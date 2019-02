Jaunie Latvijas vieglatlētikas talanti pieņem izaicinājumu

Ar profesionālo vieglatlētu Anetes Kociņas, Sindijas Bukšas un Austra Karpinska palīdzību Maxima veikalā noskaidrots ātrākais norēķināšanās veids. Izaicinājumu piedalīties atraktīvā eksperimentā ar šķēršļu joslu pieņēma trīs sportisti, maksājot par produktiem ar trīs dažādiem maksāšanas veidiem: ar skaidru naudu, ar bankas karti un PIN koda ievadi un ar bezkontakta karti.

Kas ir ātrāk?

Izaicinājuma dalībnieki pārliecinājās, ka maksājums ar bezkontakta karti notiek divas reizes ātrāk nekā ar parasto karti un trīs reizes ātrāk nekā ar skaidru naudu. Jāatgādina, ka Latvijā, līdzīgi kā pārējās Baltijas valstīs, drošības limits bezkontakta karšu maksājumiem bez PIN ievades ir noteikts 25 eiro apmērā.

Bezkontakta maksājumu priekšrocības novērtē arī Latvijas iedzīvotāji. Kā liecina Mastercard un Finanšu nozares asociācijas pētījums, lielākā daļa jeb gandrīz 80 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 75 gadiem uzskata, ka ar bezkontakta karti norēķināties ir ērtāk un ātrāk nekā ar parasto bankas karti vai skaidru naudu.

Kopumā lielākā daļa respondentu (70 %) norāda, ka jūtas neapmierināti, ja tirdzniecības vietā nav iespējams norēķināties ar bankas karti. Lielāks neapmierināto īpatsvars ir starp regulārajiem bezkontakta norēķinu karšu lietotājiem.

Bezkontakta kartes ir būtisks tehnoloģiskais izrāviens, kā liecina Finanšu nozares asociācijas apkopotie dati (2018., 3. cet.), vairāk nekā 57 % no karšu pieņemšanas iekārtām Latvijā ir ar bezkontakta funkciju. Jau no 2020. gada visām karšu pieņemšanas ierīcēm būs jābūt aprīkotām ar bezkontakta funkciju. To nosaka starptautisko karšu organizāciju prasības visā Eiropā.

Kas jāzina par bezkontakta norēķinu karti:

-Drošības nolūkā ik pa laikam POS terminālis saskaņā ar iestrādāto algoritma pieprasīs ievadīt PIN kodu, lai pārliecinātos, ka karti izmanto tās īstais lietotājs.

-Bezkontakta maksājuma laikā no kartes uz POS termināli tiek nosūtīts unikāls numurs darījuma identificēšanai, taču kartes dati, piemēram, vārds, uzvārds un trīs ciparu numurs kartes aizmugurē, ko izmanto interneta pirkumiem, netiek pārsūtīts.

-Ikvienam karšu lasītājam, kas nodrošina bezkontakta norēķinus, ir jābūt reģistrētam apkalpojošā bankā.

Aicinām uzzināt vairāk, atbalstīt informatīvo kampaņu un pievienoties "Piik un gatavs". Vairāk informācijas www.piikungatavs.lv