Darbs no mājām ir uz palikšanu: 'Dell Technologies' risinājumi attālinātā darba efektivitātes paaugstināšanai

Koronavīrusa pandēmija daudzus uzņēmumus piespieda zibenīgi mainīt darba modeli un tikai dažu dienu laikā pārorientēties uz darbu attālināti. Pētījumi liecina, ka šāds darba modelis nekur nezudīs arī pēc pandēmijas beigām. Pašlaik, kad miljoniem cilvēku visā pasaulē strādā no mājām, īpaši atklājas attālinātā darba instrumentu nozīme un to izšķirošā loma darba produktivitātē.

Kā atklājās pēc "Dell" pasūtījuma īstenotajā pētījumā "Dell And Partners Workforce Productivity Benefits", 77% uzņēmumu vadītāju ir pārliecināti par nepieciešamību ieviest jaunas tehnoloģijas, lai tā uzlabotu darbinieku darba apstākļus. Tāpēc lielākajai daļai biroju darbinieku, pārejot uz attālināto darbu, pieaug arī pieprasījums pēc viegliem, kompaktiem, viegli instalējamiem un jaudīgiem datoriem. Ņemot vērā lietotāju vajadzības un nākotnes tirgus tendences, "Dell Technologies" pastāvīgi meklē jaunus tehnoloģiskos risinājumus.

Dators – uzņēmējdarbības transformētājs

Citā 2019. gadā "Dell" iniciētā aptaujā tika noskaidrots, ka datorā integrētās drošības funkcijas ir viens no trim svarīgajiem faktoriem, kas ietekmē darba datora izvēli. Turklāt 80% aptaujāto uzskata, ka datorā iemontēta drošības sistēma paaugstina uzņēmuma datu drošību. Ņemot to vērā, jaunajā "Latitude 7400 2-in-1" klēpjdatorā ir integrētas jaunas augstākas drošības funkcijas, kas nodrošina drošu un ātru pievienošanos izmantojamajai ārējai sistēmai, neprasot lietotājam atkārtoti ievadīt paroles.

"Latitude 7400 2-in-1" datorā atkarībā no konfigurācijas ir iekļauts "FIPS 201" atbalstošais "Smart Card" lasītājs vai bezvadu "Smart Card" lasītājs ar "SafeID" tehnoloģiju, kas ļauj aizsargāt lietotāja autentifikācijas datus. Drošību paaugstina arī integrētais "Dell ExpressSign-in" sensors, kurš darbojas ar Intel® Context Sensing Technology" risinājumu, kas nosaka lietotāja klātbūtni un automātiski "atmodina" datora sistēmu pirms infrasarkanā starojuma kamera un "Windows Hello" tehnoloģija uzsākusi drošu lietotāja biometrisko autentifikāciju.

Šis modelis sver tikai 1,36 kg, to var lietot kā klēpjdatoru vai planšeti, un kopumā tas var darboties četros atšķirīgos režīmos. Tāpēc šis modelis lieliski atbilst ceļojoša, no mājām vai biroja strādājoša cilvēka vajadzībām – īpaši, ja viņš vienlaikus meklē arī solīdu "premium" klases produktu. Svarīgi pieminēt, ka "Latitude" modelis nodrošina ilgāko baterijas darbības laiku savā klasē – šis dators spēj autonomi darboties līdz pat 26 stundām, savukārt integrētā "Dell ExpressCharge" funkcija ļauj bateriju līdz 80 procentiem uzlādēt tikai stundas laikā. Šis modelis ir mazākais 14 collu biznesa klases "2-in-1" klēpjdators – parastajā 13 collu diagonāles korpusā, izmantojot šaurāku ietvaru, ir izdevies iekļaut 14 collu "Full HD" izšķirtspējas ekrānu.

Darba telpas ekonomija: jauna līmeņa pieredze

Gan birojā, gan attālināti strādājošajiem aizvien svarīgāka kļūst ērta darba vieta. Daudzi cilvēki vēlas, lai uz galda būtu vairāk brīvas vietas, tāpēc izvēlas minimālisma stilā ieturētus un neapkrautus darba galdus. "Dell Technologies" piedāvātais "OptiPlex 7070 Ultra" risinājums būs piemērots tieši tiem, kuri meklē jaudīgu, kā arī kompaktu un maz vietas aizņemošu datoru.

Šis – viens no inovatīvākajiem tirgū pieejamajiem modeļiem – taupa vietu un izceļas ar īpaši kompaktu dizainu. Tas ir stacionārs dators, kura mazais, toties jaudīgais procesors ir vertikāli ievietots plānajā un graciozi veidotajā datora statīvā. Turpat glabājas arī datora mātesplate un citas būtiskas sastāvdaļas. Tādējādi ierastā vadu mudžekļa vietā iegūsiet vairāk brīvas vietas arī zem galda.

