Automašīnas iegāde - otrs nozīmīgākais pirkums pēc mājas vai dzīvokļa

Straujā tehnoloģiju attīstība ietekmē teju ikvienu biznesu, un izņēmums nav arī automašīnu nozare. Lai noskaidrotu, kā auto tirgus mainīsies tuvāko gadu laikā, kāpēc jauns transportlīdzeklis ilgtermiņā izmaksā lētāk, un kādas izmaiņas pēdējā laikā piedzīvojis Karlo Motors, uz sarunu aicinājām Mārtiņu Vilku, SIA KARLO CONVERSION vadītāju un līdzīpašnieku.

Cilvēkam, kurš vēlas iegādāties auto, nereti prātā nāk sludinājumu portāli un Rumbulas auto plači. Kāpēc tomēr labāk vajadzētu lūkoties auto salonu virzienā?

Ja jautājums ir par lietotu auto iegādi, tad tā vienmēr ir loterija, it sevišķi, ja auto tiek iegādāts no apšaubāmām personām. Es negribu teikt, ka visi sludinājuma portālos vai Rumbulā atrodamie auto ir sliktā stāvoklī, tomēr, pērkot auto salonā, jums ir papildu drošība, jo salonam ir būtiska reputācija, un defekti speciāli netiks slēpti. Piemēram, pie mums nopērkamajiem auto tiek veikta pilna diagnostika neatkarīgi no tā, vai auto ir nodots komisijā vai ir mūsu, un ar šīs diagnostikas rezultātiem var iepazīties potenciālie pircēji. Mēs garantējam, ka auto var iziet tehnisko apskati. Bet, ja jāatbild uz jautājumu jauns vai lietots auto, mana atbilde ir – viennozīmīgi jauns, jo, aprēķinot visas izmaksas, tas ilgtermiņā ir lētāks risinājums.

Runājot par Karlo Motors preču zīmes iegūšanu – varbūt varat īsumā ieskicēt uzņēmuma attīstību? Kā nonācāt līdz tam, kur esat šobrīd?

Uzņēmums SIA KARLO CONVERSION tika dibināts pagājušā gada pavasarī kā Francijas auto pārbūves uzņēmuma Gruau pārstāvniecība Baltijas valstīs. Augustā tika saņemts piedāvājums nopirkt Karlo Motors preču zīmi, aprīkojumu un labākos darbiniekus, lai varētu attīstīt Citroën zīmola pārdošanu Latvijā. Protams, komplektā ar ieguvumiem nāca arī saistības pret partneriem, kuras jau esam izpildījuši. Mēneša laikā veicām nepieciešamās darbības, lai noslēgtu līgumu ar Citroën importētāju, un kļuvām par oficiālu dīlera centru Latvijā. Vēl pēc mēneša noslēdzām līgumu ar Škoda par oficiāla servisa partnera statusu. Tik ātrā tempā iziet visus auditus, kas nepieciešami līgumu noslēgšanai, bija iespējams tikai ar profesionālas komandas darbu un negulētām naktīm mēnešu garumā.

Vai Karlo Motors nodarbojas tikai ar auto pārdošanu?

Kā jau minēju, šobrīd pārdodam jaunas Citroën automašīnas, kā arī lietotas visu marku automašīnas, turklāt varam piegādāt lietotus auto no Eiropas, ja Latvijā kārotā automašīna nav atrodama. Veicam arī visu veidu remontdarbus, tajā skaitā garantijas remontus Citroën un Škoda automašīnām. Esam viens no retajiem servisiem, kur uz vietas var veikt gan sarežģītus dzinēja, gan automātiskās un mehāniskās ātrumkārbas remontus.

Google vai jebkurā citā meklētājservisā ievadot vārdu salikumu auto salons, redzami vairāki desmiti rezultātu. Kāpēc man vajadzētu izvēlēties tieši jūs?

Nopērkot Karlo Motors preču zīmi, mēs pārņēmām labākās tradīcijas un darbiniekus, kā arī noturējām klientus, kuri mums uzticas. Mūsu spēks ir mūsu komanda – ne velti regulāri veicam darbinieku apmācības, un noteikti varu apgalvot, ka mums ir labākie speciālisti savā jomā.

Situācija gan uzņēmējdarbībā, gan citos lauciņos šobrīd ir visai nestabila. Vai un kā COVID-19 ir ietekmējis Karlo Motors darbību un auto nozari kopumā?

