Ir īstais brīdis domāt par savu individuālo un uzņēmuma stratēģiju

Covid-19 pandēmija liek pārskatīt daudzus mūsu ikdienas paradumus. Esošajā situācijā ir grūti izplānot ne vien nākotni, bet arī rītdienu, tomēr eksperti atzīst, ka šobrīd ir piemērotāks laiks augstākā līmeņa mācībām, tā paplašinot redzesloku un attīstot savas prasmes.

Notikumi visā pasaulē un Latvijā liek mums uz mirkli apstāties, tādēļ šajā brīdī varam veltīt laiku studijām, savai attīstībai, sagatavoties nākotnei un kļūt konkurētspējīgāki. Šobrīd RTU Rīgas Biznesa skolā (RBS) norisinās profesionālā maģistra studiju programmas (jeb MBA programmas) ziemas uzņemšana. Šī programma ir pielāgota tiešsaistes mācībām, vienlaikus saglabājot galveno mērķi - sniegt studentiem praktisku informāciju un zināšanas par to, kā integrēt izglītību savā ikdienā un profesionālajā darbībā.

Personīgā stratēģija ir ceļš uz panākumiem

"Brīdī, kad valda nenoteiktība, ir jācenšas apgūt kaut ko jaunu un jāattīsta savas prasmes. Grūti prognozēt, kas būs pēc pandēmijas, bet pavisam noteikti ir jāgatavojas nākamajam attīstības ciklam. Jo vairāk tagad gatavosimies, mācīsimies, jo operatīvāk varēsim reaģēt brīdī, kad notiks izmaiņas. Savukārt laba izglītība sniegs kontekstu un zināšanas, kas ļaus attīstīties tālāk un gatavību ne tikai pielāgoties pārmaiņām, bet arī virzīt pārmaiņas, kas vērstas uz attīstību," stāsta RTU RBS maģistra programmas direktors Aldis Greitāns.

Stratēģijas nozīmi izprata jau senie grieķi pirms mūsu ēras. Arī mūsdienās mēs balstāmies uz seno civilizāciju izstrādātu pamatu, mainījusies ir tikai vide. Pats galvenais stratēģijas aspekts ir tas, vai esat konkurētspējīgi savā jomā un ar ko atšķiraties no citiem. Atbilde ir gaužām vienkārša, ja esat labāks par vidējo, tad jums ir priekšrocības.

"Pasaule pēc šī gada būs citādāka, bet neviens pagaidām vēl nespēj pateikt, kas tieši mainīsies un kāda būs jaunā realitāte. Vēsturiski pasaulē vienmēr bija pārmaiņas un katra krīze ir nesusi arī daudzas pozitīvas lietas. Šis ir ideāls laiks padomāt par sevi, pārskatīt savas spējas un apdomāt to, kādas zināšanas vēl trūkst. Līdzīgi ir arī ar uzņēmumiem, kuriem šobrīd vajag pārskatīt procesus, jāizvirza attīstības mērķi, jāizprot to, kas jāmaina un jābūt gataviem sasniegt jaunas virsotnēs brīdī, kad pasaule atvērsies un situācija sāks stabilizēties," ir pārliecināts RTU RBS asociētais profesors Andrejs Dzedons.

RTU RBS maģistra programmas priekšrocība ir elastība. Katru semestri ir individuāla iespēja izvēlēties kursu skaitu, tādējādi studenti var paši plānot savu studiju laiku, lai iegūtu maģistra grādu – īsākā vai garākā laika posmā, atkarīgs no laika un finanšu resursiem.

Šī brīža studiju mērķis ir nemitīgi pielāgoties pārmaiņām, vienlaikus nodrošinot kvalitāti un arī turpmāk pilnveidojot maģistra programmas, atbilstoši studentu prasībām un aktualitātēm pasaulē.

Mudināt domāt plašāk, nevis sniegt gatavu risinājumu

"RBS maģistra programma fokusējas uz to, lai sniegtu studentiem prasmju komplektu un spēju orientēties, kas notiek uzņēmumā, industrijā kopumā un uzņēmējdarbībā - kā lietas attīstās šobrīd un kā tās attīstīsies nākotnē. Savukārt studentiem ir iespējas šīs iegūtās zināšanas un prasmes ikdienā izmantot sava uzņēmuma ietvaros. Mūsdienu studenti ir prasīgi, viņi pieprasa universitātē iegūto zināšanu saikni ar realitāti, proti, kā gūtās zināšanas viņi vislabāk var integrēt darba ikdienā, vai tās ir praktiskas un pielietojamas ikdienā," stāsta Greitāns.

Sākot no nākamā gada, janvāra MBA jeb maģistra programmas kursu klāstam pievienosim jaunu studiju kursu "Digitālā transformācija" ("Digital transformation"). Kurss paredzēts tiem studentiem, kuri nav IT jomas profesionāļi. Kursa saturs ir aktuāls mūsdienu situācijai - biznesa stratēģija un pārmaiņu vadība, proti, kā uzņēmums var sevi transformēt, lai savā darbībā spētu izmantot esošās un nākotnes tehnoloģijas.

Pārvarēt jaunās realitātes izaicinājumus

Neskatoties uz visiem izaicinājumiem, šobrīd varam novērtēt gūto pieredzi, kas ļauj RBS turpināt īstenot kvalitatīvu izglītību un apmācīt topošos un esošos vadītājus. Jau kopš pirmās ārkārtas situācijas šī gada martā, RTU RBS bija gatava pāriet uz tiešsaistes mācībām 24h laikā.

Būtiski uzsvērt, ka attālinātās mācības nav tas pats, kas tālmācība. Mācībspēki stāsta, ka tālmācība dod pieeju avotiem, kurus students pats apgūst, savukārt attālinātās mācības notiek nepārtraukti tiešsaistē ar pasniedzēju un citu studentu klātbūtni.

"Digitālā transformācija ir daļa no biznesa modeļa maiņas, ko arī mēs paveicām RTU RBS. Galvenais izaicinājums izglītības nozarē brīdī, kad visi mācās attālināti, ir veidot mijiedarbību starp studentu un pasniedzēju. Laiki, kad pasniedzējs runāja, bet studenti tikai pierakstīja, ir aizgājuši uz neatgriešanos. Tādēļ pasniedzēji savās lekcijās izmanto dažādas interaktīvas metodes, lai veidotu saskarsmi, saņemtu atgriezenisko saiti un noturētu studentu uzmanību," stāsta Greitāns.

Ir daudz diskutēts par to, vai mācības attālināti paaugstina vai pazemina izglītības kvalitāti. Studijas auditorijās tiešsaistes vide nekad neaizstās. Tomēr jāatceras, ka arī attālinātās mācības ir tikai noteiktu laika periodu. "No vienas puses, šobrīd ir nepieciešama lielāka motivācija un pašdisciplīna, no otras puses, ja agrāk dažādu komandējumu, darba vai ģimenes apstākļu dēļ nebija iespēja ierasties uz lekcijām, tad šobrīd tehnoloģijas mums sniedz lielākas elastības iespējas un iemācīja spēju pielāgoties," pārliecināts Dzedons.