‘Asus ROG Zephyrus S17’: klēpjdators, kas gatavs paveikt jebkādus uzdevumus

Pēdējos gados teju vai katrs jaunais datorspēļu entuziastu klēpjdators no kompānijas “ASUS” kļūst par mazu sensāciju, pateicoties unikāliem inženierijas, dizaina vai tehniskajiem risinājumiem. Jaunākais flagmanis no “lielo” “ASUS” klēpjdatoru līnijas “ROG Zephyrus S17” no ārpuses izskatās diezgan robusts, bet patiesībā tas ir gatavs pārsteigt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sērija "ROG" tiek veidota datorspēļu cienītājiem. Jā, visjaudīgākās komponentes un daudzas funkcijas, kas ir īpaši izstrādātas spēlētājiem, ļauj baudīt mūsdienīgas datorspēles profesionālā līmenī. Tomēr, ja papildus tam jums ir nepieciešams universāls dators darbam ar grafiku vai video, mācībām un biroja darbam, tad "Asus ROG Zephyrus S17" būs vienlīdz piemērots katrai no šīm lomām.

Šī modeļa galvenais trumpis ir 17 collu ekrāns (pieejams divos variantos: ar 4K izšķirtspēju būs ērtāk apstrādāt foto un video, savukārt QHD variants ar paaugstinātu attēla atsvaidzināšanas frekvenci ir vairāk piemērots spēlēm). "Asus ROG Zephyrus S17" ir salīdzinoši kompakts, pateicoties plānam korpusam (20 mm) un šauram displeja rāmim (no augšas tikai 7 mm, turklāt web-kamera palikusi savā vietā). Klēpjdatora svars nepārsniedz 2,6 kg.

Kad jūs atverat displeju, panelis ar taustiņiem nedaudz paceļas, atliecoties 5 grādu leņķī attiecībā pret lietotāju. "ASUS" apgalvo, ka tas nodrošina komfortu lietotāja rokām un uzlabo ierīces atdzesēšanu. Efektīva atdzesēšana šim modelim patiešām ir svarīga, jo "Asus ROG Zephyrus S17" ir jāstrādā ar visjaunākajām spēlēm, kas ir ļoti prasīgas resursu patēriņa ziņā. Jebkurā gadījumā tas izskatās ļoti iespaidīgi: vēl viens piemērs, kā "ASUS" inženieri izmanto inovatīvu pieeju ierastiem produktiem.

Klēpjdatora korpuss ir veidots no magnija-alumīnija sakausējuma. Zona ap tastatūru ir aprīkota ar "soft-touch" pārklājumu, savukārt displeja vākam ir interesants punktains raksts. Ražotājs atzīmē, ka korpusa virsma ir izturīga pret netīrumiem.

Kas ir iekšā?

"Asus ROG Zephyrus S17" var iegādāties dažādās komplektācijās, bet visiem klēpjdatoriem ir jaudīgs procesors (sākot no "Intel Core i7-11800H"), videokarte

"GeForce RTX 3080", 16 Gb operatīvā atmiņa un 1 Tb SSD disks. Ja rodas nepieciešamība papildināt atmiņu, tad var izmantot trīs ligzdas (divas ligzdas M.2 un viena SO-DIMM).

"Asus ROG Zephyrus S17" patiesi dēvējams par portatīvu, jo ir ļoti plāns un viegls, un tai pašā laikā ir aprīkots ar augstas ietilpības bateriju (90 W/h). Uzlāde no 0% līdz 50% aizņem tikai 30 minūtes.

Un vēl šis tas

Skaņa. Iebūvētā akustiskā sistēma atbalsta aptverošas skaņas tehnoloģiju "Dolby Atmos". Divi augstas frekvences skaļruņi ir vērsti tieši pret lietotāju, lai padarītu skaņu skaļāku. Divi pāri zemas frekvences skaļruņu, kas atrodas korpusa priekšējā daļā, rada perfektu skaņas līdzsvaru un novērš nevēlamu rezonansi. Mikrofoni atbalsta dažādus darba režīmus (spēles, konferences, mūzikas ierakstīšana) un nodrošina augstu balss sakaru kvalitāti.

Tastatūra. Tās opto-mehāniskie slēdži nostrādā acumirklīgi, kas ir svarīgi spēlēm. Standarta izkārtojums ir līdzīgs kā ārējām tastatūrām, savukārt katra taustiņa apgaismojums "Aura" ļauj izcelt svarīgākās taustiņu kombinācijas vai vienkārši radīt ar taustiņiem skaistus gaismas efektus. Ātrai piekļuvei populārām komandām var izmantot lietotāja konfigurējamo kontrolieri "Multiwheel".

Savienojamība. Šķiet, "Asus ROG Zephyrus S17" var pieslēgt praktiski visu, ieskaitot ārējos monitorus ar izšķirtspēju līdz 8K. Datoram ir divi "Thunderbolt 4" porti un vairāki USB porti, kā arī iebūvēts SD formāta karšu lasītājs.

Lietotnes. Klēpjdatoru var iegādāties ar instalētu operētājsistēmu "Windows 10", ko ir iespējams atjaunināt uz "Windows 11". Iepriekš instalētā programma "Armoury Crate" ļauj pārvaldīt klēpjdatora iestatījumus un izveidot profilus, kas automātiski ieslēgsies un palaidīs noteiktas programmas. "Game Visual" ir paredzēta, lai ātri iestatītu ekrānu atbilstoši dažādiem spēļu žanriem. Piemēram, ja jūs spēlējat "shooter" tipa spēles, tumšas vietas tiks automātiski paspilgtinātas.

"Asus ROG Zephyrus S17" var veikt patiesi izaicinošus uzdevumus: tas tiks galā gan ar mūsdienu spēlēm, gan ar video apstrādi. Tā veiktspējas pietiks vairākiem gadiem, tādēļ šāds ieguldījums tehnoloģijās noteikti atmaksāsies.