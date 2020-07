Dubultojies uzņēmumu skaits, kas pieslēguši mobilo zvanu vadības risinājumus

Mobilo sakaru operatora "Tele2" veiktajā pētījumā* tika noskaidrots, ka uzņēmumiem Latvijā viens neatbildēts klienta zvans izmaksā aptuveni 60 eiro. Turklāt deviņi no desmit Latvijas uzņēmumiem nemaz nezina, cik klientu viņiem dienā ir piezvanījuši un uz cik potenciālo klientu zvaniem nav izdevies atbildēt. Covid-19 izraisīto apstākļu ietekmē, kad daudzi uzņēmumi pārcēla savu darbību attālinātā režīmā, šo situāciju ir nedaudz pamainījusi, jo uzņēmumi daudz rūpīgāk un nopietnāk attiecas pret klientu apkalpošanu attālināti.

Šo faktu arī apstiprina straujais pieprasījuma pieaugums pēc mobilo zvanu vadības risinājumu "Teamer". Proti, pēdējā pusgada laikā pieprasījums pēc šī tehnoloģiskā risinājuma, kas ļauj ērti un efektīvi apkalpot klientus attālināti, ir palielinājies divas reizes.

Kā liecina "Tele2" dati, šis risinājums ir īpaši populārs tieši mazo uzņēmumu vidū – 80% no visiem "Teamer" lietotājiem ir uzņēmumi, kas nodarbina līdz 10 darbiniekus. Visbiežāk to izmanto uzņēmumi no transporta un loģistikas nozares, veselības un sociālās aprūpes, kā arī tirdzniecības nozarēm.

"Tehnoloģiski risinājumi, kas ļauj veiksmīgi uzskaitīt un apkalpot ienākošos zvanus, mūsdienās ir ļoti ērti un vienkārši, kā arī neprasa lielas investīcijas. Vairs nav nepieciešamas speciālas iekārtas un sistēmas, kas aizņem veselu telpu, jo to visu var paveikt ar mobilā telefona un mobilo zvanu vadības risinājumu palīdzību. Tādēļ tas ir arī ļoti populārs mazo un vidējo uzņēmumu vidū," atzīst "Tele2" komercdirektors Raivo Rosts. "Teamer funkcionalitāti esam iekļāvuši arī mūsu biznesa tarifu plānos, kas nozīmē, ka ikvienam uzņēmuma darbiniekam, kuram ir pieslēgts šis tarifu plāns, ir ļoti plašas iespēja operēt ar ienākošajiem zvaniem."

Visbiežāk mobilais zvanu vadības risinājums tiek pieslēgts, lai veiktu zvanu uzskaiti, uzstādītu automātisko zvanu pāradresāciju, veiktu darba laika iestatīšanu un izveidotu vienotu numuru visam uzņēmumam.

"Pēc "Teamer" ieviešanas būtiski uzlabojās ienākošo zvanu apkalpošanas kvalitāte. Poti, par 20% palielinājās atbildēšana uz pirmreizējiem zvaniem un par 30% atzvanīšana uz neatbildētajiem zvaniem, kas pozitīvi ietekmēja arī mūsu apgrozījumu. Šis risinājums ir neaizvietojams, ja darbinieki strādā no mājām vai īslaicīgi no ārvalstīm, kā tas ir mūsu gadījumā," saka zobārstniecības klīnikas "Dental Medical Rīga" vadītāja Zane Sirsniņa-Kukaine.

* Pētījumu veica mobilo sakaru operators "Tele2" un pētījumu aģentūra SKDS pirms gada, aptaujājot 750 uzņēmējus.