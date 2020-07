AS 'Expobank' piešķīrusi 1,4 miljonus eiro investīciju kredītu Latvijas stividorkompānijai SIA 'B Port'

AS "Expobank" piešķīrusi 1,4 miljonus eiro investīciju kredītu Latvijas uzņēmumam ar vietējo kapitālu SIA "B Port". Piešķirtais finansējums tiks investēts uzņēmuma attīstībā Rīgas Brīvostas teritorijā. Ar šo kredītu "Expobank" palielināja sava finansējuma apmēru SIA "B Port" līdz 4,7 miljoniem eiro.

SIA "B Port" ir dibināta 2012. gadā un nodarbojas ar kokmateriālu, zāģmateriālu un beramkravu (granulas, graudi, kūdra) pārkraušanu Rīgas Brīvostas teritorijā. Pēc vadības restrukturizācijas 2016. gadā tika palielināts neto apgrozījums par 55% un kravu apgrozījums par 39%. Uzņēmums ir ievērojami ieguldījis līdzekļus jaunu noliktavu būvniecībā, tādējādi palielinot maksimālo kravu uzglabāšanas apjomu līdz 101 000 tonnu slēgta tipa noliktavās, līdz ar to kļūstot par līderi uzglabāšanas apjomos Rīgas Brīvostā precēm, kurām nepieciešamas slēgtas telpas.

Veiksmīga sadarbība, kas izveidojusies ar AS "Expobank", nodrošinājusi SIA "B Port" nepieciešama termiņā 1,4 miljonu eiro investīciju kredīta saņemšanu no bankas.

Neskatoties uz Covid-19 vīrusa radīto ekonomisko efektu, AS "Expobank", kas ir viena no vecākajām bankām Latvijā, turpina apkalpot un kreditēt viertējos uzņēmumus, īstenojot bankas ilgtermiņa stratēģiju vietējā tirgū. Šajā laikā piešķirtais investīciju kredīts ir lielisks apliecinājums AS "Expobank"spējai darboties un attīstīties neordināros apstākļos.

AS "Expobank" finanšu radītāji uz 31.05.2020 pret 31.12.2019:

kredītu portfeļa pieaugums 40%

depozītu portfeļa pieaugums 99%

