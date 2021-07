'EstateGuru': droša iespēja ieguldīt un gūt ievērojamu peļņu

Pēdējo gadu laikā cilvēki arvien vairāk uzmanības sāk pievērst finanšu pratības jautājumiem ‒ viņi seko līdzi budžetam, veido un uztur drošības spilvenus un arī meklē iespējas, kā izveidot pasīvos ienākumus un vairot uzkrāto kapitālu. Viens no veidiem, kā likt naudai strādāt, ir ieguldīt līdzekļus drošos finanšu instrumentos, kas piedāvā ne tikai ievērojamu peļņu, bet arī ieguldījumu nodrošinājumu. Latvijā ieguldītājiem ir pieejami dažādi finanšu instrumenti, starp kuriem ir arī pūļa finansējuma platforma "EstateGuru", kas strādā jau vairāk kā 7 gadus.

Kā darbojas pūļa finansējums nekustamā īpašuma sektorā?

Ir aizņēmējs, kas vēlas saņemt finansējumu savu mērķu realizācijai, un ir vairāki investori, kas ir gatavi ar saviem ieguldījumiem finansēt aizdevumu. "EstateGuru" piedāvā nekustamo īpašumu attīstītājiem un uzņēmējiem saņemt aizdevumu pret nekustamā īpašuma ķīlu. Saņemot apstiprinājumu par finansējuma piešķiršanu, informācija par aizņēmēja attīstāmo objektu tiek izvietota platformā, un pēc tam vairāk kā 85 000 investoriem no visas pasaules ir iespēja ieguldīt līdzekļus un gūt peļņu līdz 12% gadā.

Lai kļūtu par platformas dalībnieku, ir nepieciešams reģistrēties. Šis process ir ļoti vienkāršs un notiek attālināti. Izveidojot kontu, ir jāiesniedz pases vai ID kartes kopija un bankas konta dati. No norādītā bankas konta var papildināt savu virtuālo kontu "EstateGuru", peļņa no ieguldījumiem arī tiks ieskaitīta virtuālajā kontā. Kad investora profils ir verificēts, var sākt investēt.

Platforma "EstateGuru" ļauj sākt ieguldīt ar pavisam pieticīgu summu ‒ 50 EUR, kas padara instrumentu pievilcīgu tiem cilvēkiem, kuri tikai sāk savu ceļu uz finansiālo brīvību. Atšķirībā no citām pūļa finansējuma platformām, "EstateGuru" piedāvā ieguldīt tieši ar nekustamo īpašumu nodrošinātos aizdevumos. Šis ir drošs ieguldījums, jo aizdevums ir nodrošināts ar ķīlu, kas ieguldītājiem nozīmē naudas atmaksu pat tad, ja kādu iemeslu dēļ nekustamā īpašuma projekts netiek realizēts.

Lai novērstu iespēju, ka projekts neizdosies, pirms publicēšanas platformā katru projektu rūpīgi izvērtē "EstateGuru" risku komanda, kas sastāv no pieredzējušiem nekustamo īpašumu un finanšu profesionāļiem. Informācija par projektu investoriem ir pieejama tikai tad, kad risku komanda ir pārliecināta par projekta drošumu un potenciālu. Platforma apstiprina aptuveni 10% no visiem aizdevuma pieteikumiem, izvērtējot aizņēmēja finanšu vēsturi, uzņēmējdarbības plānu, juridisko situāciju, kredītvēsturi, nodrošinājuma vērtību un daudzus citus faktorus.

Kāpēc investēt ar pūļa finansējuma platformas starpniecību?

"Mūsu platforma strādā jau vairāk kā 7 gadus, un šajā laikā ar mūsu palīdzību nekustamā īpašuma attīstītāji ir realizējuši gandrīz 2500 objektu. Pūļa finansējuma platformas ir pievilcīgas, jo piedāvā saņemt ievērojamu atdevi no savām investīcijām salīdzinoši īsā laika posmā. Ieguldot "EstateGuru" piedāvātajos projektos, investors var sagaidīt ienesīgumu līdz pat 12% gadā, kas ir vērā ņemams, turklāt drošs rezultāts. Investora nauda tiek ieguldīta aizdevumā, kas ir nodrošināts ar ķīlu, kas savukārt ir nostiprināta zemesgrāmatā. Šādi mēs rūpējamies par investoru naudas drošību. Un tie nav tukši vārdi ‒ mūsu platformas statistika apliecina, ka septiņu gadu darbības laikā neviens no investoriem nav pazaudējis nevienu centu no saviem ieguldījumiem," stāsta platformas vadītājs Latvijā Aleksandrs Mežapuķe.

Viens no investēšanas pamatprincipiem ir investīciju portfeļa dažādošana jeb diversifikācija. "EstateGuru" platforma ļauj izveidot diversificētu portfeli ‒ investēt ne tikai dažādu aizņēmēju projektos, bet arī sadalīt investīcijas pa dažādiem projektiem ar nodrošinājuma īpašumiem dažādās valstīs. Piemēram, cilvēks var izvēlēties investēt dzīvojamās platībās vai komerciālās platībās visās pieejamās valstīs ‒ Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Vācijā, Portugalē u.c. Tādējādi ir iespējams pasargāt sevi no reģionāliem vai nozares riskiem. Protams, katram investoram ir saviem mērķiem atbilstoša investīciju stratēģija, un platforma piedāvā instrumentāriju, kas ļauj maksimāli plaši diversificēt līdzekļus un līdz ar to arī riskus.

Ar "EstateGuru" ir iespējams kontrolēt investīciju portfeli pēc saviem ieskatiem: izpētīt katru projektu, saprast visus plusus, mīnusus un izdarīt izvēli. Tai pašā laikā platforma piedāvā tādu rīku kā "Auto-Invest". Šis investoru vidū ir ļoti populārs rīks, jo ļauj nepalaist garām interesantus projektus. Ņemot vērā, ka investoru skaits ir liels ‒ ap 85 000 dalībnieku ‒ kad parādās potenciāli pievilcīgs nekustamā īpašuma projekts, tas uzreiz tiek piepildīts ar investoru līdzekļiem. Reizēm tas notiek pat pāris minūšu laikā.

Izmantojot "Auto-invest" rīku un izvēloties sev interesējošos parametrus, var paspēt ieguldīt līdzekļus projektā ar lielu potenciālu un atdevi, t.i., ar augstākām procentu likmēm. Neatkarīgi no tā, vai investors izvēlēsies ieguldīt manuāli vai ar automatizācijas rīka palīdzību, viņam vienmēr būs pieejama detalizēta statistika par veiktajiem ieguldījumiem un to ienesīgumu.

"Man ir prieks, ka Latvijā arvien vairāk un vairāk cilvēku sāk aizdomāties par finansiālo brīvību un aktīvi meklē finanšu instrumentus, kas ļautu izveidot pasīvos ienākumus. Tas stimulē strādāt pie efektīviem risinājumiem, kas no vienas puses ļauj attīstīties uzņēmējdarbībai un no otras puses ‒ ceļ iedzīvotāju finansiālo labklājību saprotamā un drošā veidā," uzsver platformas vadītājs Latvijā Aleksandrs Mežapuķe.

Sīkāk par pūļa finansējuma un ieguldījumu iespējām var uzzināt "EstateGuru" platformā, sūtot e-pastu uz info@estateguru.co vai zvanot +371 25457755.