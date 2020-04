Droši transporta risinājumi Covid-19 laikā

Laikā, kad pasažieru transports ir viena no riska zonām, kas var veicināt jaunā koronavīrusa izplatību, gan uzņēmumi, gan mājsaimniecības ir izvēles priekšā – riskēt un turpināt izmantot esošos sabiedriskā transporta pakalpojumus, vai arī meklēt alternatīvus risinājumus. Skaidrs, ka arī šajā laikā transports joprojām ir iesaistīts praktiski visās mūsu ikdienas dzīves norisēs – uzņēmumu darbinieki, kuri nevar strādāt attālināti, dodas uz darbu un atpakaļ, tiek veiktas preču piegādes, cilvēki dodas iepirkties, repatriētie tautieši droši jānogādā līdz vietai kur pavadīt pašizolācijas laiku, u.t.t. Šajos apstākļos mikroautobusu nomas uzņēmums Amitours.Rent ir izstrādājis īpašus piedāvājumus drošiem pasažieru transporta risinājumiem, lai palīdzētu saviem klientiem līdz minimumam samazināt riskus.

Drošs transports uzņēmumu darbiniekiem.

Vislielākais risks neapšaubāmi ir tieši ražošanas uzņēmumiem, kuru darbinieki ikdienā dodas uz darbu un atpakaļ. Ikvienam ir skaidrs, ka viens saslimis ražošanas ceha darbinieks nozīmē visa ceha dīkstāvi vismaz uz divām nedēļām – jo visiem, kuri ar šo darbinieku ir bijuši kontaktā, ir jāveic obligātā pašizolācija 14 dienu garumā. Ne vienmēr darbiniekiem ir iespēja doties uz darbu ar savu privāto auto – iemesli mēdz būt visdažādākie. Tāpēc darbinieki joprojām turpina izmantot sabiedrisko transportu, kurā nav iespējams distancēties no citiem pasažieriem. Latvijas mikroautobusu nomas uzņēmums Amitours.Rent šādiem gadījumiem ir izstrādājis īpašu piedāvājumu: mikroautobusu nomu ar vadītāju, kas nozīmē darbinieku transportēšanu, nodrošinot auto dezinfekciju pirms un pēc braucieniem, kā arī garantējot, ka auto tiek nodots tikai šī konkrētā uzņēmuma rīcībā. Bez tam – ja nepieciešami vairāki auto (Amitours.Rent rīcībā ir līdz pat 70 mikroautbusi ar 8 pasažieru ietilpību), uzņēmums veic auto marķēšanu – tādā veidā nodrošinot, ka vienu auto vienmēr izmanto tikai vieni un tie paši darbinieki. Šai gadījumā Amitours.Rent saskaņo optimālo maršrutu ar klientu un veic darbinieku transportēšanu no darbinieku dzevesvietas adreses līdz uzņēmumam un attiecīgi – atpakaļ.

Starp Amitours.Rent klientiem ir arī uzņēmumi, kuri paši veic savu darbinieku transportēšanu – šai gadījumā auto tiek nodots klienta rīcībā par ļoti draudzīgu īres cenu – un klients pats veic auto dezinfekciju vai citus drošības pasākumus.

Šis Amitours.Rent piedāvājums palīdz samazināt ražojošo uzņēmumu riskus tieši darbinieku transportēšanas ziņā. Starp Amitours.Rent klientiem, kuri rūpējas par saviem darbiniekiem ir gan pārtikas un elektronikas preču ražošanas uzņēmumi, gan interneta veikali. Taču uzņēmums piedāvā arī īstermiņa un ilgtermiņa sadarbību preču piegādes un transportēšanas jomā.

Sadarbība preču piegādēs.

Kur vieniem krīze un dīkstāve, tur citiem - jaunas iespējas. Šis ir laiks, kad interneta tirdzniecība piedzīvo strauju uzplaukumu. Tas nozīmē arī papildus slodzi uzņēmumiem, kas nodarbojas ar preču piegādēm un transportēšanu. Preču piegādes uzņēmumiem nav viegli strauji palielināt transporta jaudu, bez tam – ļoti iespējams, krīzei beidzoties, pieprasījums atgriezīsies iepriekšējā apjomā, līdz ar to veikt ilgtermiņa ieguldījumus nešķiet saprātīgs risinājums. Šiem uzņēmumiem Amitours.rent piedāvā īstermiņa sadarbību – gan iznomājot ekonomiskus mikroautobusus par īpaši draudzīgām cenām, gan piedāvājot auto īri kopā ar šoferi – pēc īsas apmācības Amitours.Rent autovadītājs veic piegādes klienta uzdevumā. Šis ir ļoti ātrs un efektīvs risinājums, kā preču piegādes un transportēšanas uzņēmumi var paplielināt savu kapacitāti saglabājot klientu uzticību un efektīvu apkalpošanu.