"OptiPlex 7070 Ultra" ir viegli konfigurējami elementi, kas nodrošina maksimālu produktivitāti. Šis ir modulārs dators, tāpēc ikviens lietotājs var konfigurēt un atjaunināt tā komponentes atbilstoši savām vajadzībām.

Šī modeļa ekrāns un procesors var tikt pielāgots atsevišķi, tādējādi lietotāji var jebkurā laikā nomainīt vai pilnveidot daudzas datora daļas. Datora ekrānu var pielāgot dažādiem darba stiliem. Piemēram, lietotājs var izvēlēties regulējama augstuma vai fiksētu statīvu, VESA tipa stiprinājumu, kā arī viegli regulējamu "Dell" viena monitora (MSA20) un pielāgojamu divu monitoru statīvu (MDA20). Ņemot vērā lietotāju vajadzības, datora produktivitāte un veiktspēja pilnveidota līdz "Intel® CoreTM vProTM i7 procesoram, 64 GB operatīvajai atmiņai, 1 TB NVMe SSD un 2 TB HDD.

"Dell" īstenotais pētījums "Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration" parāda, ka divu monitoru izmantošana var paaugstināt darba produktivitāti pat par 21%. "OptiPlex 7070 Ultra" modelis spēj atbalstīt līdz pat trim ekrāniem no 19 līdz 27 collām, tādējādi vēl vairāk paaugstinot darbinieku produktivitāti. Šī datora modeli savienojot ar "Dell" USB-C monitoru, jauda, dati, video un audio ieraksti tiek pārraidīti tikai pa vienu vadu.

Monitori – darba produktivitātes paaugstināšanai

Savukārt saskaņā ar "Exploring The Role Of Monitors In Improving Employee Experience" aptaujas datiem, 88% darbinieku apgalvo, ka augstākas izšķirtspējas monitori palīdz uzlabot viņu produktivitāti. Turklāt 82% aptaujāto ir pārliecināti, ka darba produktivitāti paaugstina arī iespēja vienlaikus pārvaldīt atsevišķus logus un veikt vairākas darbības. Tāpēc "Dell" monitoros iekļauj risinājumus, kas sniedz iespēju paaugstināt darba produktivitāti.

Viens no jaunākajiem Baltijas valstīs ienākušajiem biznesa klases modeļiem ir "Dell E2420HS" monitors. Augstākās FHD izšķirtspējas 24 collu monitors ar regulējamu statīvu, lai lietotāji varētu ērti lietot iekārtu, to paceļot, nolaižot vai pagriežot. Šai monitorā ir integrēti skaļruņi, taču tas neietekmē monitora lielumu – jaunais modelis ir plānāks par iepriekšējām versijām.

Cits modelis ir "P2421DC" monitors. Šis modelis ieguldījumu darba produktivitātes paaugstināšanā var dot ar savu 23,8 collu diagonāles ekrānu un 2560X1440 pikseļu izšķirtspēju. Ar šo – par FHD augstāku izšķirtspēju monitors rada īpaši asu un skaidru attēlu.

Abām šīm iekārtām ir arī USB-C tipa savienojums jeb, citiem vārdiem sakot, risinājums vadu skaita samazināšanai. Šis savienojums ļauj datoru un monitoru savienot tikai ar vienu vadu, kurš vienlaikus arī uzlādē datoru un pārraida datus, attēlus, video un audio ierakstus no datora. Šis interfeiss atvieglo monitora un datora savienošanas procesu, saskaņā ar uzņēmuma veikto "Improve productivity with the new Dell P Series monitors in a dual-display configuration" analīzi, ietaupot līdz pat 72 procentiem no tam parasti veltāmā laika, kā arī samazina daudzu vadu radīto nekārtību uz darba galda. Šis risinājums sniedz arī iespēju monitoru pievienot dažādu ražotāju USB-C sistēmām, tāpēc ir ļoti piemērots kopīgiem projektiem.

Savukārt "Dell Ultrasharp U2719D" modelis panākumus Baltijas valstīs gūst ar lieliski kalibrētajām krāsām. Šis monitors ir īpaši piemērots darbam ar grafiku vai video apstrādei. Toties "Dell Ultrasharp U2419HC" tiek novērtēts lieliskās cenas un kvalitātes attiecības, un īpašā minimālisma dizaina dēļ – tam ir šaurs ietvars un plāns ekrāns.