Šis laiks ir izaicinājums daudziem, un auto nozare nav izņēmums. Uzņēmuma iekšienē esam veiksmīgi izmantojuši šo laiku, lai optimizētu procesus, izmaksas, atbildības, un līdz ar to darbotos veiksmīgāk nekā līdz šim. Pavasaris bija laiks, kad uz lietām vajadzēja paskatīties citādāk. Ārēji cilvēkos panikas nebija, un ticība nākotnei atgriezās jau maijā, tomēr banku piesardzība un fakts, ka rūpnīcu dīkstāves dēļ nebija iespējams apmierināt pieprasījumu, sagādāja diezgan būtisku apgrozījuma kritumu. Neskatoties ne uz ko, esam pelnošs uzņēmums; rudenī veicām investīcijas elektroauto uzlādes stacijās, speciālos instrumentos un darbinieku apmācībā, kā rezultātā jau šobrīd varam veikt elektroauto apkopes un remontu.

Un kā redzat sevi, piemēram, 5 gadu tālā nākotnē?

Mūsu mērķis ir trīs gadu laikā panākt, lai Citroën zīmols Latvijā attīstītos un sasniegtu vismaz šī brīža Igaunijas apjomus. Igaunijā Citroën ir 4. pirktākais zīmols un apsteidz, piemēram, Volkswagen gan pasažieru, gan komerctransporta segmentos. Citroën ir ļoti pateicīga modeļu izvēle, jo varam piedāvāt uzņēmumiem visa veida transportlīdzekļus. Tuvākajos mēnešos Latvijā būs pieejami arī vairāki elektriskie automobiļi, piemēram, Jumpy busiņš komercpārvadājumiem, C4 modelis vidējā klasē un Hybrid C5 Aircross SUV klasē; gada beigās – arī elektriskais Berlingo modelis. Tiek plānots, ka 2023. gadā 80% no saražotajiem auto būs elektriski, tāpēc jau šobrīd esam veikuši būtiskas investīcijas, lai varam apkalpot elektriski uzlādējamus auto. Plāni ir lieli arī citās jomās, un grasāmies būt nopietns tirgus dalībnieks arī nākotnē.

Un nu mazliet personiskāks jautājums – ar kādu automašīnu ikdienā pārvietojaties pats?

Ar Citroën C5 Aircross.

Kāpēc tieši šāda izvēle?

Manas vajadzības ir komforts, augsts klīrenss un dinamika, turklāt, ikdienā pārvietojoties ar auto, vēlos pēc iespējas mazāk domāt vai uztraukties par sīkumiem. Tāpēc mana automašīna ir aprīkota ar daudziem noderīgiem asistentiem, piemēram: tālās gaismas pārslēdzas automātiski; auto pats sevi notur joslā un līkumā piestūrē, ja tas nepieciešams; automašīna pati atrod vietu stāvvietai un tajā noparkojas; auto ir atverams un iedarbināms bez atslēgas, kā arī tam ir daudzas citas patīkamas funkcijas, kas atvieglo dzīvi.

Nav noslēpums, ka auto nozare pēdējo gadu laikā piedzīvo būtiskas izmaiņas – sākot ar elektromobiļu parādīšanos un beidzot ar bezpilotu auto projektēšanu. Kā, jūsuprāt, auto tirgus tuvāko gadu laikā mainīsies globāli?

Šobrīd tas vēl ir sākuma stadijā, bet turpmākajos gados izzudīs privātais transports, jo ērtāk un lētāk būs izmantot koplietošanas auto; uzņēmumi arvien vairāk pāries uz pilna servisa līzinga pakalpojumiem. Uz ielām arvien mazāk redzēsim Premium klases automašīnas un vairāk elektromobiļu. Par bezpilota auto popularitāti šaubos, tomēr zinātne attīstās ļoti ātri.

Un kādas izmaiņas gaidāmas vietējā tirgū?

Mēs jau neesam atrauti no kopējām tirgus tendencēm, tikai pie mums viss atnāk nedaudz vēlāk – ar pāris gadu nobīdi. Līdz ar to prognozēt ir diezgan vienkārši.

Nobeigumā vēlos uzdot mazliet filozofisku jautājumu – ja cilvēka labākais draugs ir suns, tad kas, jūsuprāt, cilvēkam ir auto?

Ir cilvēki, kuriem automašīna ir tuvāka par sievu. Man auto ir pārvietošanās līdzeklis, tomēr nav mazsvarīgi, lai tā lietošana būtu ērta un patīkama. Automašīnas iegāde ir otrs nozīmīgākais pirkums pēc mājas vai dzīvokļa, tāpēc svarīgi izdarīt pareizo izvēli!