Drošs auto pašvaldību vajadzībām, sociālajiem dienestiem, u.t.t.

Šis ir laiks, kad pašvaldībām un sociālajiem dienestiem jāsaskaras ar vislielākajiem izaicinājumiem – pieprasījums pēc sociālajiem pakalpojumiem pieaug, ir jānodrošina jaunas funkcijas, pie tam strauji un lielā apjomā. Arī šeit Amitours.Rent mikroautubusi ar autovadītājiem var sniegt būtisku palīdzību – garantējot auto dezinfekciju ietilpīgie mikroautobusi ir gatavi veikt visdažādākos uzdevumus – sākot ar pasažieru pārvadāšanu un beidzot ar dažāda veida preču piegādēm.

Drošs auto mājsaimniecībām.

Lai arī mēs rakstījām, ka lielākie riski globālās pandēmijas laikā ir uzņēmumiem, tomēr vienlaicīgi – lielākā atbildība laikā gulstas tieši uz mājsaimniecībām. Jo tieši katra cilvēka, ģimenes atbildīga attieksme palīdzēs mums šo krīzi pārvarēt pēc iespējas ātrāk. Amitours.Rent jau agrāk ir izcēlušies ar īpaši draudzīgu klientu atbalsta politiku privātajiem klientiem, taču, ja agrāk klienti īrēja mikroautobusus ģimenes ceļojumiem, kāzām un citām viesībām vai pasākumiem, tad šobrīd šis pieprasījuma spektrs ir mainījies. Visbiežāk tiek taujāts pēc transporta repatriētajiem radiniekiem – drošā veidā nogādājot tos no lidostas vai kaimiņvalstu robežas līdz pašizolācijas adresei, kā arī lūgums nodrošināt drošu auto nomu garākiem ģimenes izbraukumiem. Tāpat kā visos mikroautobusu nomas gadījumos, arī šeit pirms auto nodošanas klienta rīcībā tas tiek pilnībā dezinficēts, lai nodrošinātu maksimāli drošu pakalpojumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Bez tam – jau vairākus gadus Amitours.Rent ir viens no populārākajiem mikroautobusu nomas uzņēmumiem, kas piedāvā izdevīgu mikroautobusu nomu garākiem ceļojumiem ar ģimeni. Šogad vasaras ceļojumu iespējas joprojām ir viens no lielajiem nezināmajiem. Grūti prognozēt kuras valstis un kādā apmērā atvērs robežas ceļotājiem. Jebkurā gadījumā, ir skaidrs, ka ceļot ar mikroautobusu būs viens no drošākajiem ceļošanas veidiem – tas palīdzēs izvairīties no pārpildītajām lidostām un sabiedriskā transporta. Taču prognozējmas, ka tieši ceļojumi pa Latviju iegūs īpašu popularitāti – tāpēc Amitours.Rent aktīvi strādā pie Latvijas ceļojumu maršrutu izstrādes, lai piedāvātu saviem klientiem interesantas idejas ceļojumiem pa Latviju.

Ja arī jūs rūpējaties par saviem darbiniekiem un ģimenes locekļiem un jums nepieciešami droši transporta risinājumi esošajos sarežģītajos apstākļos, aicinām sazināties ar drošu mikroautobusu nomu Amitours.Rent. Uzņēmums ir daļa no starptautiskas transporta uzņēmumu grupas "Amitours Group", kas piedāvā pasažieru pārvadājumus vadošajās Eiropas pilsētās. Nu jau trīs gadus uzņēmums piedāvā mikroautobusu nomu Latvijā un šai krīzes laikā garantē drošu mikroautobusu nomu visdažādākajiem mērķiem. Uzņēmums vienmēr ir bijis pretimnākošs katra klienta unikālajām vajadzībām un arī šajā laikā ir atvērts sadarbībai izpildot klienta transporta vajadzības visdrošākajā iespējamajā veidā.

https://www.amitours.rent/

tel: +371 26 699697