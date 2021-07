'EstateGuru': droša iespēja saņemt finansējumu nekustamā īpašuma attīstībai

Maziem un vidējiem uzņēmumiem viens no svarīgākajiem faktoriem to attīstībā ir iespēja piesaistīt naudas līdzekļus savu taktisko mērķu īstenošanai. MVU īpašniekiem, it īpaši nekustamā īpašuma sektorā, bieži nākas sastapties ar situāciju, kad bankas kredīts dažādu iemeslu dēļ nav pieejams, bet ir nepieciešami apgrozāmie līdzekļi. Šajā gadījumā nāk palīgā alternatīvi kreditēšanas veidi, un viens no tiem ir pūļa finansējums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pūļa finansējuma platforma "EstateGuru" dod iespēju nekustamo īpašumu attīstītājiem ātri un bez liekas birokrātijas saņemt finansējumu savu mērķu un projektu realizācijai. Par to, kā tas strādā un kādus ieguvumus saviem lietotājiemsniedz "EstateGuru" platforma, stāsta platformas vadītājs Latvijā Aleksandrs Mežapuķe.

Kā strādā pūļa finansējums nekustamā īpašuma jomā?

Pūļa finansējuma princips visur ir vienāds. Ir aizņēmējs, kas vēlas saņemt finansējumu savu mērķu realizācijai, un ir vairāki investori, kas ir gatavi ar saviem ieguldījumiem finansēt aizdevumu. "EstateGuru" piedāvā nekustamo īpašumu attīstītājiem ātri saņemt aizdevumu uz laiku līdz 2 gadiem pret nekustamā īpašuma ķīlu. Tā varētu būt gan attīstāmā īpašuma ķīla, gan arī jebkura cita objekta ķīla. Saņemot apstiprinājumu par finansējuma piešķiršanu, informācija par aizņēmēja attīstāmo objektu tiek izvietota mūsu platformā, un pēc tam vairāk kā 85 000 investoriem no visas pasaules ir iespēja tajā ieguldīt līdzekļus un gūt peļņu.

Pārsvarā pie mums vēršas mazie un vidējie uzņēmēji, nekustamo īpašumu attīstītāji, kuriem nepieciešams finansējums īpašuma attīstībai vai uzņēmējdarbības nodrošināšanai. Piemēram, ir plāns uzbūvēt dvīņu mājas Mārupē vai iegādāties lielas platības dzīvokli Rīgas centrā, sadalīt to mazākos dzīvokļos un veiksmīgi pārdot. Lai to īstenotu, dažreiz uzņēmējam trūkst apgrozāmo līdzekļu, līdz ar to talkā nāk pūļa finansējums. Mūsu platforma strādā jau vairāk kā 7 gadus, un šajā laikā ar mūsu palīdzību nekustamā īpašuma attīstītāji ir realizējuši gandrīz 2500 objektu. Maksimālais finansējuma apjoms var sasniegt 5 miljonus eiro, un mēs esam atvērti izskatīt arī lielākus pieteikumus, ja projektā ir redzams reāls potenciāls.

Starp jau realizētiem projektiem ir daudzdzīvokļu māja "Dignājas Dārzi", dzīvojamais komplekss "Palejas" Mārupē, daudzdzīvokļu māja "Rīgas vārti" Salaspilī un daudzi citi projekti, kuru attīstītāji izvēlējušies vienu no modernākajiem finansējuma piesaistīšanas veidiem.

Kādas ir "EstateGuru" platformas priekšrocības salīdzinājumā ar citām finansēšanas iespējām?

Pirmkārt, ātrums. Uzņēmuma pārstāvis iesniedz kredīta pieteikumu izvērtēšanai un jau 1-2 dienu laikā saņem indikatīvu piedāvājumu, savukārt aizdevuma apstiprināšanas gadījumā, atkarībā no līdzekļu piesaistīšanas tempa, finansējums var tikt ieskaitīts bankas kontā jau vienas nedēļas laikā. Tādējādi uzņēmums var rīkoties operatīvi un fokusēties uz projekta īstenošanu. Process gandrīz pilnībā notiek attālināti, līdz ar to uzņēmējam nav arī jātērē laiks ceļam uz kredītiestādi.

Otrkārt, birokrātijas trūkums. Mēs izveidojām tādu procesu, kas ļauj gan klientam, gan arī mūsu iekšējai komandai operatīvi strādāt un sasniegt uzstādītos mērķus. Diemžēl bankas un citas kredītiestādes var izvērtēt kredīta pieteikumu mēnešiem ilgi, liekot aizņēmējam aizpildīt un iesniegt visdažādākos dokumentus. Līdz ar to kavējas projekta īstenošana un varbūt pat tiek pārkāpti sadarbības nosacījumi ar partneriem. Mēs saprotam, ka bizness nevar gaidīt. Tieši tāpēc mēs esam samazinājuši birokrātisko slogu līdz minimumam, kas ļauj mums kvalitatīvi izvērtēt kredīta pieteikumus.

Treškārt, drošība. Pie mums strādā finanšu un nekustamā īpašuma sektoru speciālisti, kuru sinerģija ļauj saredzēt potenciālu pieteiktajos projektos un individuāli izvērtēt projektu priekšrocības un riska faktorus. Tas savukārt ļauj izvēlēties investoriem pievilcīgus projektus un nodrošināt finansējumu nepieciešamajā apjomā. Aizņēmējs var saņemt līdz 75% no nekustamā īpašuma esošās tirgus vērtības un būt drošs, ka līdzekļi tiks saņemti norunātajā laikā un ka aizņēmumam nebūs slēptu komisiju ‒ visi norēķini notiek saskaņā ar publiski pieejamo cenrādi.

Vēl viens moments, kas ir ļoti svarīgs tieši nekustamo īpašumu attīstītājiem, ir iespēja pielāgot atmaksas grafiku, lai naudas atmaksa nesagādātu liekas galvassāpes. Ņemot vērā biznesa specifiku, kur naudas līdzekļi var ienākt tikai pēc projekta īstenošanas, tā veidojot apgrozāmo līdzekļu trūkumu, uzņēmējs var izvēlēties atmaksāt aizdevuma pamatsummu pilnā apmērā aizdevuma termiņa beigās.

Kopumā pūļa finansējuma platforma ir izmantojama kā finanšu svira uzņēmējiem, kuri proaktīvi meklē iespējas attīstīties un augt. Vidējais aizdevuma atmaksas periods ir 11 mēneši, pat, ja aizdevums ticis ņemts uz 2 gadiem ‒ pateicoties veiksmīgai nekustamā īpašuma projekta īstenošanai, uzņēmējiem ir iespēja ātrāk atmaksāt kredītu un skatīties uz jauniem horizontiem. To sasniegšanai viņi arī izvēlas sadarboties ar "EstateGuru", balstoties uz iepriekšējo pozitīvo pieredzi.

Sīkāk par pūļa finansējuma iespējām var uzzināt "EstateGuru" platformā, sūtot e-pastu uz info@estateguru.co vai zvanot +371 25457755.