Divas 'Latvijas Pasta' mobilās lietotnes funkcijas, kas atvieglos tavu dzīvi

"Jau gadu daudzi no mums strādā un mācās no mājām, un vairumu mūsu pirkumu veicam tiešsaistē. Lielu daļu no sūtījumiem mums piegādā "Latvijas Pasts", un šoreiz vēlos uzskatāmi parādīt divas ļoti noderīgas "Latvijas Pasta" mobilās lietotnes funkcijas, kas mums var atvieglot dzīvi. Ja tavā telefonā vēl nav uzstādīta šī lietotne, dodies uz "Google Play" vai "Apple App Store" lietotņu veikaliem un uzstādi to savā ierīcē," saka tehnoloģiju eksperts Kristaps Skutelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sūtījuma pārvirzīšana

Mūsu reģistrētos (izsekojamos, ierakstītos vai apdrošinātos) sūtījumus varam ērti pārvirzīt uz mūsu izvēlētu adresi, kas atšķiras no sākotnējās adreses vai piegādes vietas. Šajā lapā vari uzzināt par sūtījumu veidiem, kuriem nav iespējama pārvirzīšana.

Sūtījumus varam pārvirzīt uz mūsu izvēlētu pasta nodaļu Latvijā, "Circle K" degvielas uzpildes stacijām, mūsu norādīto adresi vai "Latvijas Pasta" pakomātu.

Sūtījuma pārvirzīšana mobilajā lietotnē

Mēs varam sūtījuma pārvirzīšanu veikt no "Latvijas Pasta" mobilās lietotnes sadaļā "Pārvirzīt sūtījumu". Sekojam lietotnes norādēm un varēsim ērti pārvirzīt mūsu sūtījumu uz jauno piegādes vietu. Kad sūtījums būs pārvirzīts uz jauno piegādes vietu, saņemsim SMS ar aicinājumu to saņemt vai pārvirzīt atkārtoti.

Sūtījuma pārvirzīšana ar SMS

Sūtījuma pārvirzīšanu mēs varam veikt arī bez mobilās lietotnes. Ja nebūsim savu telefona numuru reģistrējuši "Latvijas Pasta" lietotnē, saņemsim SMS par mums adresēta sūtījuma saņešanu pasta nodaļā un sekojot īsziņā iekļautajai saitei, varēsim veikt sūtījuma pārvirzīšanu. Arī šajā gadījumā saņemsim SMS, kad sūtījums būs saņemams jaunajā piegādes vietā.

Pirmā sūtījuma pārvirzīšana ir bez maksas un sekojošā sūtījumu pārvirzīšana tiek tarificēta pēc šāda tarifa.

Pārvirzīšanas galamērķis Pirms sūtījuma saņemšanas Latvijas Pastā (eiro) Pēc sūtījuma saņemšanas Latvijas Pastā (eiro) Latvijas Pasta pasta nodaļa 0,99 1,89 "Circle K" degvielas uzpildes stacija 2,09 3,19 Klienta izvēlēta adrese 4,29 4,99 Latvijas Pasta pakomāts 0,69 1,39

Attālināta iestāšanās rindā

Ja mums ir nepieciešamība apmeklēt kādu "Latvijas Pasta" nodaļu klātienē, varam uzņēmuma mobilajā lietotnē aplūkot tās atrašanās vietu, darba laiku, kā arī attālināti iestāties rindā. Tādējādi varēsim nesteidzīgi pabeigt mūsu iesāktos darbus un telefons mūs pabrīdinās, kad ir laiks doties uz pasta nodaļu. Izmantojot šo noderīgo funkciju, izvairīsimies no liekas gaidīšanas pie pasta nodaļas un varēsim ietaupīt mūsu laiku.

Prieks, ka "Latvijas Pasts" savu mobilo lietotni ir izveidojis ne tikai informatīvu, bet arī tajā iestrādājis šīs noderīgās funkcijas. Šis noteikti ir tas gadījums, kad tehnoloģijas kalpo mūsu labā!