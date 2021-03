Kā izvēlēties pareizo 'Google Ads' aģentūru?

No tā, kuru "Google" reklāmas aģentūru jūs izvēlēsieties, atkarīgs tas, cik efektīvi tiks iztērēts jūsu uzņēmuma reklāmas budžets un kādi būs "Google reklāmas" kampaņas augļi. Iespējams, kāds uzņēmējs, kuram agrāk bijusi negatīva pieredze ar "Google" reklāmas amatieriem, vispār teiks, ka "Google" reklāma nestrādā un tajā nav vērts ieguldīt savu naudu. Lai vilšanās rūgtums ietu secen un jūs saņemtu maksimumu no "Google" reklāmas, šajā rakstā apskatīsim to, kā ar vairākiem soļiem nonākt līdz tādai "Google" reklāmas aģentūrai, kura "Google" plašumos orientējas kā kapteinis jūrā.

Sākotnēji būtu jāuzzina atbilde uz jautājumu, vai "Google" reklāmas vispār strādā, nodrošinot reālus reklāmguvumus to lietotājiem? Īsā atbilde uz šo jautājumu ir "jā" – "Google Ads" strādā gan lielu, gan mazu uzņēmumu popularizēšanai un attīstībai, tikai svarīgi izvēlēties savām nepieciešamībām atbilstošāko reklāmas variantu, jo tādu ir daudz.

Būtiski ir apskatīt arī populārākos viedokļus par to, kāpēc "Google Ads" nedarbojas, ņemot vērā arī pretargumentus, kas ļaus iegūt objektīvu ainu un saprast to, kāpēc citiem "Google" reklāma nav sniegusi cerēto. Pastāv uzskats, ka "Google" reklāmas izmaksā ļoti dārgi un to efektivitāte nav pietiekami liela, taču ir iespējams pielāgot "Google Ads" tā, lai tās spētu sasniegt tieši jūsu uzņēmumam nepieciešamo rezultātu.

Viens no "Google" peļņas avotiem ir tieši "Google Ads" ienesīgā sadarbība ar populāriem uzņēmumiem, kā arī reklāmu veidošana lielam skaitam mazo uzņēmumu. Ir zināms, ka aptuveni puse cilvēku, kuri apmeklē jūsu mājaslapu pēc noklikšķināšanas uz "Google" ievietotās reklāmas, visticamāk veiks pirkumu, atšķirībā no tiem, kas jūsu mājaslapu apmeklē pēc organisko meklēšanas rezultātu apskates, jo bieži vien cilvēki vienkārši apskata veikalu piedāvājumu, lai to salīdzinātu, taču, redzot vajadzīgo produktu reklāmā, topošajam klientam ir lielāka vēlme to iegādāties.

Ir vairāki uzņēmumi, kuri "Google Ads" reklāmās ik gadu iztērē vairākus miljonus dolāru, kas nozīmē, ka tās sniedz lielu ienākumu atdevi (IA) un reklāmguvumus, tāpēc viens no variantiem, lai jau šobrīd sāktu attīstīt savu uzņēmumu, ir vērsties pie kāda no oficiālajiem "Google Premiere Partner". Latvijā šo oficiālo "Google" partneru ir salīdzinoši maz, un viens no "Google" partneriem ir "JKonsult". Būšana oficiālajam "Google" partnerim nozīmē ātrāku pieeju jaunākajiem "Google Ads" reklāmas rīkiem, iespēju apmeklēt profesionālās pilnveides pasākumus, kā arī ekskluzīvas informācijas iegūšanu, kas ļauj būt soli priekšā citiem reklāmdevējiem.

Kad esam sapratuši, ka "Google Ads" reklāmas ir efektīvas un ar tām ir iespējams uzlabot uzņēmuma pārdošanas rādītājus, tēlu un popularitāti, būtu jāsāk apdomāt, kuru "Google" reklāmas aģentūru izvēlēties, jo no šīs izvēles ir atkarīgi daudzi turpmākie faktori, kas ietekmēs uzņēmuma budžetu un reklāmguvumus.

Galvenais "Google Ads" pamatprincips ir maksa par klikšķi (MPK), kas nozīmē, ka uzņēmums maksā nevis par laika periodu, kurā reklāma tiek rādīta, bet gan par lietotāju klikšķiem uz reklāmas. Ja vajadzīgās prasības izpilda augsti kvalificēts profesinālis, kas visbiežāk būs aģentūra, kura kvalificēta kā "Google Premiere Partner", tad MPK reklāmas piesaistīs ne tikai maksimālu klientu skaitu, bet arī atlasīs pareizos cilvēkus, kuri šajā gadījumā būs jūsu topošie klienti. Tātad sāksim ar to, kuri būtu galvenie kritēriji, izvēloties reklāmas aģentūru?

