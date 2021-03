Jaunais MacBook Air: ikdienai, mācībām un darbam

Katru dienu datorā mēs veicam visdažādākos uzdevumus, lai arī kur atrastos – mājās, darbā, skolā vai augstskolā. Lai ātri un bez problēmām tiktu ar tiem galā, mums nepieciešami uzticami viedie palīgi. Jaunais klēpjdators MacBook Air ir risinājums, jo tā jaunais modelis ir pilnībā pārveidots un atjaunots ar jauno jaudīgo Apple M1 procesoru.

"MacBook Air ar savu pirmo izlaisto M1 čipu personāldatoriem ir milzu lēciens ātruma un veiktspējas ziņā, salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes modeli. Akumulators darbojas daudz ilgāk, tāpēc datoru varēsiet izmantot bez uzlādes gandrīz visu dienu," norāda sertificēts Apple sistēmu inženieris Andrejs Mihailovs.

Pārsteidzoša produktivitāte un unikālas tehnoloģijas

Plānākais un vieglākais Apple dators, kas sver tikai 1,29 kg, ir pilnībā pārveidots. Datora jaunais M1 čips ir pirmais tieši Mac datoriem īpaši izstrādātais procesors.

Centrālā procesora veiktspēja ir vairāk nekā trīs reizes ātrāka, kas ļauj visu nepieciešamo paveikt zibenīgi. 8 kodolu procesors viegli tiek galā ar ikdienas uzdevumiem, izmantojot tikai desmito daļu no datora enerģijas.

Čips ir aprīkots ar vienu no ātrākajiem grafikas procesoriem, kas apstrādā attēlus piecas reizes ātrāk nekā iepriekš. Tas ļauj MacBook Air tikt galā ar īpaši sarežģītiem uzdevumiem, izmantot jaunākās grafiskā dizaina programmas, veidot un rediģēt augstākās kvalitātes video vai spēlēt spēles ar sarežģītu grafiku.

Jaunais M1 čips ietver arī jaunas paaudzes mašīnmācīšanos. Progresīvais 16 kodolu Neural Engine tagad spēj mācīties deviņas reizes ātrāk. Turklāt, tas var paveikt 11 triljonu darbības sekundē. Šāda attīstība paver jaunas iespējas automatizācijai, optimizācijai un mākslīgajam intelektam. Kaut arī šādas pārmaiņas nav ar acīm saskatāmas, tās būtiski paātrina katru datora darbību. Ar šādām iespējām mēs varam strādāt efektīvāk un īsākā laika sprīdī paveikt vairāk.

Vēl nebijusi enerģijas taupīšana

Citas labās ziņas saistībā ar jauno MacBook Air modeli ir tā neticami augstā energoefektivitāte. Pat nezaudējot augsto veiktspēju, M1 čips taupa datora enerģiju. Katru uzdevumu dators veic, izmantojot zemāko iespējamo enerģijas patēriņu, tādā veidā pagarinot akumulatora darbības ilgumu. Klēpjdatora MacBook Air baterija tagad strādā daudz ilgāk. Darbojoties interneta pārlūkā, baterija strādās vismaz 15 stundas, bet skatoties filmas – līdz pat 18 stundām.

Šādas īpašības palielina šī lietotājam draudzīgā datora mobilitāti. Jūs varat to ņemt līdzi uz mācību klasi, biroju, ceļojumā vai atvaļinājumā, vai strādāt ar to no mājām. Lai arī dators ir viegls un mobils, tā jauda ir pieaugusi turpat trīskārt un akumulatora darbības laiks ir par 5 stundām ilgāks nekā iepriekš.

Jaunais MacBook Air modelis vairs nav aprīkots ar ventilatoru. Dators strādā pilnībā bez trokšņa, un nepieciešamo ventilāciju nodrošina efektīva pasīvā dzesēšanas sistēma.

Gan darbam, gan izklaidei

Jaunajam MacBook Air klēpjdatoram ar jauno M1 čipu ir saglabāts tā izcilais un elegantais dizains. Tas pieejams zelta, sudraba un astropelēkā jeb 'space-gray' krāsā.

Datoram ir 13,3 collu Retina displejs ar 2560x1600 augstu izšķirtspēju un plašu krāsu spektru (P3), kas nodrošina reālistisku un neticami detalizētu attēlu. Teksts ir īpaši izcelts un skaidrs. Īpašā True Tone tehnoloģija reaģē uz apkārtējo vidi, piemērojoties apkārtējās krāsas izmaiņām, atlasa dabīgos toņus un atvieglo lasīšanu un skatīšanos.

Datoram ir augstas kvalitātes 720p FaceTime HD kamera, kas ļauj veikt gan svarīgus videozvanus ar kolēģiem, klientiem un partneriem kā arī draudzīgas videosarunas ar ģimeni draugiem un radiem. Progresīvais video signāla procesors nodrošina īpaši augstu attēla asumu un spilgtumu. Zvana laikā iespējams arī izvairīties no nevajadzīgiem traucējumiem – īpašais trīs mikrofonu izvietojums koncentrējas uz jūsu balsi, bet ne uz apkārtējās vides skaņām. Stereo skaļruņi sniedz iespēju izbaudīt mūziku un filmas, bet jaunās paaudzes Wi-Fi nodrošina ātru savienošanos.

Klaviatūra Magic Keyboard ar aizmugurgaismojumu un Force Touch skārienpaliktni arī jūs pārsteigs, jo tie ļauj datoram darboties ar vienu pirksta pieskārienu.

Kā visās Apple ierīcēs, īpaša uzmanība ir veltīta drošībai un privātumam, lai aizsargātu visus lietotāja datus. Failu šifrēšana, sistēmā integrētās drošības funkcijas, drošie maksājumi ar Apple Pay, Touch ID sensora funkcionalitāte drošai datora atslēgšanai un maksājumu veikšanai ir tikai daži no veidiem, kā nodrošināt, lai jūsu privātā informācija ir redzama tikai jums.

Operētājsistēma macOS Big Sur – vēl labākai pieredzei

Jaunais MacBook Air modelis piedāvā vienu no pasaulē vismodernākajām operētājsistēmām – macOS Big Sur. Tā ir izveidota, lai pilnībā izmantotu jaunā M1 čipa potenciālu – tā augsto veiktspēju, neticami ilgo baterijas darbības laiku, labākos drošības risinājumus un vislielāko Mac programmu klāstu.

Papildus pilnībā jaunajam dizainam, vislielākās un nozīmīgākās pārmaiņas ir skārušas tīmekļa pārlūkprogrammu Safari, kā arī atjauninājumi tādās funkcijās kā Maps un Messages ar uzlabojumiem datu aizsardzībā

Turklāt, pirmo reizi šī operētājsistēma ļauj izmantot jūsu iecienītās iPhone un iPad lietojumprogrammas tiešā veidā visos Mac datoru modeļos ar M1 čipu. Tā nenoliedzami ir visjaudīgākā Apple programmatūra, kas pieejama šodien.

Šobrīd, pērkot jebkuru Mac modeli, tiek piedāvāts bez maksas uz vienu gadu izmēģināt Apple TV. Viedierīču labākos piedāvājumus meklējiet Apple autorizēto pārstāvju internetveikalos: https://www.avadbaltic.com/lv/#where-to-buy.