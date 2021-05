IT nozare kā papildu ienākuma avots

"Viens ienākuma avots šajā trakajā pasaulē? Tas skan kā "bumba ar laika degli"! To tā nevajadzētu ilgi atstāt, bumba taču var arī sprāgt...Ir pietiekami daudz iespēju, tikai jāmeklē un jāizmanto tās. Pasargājiet taču sevi, savu ģimeni no šī riska, nespēlējieties ar uguni!" komentē pasniedzēji no projekta "BrainsCloud.lv", kuri ar savām apmācībām ir palīdzējuši simtiem cilvēku ienākt IT nozarē un sākt pelnīt ar WEB izstrādi un SEO popularizāciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šobrīd ir ļoti svarīgi nodrošināt sev ienākumus no vairākiem avotiem, lai sadalītu riskus mainīgajā pasaulē. Vai jūs esat aizdomājušies, kas notiks ar jūsu nozari un amatu pēc pieciem vai 10 gadiem? Šobrīd pastāv uzskats, ka tuvāko 10 gadu laikā daudzas esošās profesijas zaudēs savu aktualitāti vai vispār izzudīs. Situācija ir neapskaužama. Šis ir pēdējais laiks kad ielekt pēdējā vagonā, lai sāktu "digitalizēties"! Visās nozarēs šobrīd ievieš IT tehnoloģijas, līdz ar to IT nozare izplešas un kļūst dominējoša. IT nozarē ir nenormāls speciālistu trūkums, un šī ir jūsu iespēja!" turpina pasniedzējs Arturs.

"Nē, mēs nerunājam par to, ka visiem jākļūst par programmētājiem. Tā spriež tikai tie, kas nav iepazinušies ar IT nozari. Nozare sastāv no vairāk nekā 10 dažādiem amatiem, kas vispār nav saistīti ar programmēšanu ikdienā. Protams, nepieciešams orientēties bāzes terminos un jāsaprot, kā sistēmas tiek būvētas. Bet tā jau nav nekāda augstākā matemātika vai kaut kas tāds, ko nevarētu iemācīties "standarta" cilvēks no citas nozares. Turklāt arī pati programmēšana ir mainījusies – nav jāzina sarežģīti algoritmi, lai realizētu veiksmīgu un peļņu nesošu IT projektu," ar uzmundrinājumu atbild Arturs.

"Eiropā un Amerikā cilvēki jau sen ir atkoduši šo principu, kā var pārstāvēt vairākas nozares vienlaikus un iegūt finanšu neatkarību. Es nerunāju tikai par "freelanceriem", kas maina nozares un amatus kā zeķes, pelnot ievērojamas naudas summas. Tas ir normāli, ka Jūsu hobijs var pienest vērā ņemamus ienākumus. Un – ticiet man – IT nozarē ir plašas iespējas atrast labi apmaksātu hobiju – pamēģiniet!" pārliecinoši nobeidz Arturs.

Projekts "BrainsCloud.lv" specializējas apmācībās, kas paredzētas iesācējiem, kuri vēlas ienākt IT nozarē un apgūt WEB izstrādes un SEO popularizācijas pamatus ar mērķi gūt papildu ienākumus.

Apmācības kursa pasniedzēji ir IT nozares profesionāļi un praktiķi, kas vairāk nekā sešus gadus vada IT uzņēmumu un realizējuši 200+ IT projektus.

Dmitrijs Valaks: Senior Frontend Developer ar 120 tūkst. sekotāju "YouTube" kanālā. Vairāk nekā astoņu gadu pieredze IT industrijā, vada tiešsaistes apmācības vairāk nekā 5 gadus.

Arturs Rasnacis: Uzņēmējs un "TrustSearch" startup dibinātājs, kas piesaistīja 130 000 eiro investīcijās. Maģistra grāds Informāciju Tehnoloģijās (RTU), vairāk nekā astoņu gadu pieredze IT jomā, specializācija – IT projektu vadība, SEO ("Google"/"Yandex") un programmēšanā.

Apmācības sastāv no praktiskām video nodarbībām, kas pieejamas latviešu un krievu valodā. Apmācības ietver:

Piecas video lekcijas par IT projektu izstrādi, etapiem, "Agile Scrum", prototipēšanu, SEO, anlītiku, "Bootstrap" un "Webflow";

51 video nodarbību par HTML5, CSS3, WEB izstrādi, adaptivitāti, "Adobe Photoshop", "Adobe XD" un personīgās web lapas izstrādi;

Mājasdarbus, kas palīdzēs nostiprināt zināšanas;

Mājasdarbu pārbaudi;

Lielu praktisko darbu apmācību noslēgumā, kas var kalpot par portfolio vai jūsu IT biznesa idejas WEB risinājumu.

Sertifikātu, ko saņemat apmācību beigās.

Iepriekšējās zināšanas nav nepieciešamas – tikai pamatzināšanas darbā ar datoru un interneta pārlūku. Vecums arī nav šķērslis šīm apmācībām. Tās ir piemērotas gan gados jauniem (no 14 gadiem), gan arī vecāka gājuma cilvēkiem.

Apmācības norisinās tiešsaistē, video ierakstu formātā. Materiāli ir pieejami 24/7, līdz ar to katrs var atrast sev ērtu mācīšanās laiku.

Apmācību maksa ir 28 eiro mēnesī.

Vairāk informācijas "Brainscloud.lv" mājaslapā.