"Google Premiere Partner: Starp Google Partner" un "Google Premiere Partner" ir liela atšķirība, jo "Premiere" partnera statuss norāda, ka reklāmas aģentūrai ir labākas partnerattiecības ar "Google". Šīs partnerattiecības norāda, ka konkrētā aģentūra, analizējot jūsu reklamēšanas mērķus un budžeta iespējas, spēs sasniegt labākos rezultātus. "Premiere" partneriem ir vairākas priekšrocības, piemēram, ātrāka pieeja jaunākajai informācijai un aktualitātēm. Šādas aģentūras ir daudz pieredzējušākas savā jomā, kas rezultēsies ar pozitīvu ietekmi uz jūsu uzņēmuma investīciju atdevi.

Pārskatu veidošana: Viens no faktoriem, kas uzlabos jūsu sadarbību ar reklāmas aģentūru, ir pārskati, kurus veido aģentūra, lai jums būtu vieglāk analizēt kampaņu datus. Reklāmas aģentūra ar "Google Ads" un "Analytics" palīdzību izseko dažādas darbības un reģistrē nepieciešamos datus, kas saistās ar jūsu MPK kampaņu, lai gan jūs, gan aģentūra spētu pārskatīt kampaņas statusu un plānot turpmākās kampaņas un darbības snieguma uzlabošanai. Skaidru, jums pielāgotu pārskatu veidošana, kas atbilst tam, ko jūs vēlaties uzzināt par kampaņas darbību, liecina par profesionālu aģentūru, kura ciena savus klientus. Pārskatiem parasti ir konkrēts formāts un cikliskums (piemēram, reizi mēnesī vai ceturksnī)

Aģentūras pārredzamība: Jāņem vērā arī pārredzamība, kas, izvēloties aģentūru, būs svarīgs faktors turpmākā sadarbībā. Ja aģentūra saprotami atspoguļo jūsu reklāmas kampaņas statusu, reklāmguvumus un kopējās izmaksas, visticamāk, tā būs laba izvēle. Kāpēc? Jo, sniedzot aģentūrai lielu piekļuvi savam kontam, ir svarīgi, lai ar jūsu profilu un uzņēmuma datiem darbojas kāds, kurš spēj nodrošināt caurspīdīgumu un atklātību. Aģentūrai būtu jābūt ieinteresētai jūsu uzņēmuma attīstībā un jāveic kvalitatīvu darbu godīgi un atklāti, lai rezultātā sadarbība nebeidzas ar sliktiem, jūs neapmierinošiem rezultātiem.

Savstarpējā komunikācija: Jau labi zināms, ka jebkurās darba attiecības svarīga ir aktīva komunikācija, kas attiecas arī uz sadarbību ar aģentūru, kas pārstāvēs jūsu intereses. Strādājot ar reklāmas aģentūru, būs vieglāk sasniegt nepieciešamo rezultātu, ja aģentūra ar jums regulāri sazināsies, informējot jūs par jaunumiem, kā arī konsultējoties ar jums par reklāmu izveidei nepieciešamo informāciju. Labai MPK kampaņai ir nepieciešama jūsu un reklāmas aģentūras mijiedarbība, lai apspriestu gan vēlamos mērķus, gan nepieciešamās izmaiņas kampaņu uzlabošanā.

Galvenie ieguvumi, izvēloties pareizo reklāmas aģentūru, ir tādi, ka jūsu reklāmas kampaņas veidos profesionāli eksperti, kuri šajā jomā strādā jau ilgu laiku un savā starpā konkurē, kas nozīmē, ka "Google Premiere Partner" aģentūras nemitīgi attīstās, lai neatpaliktu viena no otras un spētu klientiem sniegt tikai pašus aktuālākos risinājumus.

"Google Ads" aģentūras izvēle var būt ļoti sarežģīta, taču, vadoties pēc noteiktiem kritērijiem, būs viegli atrast jums piemērotāko. Aģentūru skaits ir salīdzinoši liels, taču augsti kvalificēta un profesionāla aģentūra gan drīzāk būs retums, it īpaši Latvijas tirgū. Pēc iepriekš minētajiem principiem var viegli atrast nepieciešamos pakalpojumus un uzņēmumu, kas spēs realizēt jūsu izvirzītos mērķus.