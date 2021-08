Birojs, mājas vai abi? Tehnoloģijas, kas atvieglos darbu ikvienā situācijā

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad daudziem ir iespēja izvēlēties, kā turpināt strādāt – dot priekšroku darbam birojā, turpināt darbu mājas apstākļos vai tomēr apvienot labāko no abiem variantiem, plānojot darbdienas, kuras pavadām birojā un kuras mājās. Lai kādu darba režīmu mēs izvēlētos, ir nepieciešams padomāt par tādām ierīcēm, kas būs piemērotas visiem apstākļiem, tādējādi nodrošinot efektivitāti neatkarīgi no apkārtējās vides.

Darbs birojā – paliekoša vērtība

Pilsētas troksnis un kolēģu sarunas ir neatņemama biroja ikdienas sastāvdaļa, tāpēc programmētāji-entuziasti ir ķērušies pie darba, lai izveidotu biroja skaņu ģeneratorus, kas strādājot mājās, radīs biroja atmosfēru – ar īpaši izvēlētām čalām un birojam raksturīgajām skaņām.

Taču tikpat liela nozīme, lai nodrošinātu patīkamus darba apstākļus, ir arī ierīču savstarpējai sinerģijai. Tādas ikdienas situācijas, kā failu pārsūtīšana no vienas ierīces uz otru vai iesākto darbu turpināšana citā ierīcē, var aizņemt ilgāku laiku un pieprasa papildu darbības, kamēr tiek pārnesti faili no vienas ierīces otrā. Turklāt daži jaunākie tehnoloģiju izstrādājumi pat neatbalsta USB zibatmiņas pievienošanu, tāpēc ir nepieciešama speciāla pāreja, lai ievietotu zibatmiņas nesēju datorā vai citā ierīcē. Šīm laikietilpīgajām darbībām bija nepieciešams ātrs un ērts risinājums.

"Tā piemēram, "Huawei MatePad 11" planšetdators piedāvā ierīču savienošanas risinājumu, kas dažādas, darba ikdienas situācijas atbalsta ar piemērotiem režīmiem. Piemēram, darbam birojā atbilstošākais būs sadarbības režīms ("Collaborate Mode"), kas, savienojot divas ierīces, ļauj acumirklī pārnest un apstrādāt failus no vienas ierīces otrā. Tas lieliski noderēs brīžos, kad pirms sapulces ir nepieciešams ātri pārnest jaunākos datus planšetdatorā interaktīvākai prezentācijai vai uz lielāka izmēra ekrāna rediģēt ar viedtālruni uzņemtās fotogrāfijas," stāsta Mikus Tillers, "Huawei" produktu apmācību vadītājs Latvijā.

Ērtības augstākajā līmenī – darbs no mājām

Cilvēki ir dažādi – vieniem produktivitātei ir nepieciešama biroja burzma, bet citiem ir vajadzīgs miers un komforts, ko sniedz mājās labiekārtota darbavieta. Darbam mājās ir arī citas priekšrocības – iespēja pastarpināti darbam paveikt nelielus mājas pienākumus, piemēram, lai atvilktu elpu pēc garas video sapulces, ielikt veļasmašīnā sakrājušos netīrās veļas kalnus vai noslaucīt putekļus no kafijas galdiņa, tādējādi ļaujot prātam nedaudz atslābt pirms ķeršanās klāt nākamajiem darba pienākumiem.

Mājas apstākļos ērtībām ir liela nozīme, tāpēc arī tehnoloģijām jāspēj pielāgoties konkrētajiem apstākļiem. Savienojot "Huawei MatePad 11" planšetdatoru ar ierasto darba klēpjdatoru spoguļa režīmā ("Mirror Mode"), planšetdatoru var izmantot kā zīmēšanas paliktni, kas ļauj iegulties dīvāna un veikt skices un labojumus ar viedo "M-Pencil" irbuli planšetdatora ekrānā, tikmēr paveiktajam darbam parādoties klēpjdatora ekrānā reālajā laikā. Tādā veidā lietotājs var ērti zīmēt vai veikt pierakstus un skatīties rezultātu izmērā lielākā klēpjdatora ekrānā. Šī funkcija noderēs arī paskatīties uz veikumu no dažādiem skatu punktiem – planšetdatorā redzēt detaļas tuvplānā, bet klēpjdatorā aptvert "lielo bildi".

Divi vienā – mājokļa komforts un biroja burzma

Atšķirībā no pilnībā attālināta darba mājās, hibrīdrežīms ir efektīvs risinājums, jo sniedz iespēju gan tikties ikdienā ar kolēģiem birojā, gan izbaudīt mājas mieru un klusumu. Taču izaicinājums ir būt vienmēr gatavībā pārlēkt ar visām ierīcēm no vienas lokācijas uz otru, nezaudējot darba efektivitāti, tāpēc tehnoloģiju ražotājiem jāspēj pielāgoties šīm izaicinošajām prasībām un jārada tehnoloģijas, kas var nodrošināt ērtus risinājumus dažādiem apstākļiem.

Strādājot šādā režīmā, bieži gadās iesākt darbus dienas pirmajā pusē mājās un tad doties uz biroju, lai piedalītos klātienes sapulcēs ar kolēģiem. Ar "MatePad 11" paplašināšanas režīmā ("Extend Mode") var savienot planšetdatoru ar citu ierīci un izmantot to kā papildekrānu, lai plašāk pārlūkotu un vieglāk apstrādātu informāciju, kas ir izkaisīta pa vairākiem logiem. Šādā veidā vieglākos uzdevumus var veikt mājās planšetdatorā, bet, ierodoties birojā, turpināt tos daudz pārredzamāka veidā uz diviem ekrāniem vienlaicīgi.

Neatkarīgi no izvēlētā darba režīma tehnoloģijām ir jāatvieglo ikdiena nevis jāsarežģī tā ar apgrūtinošiem soļiem viena uzdevuma veikšanai. Mūsdienīgi risinājumi, kas sniedz iespēju savienot ierīces vienā ērtā ekosistēmā ir efektivitātes virzītāji, tādējādi ļaujot ierīču lietotājiem baudīt ērtu darbu izpildi un veltīt vairāk laika atpūtai.