivo Ansbergs.

Koka sporta inventāra tirgotājs SIA "NDR Workshop" apstiprina, ka pieprasījums pēc sporta precēm internetā pēdējā mēneša laikā ir būtiski audzis, un "Citadeles" "Payeezy" e-komercijas risinājums ir bijusi ļoti veiksmīga izvēle. "Augošo interesi par precēm internetā skaidrojam ar cilvēku vēlmi sportot mājas apstākļos, kad pulcēties sporta klubos vai plašākā entuziastu lokā šobrīd nav atļauts. Neskatoties uz pieaugošajām bažām par ekonomikas kritumu, mēs pagaidām to neizjūtam, gluži otrādi, mums pēdējais mēnesis ir bijis ļoti ienesīgs," atklāj uzņēmuma valdes locekle Irina Kolāte.

Papildus bankas e-komercijas risinājuma pieprasījumam, būtisku pieaugumu piedzīvojis arī mobilā POS pakalpojums. Mobilos POS termināļus izvēlas kā esošie, tā arī citu banku klienti, kuri vēlas nodrošināt ēdiena piegādes klientiem. "Pērnā gada nogalē ieviestais pakalpojums, kurš ļauj mobilo maksājumu termināli jeb mobilo POS saņemt uzreiz Bankas filiālē, pēc līguma parakstīšanas, šobrīd ir viens no bankā pieprasītākajiem pakalpojumiem," atklāj Ansbergs. "Daudzi mūsu esošie klienti, īpaši restorāni, ēdienu piegādātāji un pārtikas veikali, interesējas par mobilajiem POS termināļiem, lai varētu veikt produktu piegādi mājās. Īpaši klientu novērtēts un izmantots ir mobilo POS termināļu piedāvājums, kas ļauj POS termināli saņemt uzreiz filiālē vai piegādāt to klientam ērtā vietā un laikā. Rīgā termināļa piegāde notiek vienas dienas laikā, ārpus galvaspilsētas no vienas līdz trīs dienām," piebilst Ivo Ansbergs.

Mobilā POS iekārta ir īpaši piemērota piegādes servisiem, kurjeriem, taksometru kompānijām, arī kafejnīcām un restorāniem, kuri var piedāvāt klientam norēķināties par pakalpojumu, ievērojot distancēšanās ieteikumus.

Par banku "Citadele"

"Citadeles" misija ir modernizēt banku nozari un sniegt klientiem un biznesam visā Baltijā vairāk iespēju. Mūsu mērķis ir kļūt par čempionu starp Baltijas bankām.

Līdzās klasiskajiem bankas pakalpojumiem "Citadele" saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu: sākot ar mūsdienīgu lietotni, bezkontakta norēķiniem un zibmaksājumiem, un beidzot, kā pirmie Baltijā, piedāvājot atvērt kontu ar selfiju un maksāt uz mobilā tālruņa numuriem.

"Citadele" ir trešā lielākā banka Latvijā pēc klientu skaita. "Citadeles" grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.