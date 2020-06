Elektroskrejritenis: kā un kas to drīkst izmantot, kādas pārmaiņas gaidāmas?

Elektriskais skrejritenis ir viens no populārākajiem pārvietošanās līdzekļiem pilsētās, un nav noslēpums, kāpēc – tas ir salīdzinoši lēts (gan pirkuma brīdī, gan ekspluatācijā), aizņem ļoti maz vietas, kā arī ļauj pārvietoties relatīvi ātri un bez piepūles, vienlaikus atrodoties svaigā gaisā. Taču tas ir arī viens no apspriestākajiem pārvietošanās līdzekļiem. Jautājumu ir daudz – kurš un kur to drīkst izmantot, kā elektroskrejriteņi savā starpā atšķiras un vai tuvākajā nākotnē ir gaidāmas kādas pārmaiņas to regulējumā? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes centīsimies atrast raksta turpinājumā!

25 kilometri stundā – ļoti būtiska robeža

Elektriskie skrejriteņi pēc to uzbūves un dizaina ir visai līdzīgi – lielākoties atšķiras vien krāsojums, izmērs un atsevišķu detaļu dizains, līdz ar to lielai daļai cilvēku šķiet, ka visus elektriskos skrejriteņus iespējams izmantot vienlīdzīgi. Taču tā nebūt nav – ļoti svarīgs parametrs ir elektroskrejriteņa modeļa maksimālais ātrums.

Elektriskie skrejriteņi, ja to maksimālais braukšanas ātrums, ko norādījis ražotājs, nav lielāks par 25 kilometriem stundā, tiek klasificēti kā sporta un atpūtas inventārs. Bet, ja to ātrums ir lielāks par jau minētajiem 25 km/h (vai arī to jauda pārsniedz 0,25 kW), elektriskie skrejriteņi tiek pielīdzināti mopēdiem. Un šim apstāklim ir ļoti liela nozīme.

Kādus noteikumus nepieciešams ievērot, pārvietojoties ar elektrisko skrejriteni?

Piedaloties ceļu satiksmē, ikvienam cilvēkam jāievēro gan Ceļu satiksmes noteikumi (CSN), gan Ceļu satiksmes likums (CSL). Taču arī šajā aspektā noteikumi ir atkarīgi no tā, cik ātrs ir elektriskais skrejritenis. Ja tā maksimālais ātrums nepārsniedz jau pieminētos 25 km/h, jāievēro noteikumi, kas attiecas uz sporta un atpūtas inventāra izmantošanu. Ar to drīkst pārvietoties pa gājēju ceļu, ietvi un veloceliņu ar nosacījumu, ka tas netraucē gājējiem; šķērsojot brauktuvi, ātrums nedrīkst pārsniegt gājēju pārvietošanās ātrumu.

Bet, ja elektriskais skrejritenis ir ātrāks par 25 km/h, tas tiek pielīdzināts mopēdam, un līdz ar to arī noteikumi braukšanai ir krasi atšķirīgi:

Cilvēkam, kurš skrejriteni izmanto, ir jābūt vismaz 14 gadus vecam, un ir nepieciešama AM jeb mopēda kategorijas vadītāja apliecība;

Šāda skrejriteņa lietotājam nepieciešama OCTA polise;

Skrejritenis jāreģistrē CSDD, un tam jābūt aprīkotam ar numura zīmi (gaismām, numuru stiprinājumu vietām, spoguļiem, bremzēm un citiem aspektiem jāatbilst mopēda prasībām, lai varētu veikt reģistrāciju);

Ar šādu elektrisko skrejriteni var pārvietoties vienīgi pa brauktuvi;

Skrejriteņa lietotājam braukšanas laikā jāvelk aizsargķivere, kas ir jāaizsprādzē.



Tāpat Ceļu satiksmes likumā noteikts, ka ar elektrisko skrejriteni nedrīkst pārvietoties, ja alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 0,5 promilēm.

Drīzumā elektrisko skrejriteņu lauciņā gaidāmas pārmaiņas

Jau teju kopš elektrisko skrejriteņu parādīšanās ielas satiksmē sākās runas par to, ka šo atpūtas/sporta inventāru (vai transportlīdzekli) nepieciešams klasificēt, jo ir pārāk daudz neskaidrību. Tādēļ šobrīd tiek virzīti grozījumi gan Ceļu satiksmes likumā, gan Ceļu satiksmes noteikumos, kas precīzāk definēs elektriskos skrejriteņus un to izmantošanu.

Lūk, galvenās izmaiņas un precizējumi, ko plānots ieviest Ceļu satiksmes likumā:

Tiks ieviesta elektroskrejriteņa definīcija ("elektroskrejritenis – ar elektromotoru aprīkots transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 25 kilometrus stundā, kuram nav pedāļu un kurš paredzēts vienam cilvēkam un aprīkots ar stūri vai roku atbalstu, kas ir mehāniski savienots ar kāju atbalsta virsmu");

Elektroskrejriteņu, kā arī divriteņu reģistrācija būs brīvprātīga (reģistrāciju, kā ierasts, varēs veikt CSDD);

Pilngadīgām personām gan elektroskrejriteņa, gan velosipēda vadīšanai nebūs nepieciešamas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības;

Elektroskrejriteni drīkstēs izmantot arī 14 līdz 17 gadu vecumā, taču šādā gadījumā būs nepieciešamas velosipēda vai citas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Būtiskas izmaiņas plānotas arī Ceļu satiksmes noteikumos:

Luksofora signāls ar cilvēka siluetu vai velosipēda simbolu attieksies arī uz elektroskrejriteņu vadītājiem;

Vadot elektroskrejriteni, ar to jābrauc pa "attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai." Ja šādas iespējas nav, braukt atļauts pa to brauktuves daļu, kas apzīmēta ar 956. ceļa apzīmējumu; braukt pa nomali (dodot ceļu gājējiem); braukt pa ietvi vai kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu (šādā gadījumā nedrīkst tikt apdraudēti vai traucēti gājēji); braukt pa brauktuvi maksimāli tuvu labajai malai vietās, kur atļautais ātrums nav lielāks par 50 km/h un kur nav intensīva satiksme;

Skrejritenim jābūt aprīkotam ar bremzēm un tehniskā kārtībā, kā arī braukšanas laikā tā priekšpusē jābūt iedegtam baltas gaismas lukturim (aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim). Pašam vadītājam, ja tas iespējams, jāvelk atstarojoša veste vai apģērbs ar atstarojošiem elementiem.

Tāpat noteikti vairāki aizliegumi – elektroskrejriteņu vadītāji nedrīkst braukt, turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa vai arī braukt, neturot elektroskrejriteņa stūri. Tāpat aizliegts pārvadāt kravu, ja tā apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus vai traucē elektroskrejriteņa vadīšanu, kā arī vest pasažieri.

Kad minētās izmaiņas stāsies spēkā?

Nosaukt konkrētu datumu šobrīd nav iespējams – grozījumus Ceļu satiksmes likumā vēl jāizskata Saeimā; arī grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos vēl ir izstrādes posmā. Līdz ar to varam rezumēt – elektrisko skrejriteņu īpašniekiem acis un ausis jātur vaļā gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, proti, ne vien pārvietojoties pilsētas satiksmē, bet arī gaidot grozījumus Ceļu satiksmes likumā un Ceļu satiksmes noteikumos.

