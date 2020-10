Kā izvēlēties īsto portālu savu pakalpojumu piedāvāšanai?

Šis gads mums visiem ir bijis izaicinājumu pilns, taču ne velti mēdz teikt – krīze ir lieliska iespēja sākt kaut ko jaunu. Varbūt ir īstais brīdis pārdomāt savas prasmes un sākt piedāvāt nelielus pakalpojumus tuvējiem kaimiņiem. Vienmēr taču ir kaut kas japieskrūvē, jāsaķīlē vai jānokrāso.

Iespējams, jums jau ir savs biznesiņš, taču esošie klienti ļoti nervozē par rītdienu, tādēļ pasūtījumu skaits ir mazinājies.

Uz jautājumu - ko darīt? - atbilde ir ļoti vienkārša: jaunus klientus var meklēt internetā, vislabāk specializētos pakalpojumu vai sludinājumu portālos. Šīs vietnes apmeklē cilvēki, kuriem ir vajadzīgs patiešām labs meistars dzīvokļa remontam, speciālisti vai palīgi konkrētu darbu veikšanai, te nav jātērē ne laiks, ne arī nauda kontaktiem ar anonīmu "jani jani" vai "pliko peli".

Taču kā novērtēt, kurš pakalpojumu vai sludinājumu portāls ir vispiemērotākais? Padomus sniedz vietnes HELPMYTASK speciālisti. Starp citu, HELPMYTASK ir jauna tiešsaistes platforma, kas ļauj dažādiem meistariem un profesionāļiem tieši sazināties ar pakalpojumu pasūtītājiem; tas ir daudz ātrāk un drošāk, nekā atbildot uz parastiem sludinājumiem internetā. Un vairs nav jātērē daudz spēka un resursu personiskajai reklāmai!

Kādus norēķinu veidus portāls piedāvā?

Skaidrs, ka visdrošākais veids, kā saņemt apmaksu par attālināti sniegtiem pakalpojumiem, piemēram, tulkojumiem vai grāmatvedības konsultācijām, ir elektroniskie norēķini. Taču sludinājumu portālā integrēti elektroniskie norēķini – maksājumu kartes, elektroniskais maciņš – atvieglo dzīvi arī remontu meistariem, santehniķiem, datorspeciālistiem. Īpaši tad, ja viņi pakalpojumus sniedz firmas uzdevumā un ir svarīgi arī pareizi noformēti finanšu dokumenti.

HELPMYTASK par pakalpojumiem var norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu kartēm, taču summa vispirms tiek ieskaitīta īpašā kontā. Izpildītājs nolīgto maksu saņem tikai tad, ja abas puses apstiprina, ka uzdevums ir veiksmīgi izpildīts. No vienas puses, tā ir papildu garantija, ka maksu par darbu patiešām saņemsiet, no otras – šāda sistēma ļauj vienkāršāk risināt sīkas domstarpības par padarītā apjomu un kvalitāti.

Kādus sadarbības plānus ar izpildītājiem portāls piedāvā?

Sludinājumu portāli mēdz piedāvāt dažādas sadarbības shēmas, kas izpildītājiem ļauj piekļūt pasūtījumiem. Var nākties maksāt kādu komisiju, avansu, mēneša maksu vai ko citu. Tas ir saprotami, svarīgākais, lai sadarbības plāni ir caurskatāmi, saprotami un nav nekādu slēpto maksājumu.

HELPMYTASK neiekasē nekādas komisijas maksas par paveiktajiem darbiem. Nekad. Portāls ir izstrādājis vairākus izdevīgus sadarbības plānus, kuru cena ir atkarīga no paredzamā piedāvājumu skaita mēnesī. Starta komplekts, kurā iekļauti desmit piedāvājumi mēnesī, ir bez maksas. Ja ar to ir par maz, tad tikai par pieciem eiro var iegādāties papildu desmit piedāvājumus. Turklāt līdz gada beigām ir spēkā īpašais piedāvājums – izpildītājiem, kas šogad reģistrēsies portālā un pareizi aizpildīs visus profila laukus, visu 2021.gadu bez maksas būs pieejams sadarbības plāns Unlimited ar neierobežotu piedāvājumu skaitu. Parasti šis aktīvajiem un enerģiskajiem lietotājiem paredzētais plāns maksā 45 eiro mēnesī.

Kā tiek organizēta saziņa starp pasūtītājiem un izpildītājiem?

Šis ir ļoti svarīgs apsvērums, jo var būt situācijas, kad pasūtītāji "klauvē" pie izpildītājiem, var būt arī tā, ka izpildītāji ir spiesti atklāti sacensties par kāda konkrēta pasūtījuma saņemšanu. Bet var būt arī tā kā ir portālā HELPMYTASK, ka meistari saņem ziņu par potenciālo pasūtījumu, nosūta savu piedāvājumu, pēc tam privātā tērzētavā izrunā neskaidrās lietas un vienojas (vai arī nevienojas) par konkrēto darbu veikšanu. Proti, ikviens izpildītājs var izvēlēties uzdevumus, kas ir piemēroti tieši viņa profesionālajām spējām.

Otrs jautājums, kas ir apsverams – vai un kā notiek speciālistu identitātes verifikācija? Jo ir skaidrs, ka interneta krāpnieki un jokdari var sagādāt lielas nepatikšanas. HELPMYTASK garantē to, ka speciālistu reģistrācijā tiek ievērots starptautiskais princips Know Your Customer (KYC) – Zini savu klientu. Savukārt lietotāju dati tiek aizsargāti atbilstoši ES regulām, tādējādi jūs varat būt pārliecināti par drošību. Lietotāju profilā ir virkne iespēju mainīt privātuma iestatījumus.

Un trešais – kā darbojas atsauksmju un novērtējumu sistēma. HELPMYTASK atsauksmes un novērtējumu var ierakstīt gan pasūtītāji, gan arī izpildītāji. Tas ir ļoti ērti. Jūs kā rūpīgs meistars uzturat savu reputāciju un vienlaikus varat izvairīties no sadarbības ar paviršiem, neapzinīgiem klientiem.

Kas portālā piedāvā savus pakalpojumus – privātpersonas, uzņēmumi vai gan vieni, gan otri?

Kā zināms, ir portāli, kuri ļauj savus pakalpojumus piedāvāt tikai privātpersonām, reizēm šādās vietnēs var skaidri saprast, ka zem "cilvēka" pakalpojumus piedāvā kāds uzņēmums. Mūsuprāt, tas nav pareizi. HELPMYTASK verificē un ļauj darboties arī uzņēmumiem. Ņemot vērā, ka portālā ir ērti elektroniskie norēķini, šī ir laba vieta, kuru izmantot sadarbībai ar ārvalstu partneriem. Labi un droši.

Jaunais pakalpojumu portāls HELPMYTASK ir droša un patīkama vide sava aroda meistariem un profesionāļiem. Ienāciet un sāciet pelnīt!