'Dell' prezentējis 10. paaudzes 'Latitude' biznesa klases klēpjdatorus: vēl drošāki, ātrāki un mobilāki

Ikgadējā "Dell Tehnoloģies World 2019" pasākumā uzņēmums "Dell" prezentēja jaunākās paaudzes "Latitude" klēpjdatorus un tiem paredzētās jaunās dokstacijas. Jaunie "Latitude 7000", "Latitude 5000" un "Latitude 3000" sērijas modeļi pievienosies "Latitude 7400 2-in-1", kas tika prezentēts jau CES 2019 izstādē.

Jaunie 10. paaudzes "Dell Latitude" datori ir plānāki un vieglāki, tajos ir integrēta programmatūra un aprīkojums, kas paaugstina darba produktivitāti, sniedz jaunas vadības un drošības iespējas, kā arī atbalsta uzņēmējdarbībai paredzētu IT aprīkojumu. Jaunais "Dell" klēpjdatoru sortiments atvieglos IT ekosistēmas integrāciju, nodrošinās intensīvāku darbu un samazinās dīkstāves, turklāt tas viss – neatkarīgi no lietotāju darba rakstura.

Augstāka produktivitāte un jauni drošības risinājumi

10. paaudzes "Dell Latitude" klēpjdatori ar vispusīgi integrētu programmatūru un aparatūru transformē IT nodaļu darbu un uzņēmējdarbībai paredzēto iekārtu attīstības, vadības, aizsardzības un atbalsta iespējas, kā arī piedāvā jaunas tehnoloģiskās opcijas "ExpressCharge" un "ExpressConnect". "ExpressCharge" ļauj tikai stundas laikā uzlādēt akumulatoru līdz 80 procentiem, savukārt "ExpressCharge Boost" opcija tikai 20 minūšu laikā uzlādē to līdz 35 procentiem. Noteiktās sistēmās tiek izmantota arī inovatīvā "Dell ExpressConnect" tehnoloģija, kas atrod Wi-Fi tīklu ar spēcīgāko signālu un pieslēdz tam klēpjdatoru, kā arī nodrošina līdz pat 40 procentiem lielāku datu caurlaidību nekā lietojot parasto antenu. Viss minētais ļauj samazināt sakaru pārtrūkšanas iespējamību, paaugstināt datu pārraides uzticamību un paātrināt e-pasta sinhronizāciju.

Nesen pēc "Dell" pasūtījuma veiktais pētījums atklāja, ka pilnu darba dienu strādājošie darbinieki integrētas drošības funkcijas uzskata par vienu no trim svarīgākajiem faktoriem, kas nosaka personālā datora izvēli. Gandrīz 80 procenti respondentu uzskata, ka darba datoros integrētas drošības funkcijas paaugstina uzņēmuma vai organizācijas datu drošību.

Jaunās paaudzes "Dell Latitude" klēpjdatoros ir integrētas jaunas biznesa klases drošības funkcijas, kas atbrīvo lietotājus no nepieciešamības atcerēties paroles, kā arī nodrošina ātru un drošu pieslēgšanos sistēmai. Daudzi no jaunākajiem "Latitude" datoriem var tikt aprīkoti ar pirkstu nospiedumu lasītājiem, kas integrēti ieslēgšanas taustiņā, kā arī ar infrasarkanā starojuma kamerām, kas atbalsta "Windows Hello" tehnoloģiju, kura nodrošina drošu lietotāja biometrisko autentifikāciju.

Daudzās sistēmās var būt iekļauta "Dell SafeScreen" tehnoloģija, kas pasargā ekrānu no nepiederošu personu skatieniem, jauni privātumu nodrošinoši kameras aizslēgi, "FIPS 201" atbalstoši "Smart Card" lasītāji vai bezvadu "Smart Card" lasītāji ar "SafeID" tehnoloģiju, kas aizsargā lietotāju autentifikācijas datus. Klēpjdatori atbalsta arī nesen ieviesto "Dell SafeBIOS", kas pasūtītājiem sniedz papildu informāciju par BIOS izmaiņām un programmatūras integritāti, pārbaudot mākoņpakalpojumu tehnoloģijas.

"Dell Latitude 7000" sērijas modeļi ir pieejami ar 14, 13 un 12 collu ekrāniem (kas ir pasaulē kompaktākie biznesa segmentam paredzētie Premium klases klēpjdatori). "Dell Latitude 5000" un "Dell Latitude 3000" sērijas modeļi tiek piedāvāti ar 15, 14 un 13 collu ekrāniem.

"2-in-1" klēpjdatori

"Dell" prezentēja arī plānāku un vieglāku "Latitude 7200 2-in-1" klēpjdatoru, kas var lepoties ar alumīnija korpusu un klaviatūru ar LED apgaismojumu. Šī ir vismazākā "Dell" iekārta ar 12 collu ekrānu, kas lietojama arī kā planšetdators, tāpēc lieliski noderēs lietotājiem, kuriem ir svarīga pēc iespējas lielāka mobilitāte. Dažas šī datora konfigurācijas nodrošina darbības laiku no akumulatora līdz pat 20 stundām – par 25 procentiem vairāk nekā iepriekšējās paaudzes iekārtas.

Cits modelis "Dell Latitude 5300 2-in-1" ir pasaulē mazākais biznesa klases 13 collu "2-in-1" klēpjdators savā kategorijā. Šis modelis sver sākot no 1,43 kg, tajā ir integrēts "Full HD" ekrāns ar īpaši šauru ietvaru. Tā skārienjutīgo displeju klāj "Corning Gorilla Glass" aizsargstikls un pats ekrāns ir atverams 360 grādu leņķī.

Jaunie klēpjdatori pārdošanā parādīsies jūlijā, to cena būs sākot no 549 eiro.