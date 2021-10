Kad negatīva kredītvēsture var ietekmēt plānus?

Katra cilvēka kredītvēsturi veido viss viņa saistību un kredītmaksājumu kopums dzīves laikā. Lai arī pats cilvēks aptuveni zina savu maksājumu stāvokli, jauna aizdevuma izsniedzējiem vienmēr ir svarīgi pārliecināties par potenciālā klienta finanšu disciplīnu. Nereti ir situācijas, kad, iesniedzot kredīta pieteikumu, pašam iesniedzējam pārsteigumu sagādā kādas aizmirstas vai līdz galam nenokārotas saistības. Tāpēc ļoti svarīgi, noslēdzot līgumisko saistību izpildi, pārliecināties, ka arī otra līgumslēdzēja puse ir saņēmusi visus paredzētos maksājumus un tas atspoguļojas kredītvēstures ierakstos.

Kā veidojas individuālā kredītvēsture

Kredītvēsturi veido ne tikai banku izsniegtie kredīti, par kuriem var pārliecināties Latvijas Bankas kredītu reģistrā, bet arī citas saistības, tostarp nebanku aizdevēju piešķirtie kredīti, komunālo pakalpojumu saistības, parādi telekomunikāciju un citu pakalpojumu sniedzējiem.

Latvijas Bankas mājaslapā atrodama informācija, kā klients un klienta galvotājs var saņemt ziņas par Kredītu reģistrā iekļautajiem datiem. Datus par saistību neizpildi apkopo arī kredītinformācijas biroji – "Kredītinformācijas birojs" un "Crefo". "Kredītinformācijas biroja" uzkrātie dati pieejami datubāzē manakreditvesture.lv, savukārt "Crefo" datus atradīsiet vietnē crefobirojs.lv. Piekļuve šiem datiem iespējama, pieslēdzoties caur internetbanku, lai parūpētos par datu drošību un tiem nevarētu piekļūt nepiederošas personas.

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma jaunākajiem grozījumiem kredīta devējiem ir pienākums ar kredītinformācijas biroju starpniecību apmainīties ziņām par klientu un to galvinieku saistībām, lai varētu pēc iespējas objektīvāk un vispusīgāk izvērtēt spējas atmaksāt piešķirtos aizdevumus.

Praksē tas nozīmē, ka, tiklīdz cilvēks iesniedz pieteikumu kredītam vai aizdevumam, dati tiek nosūtīti Kredītiestāžu birojam. Jāsaprot, ka katrs pats veido savu kredītvēsturi jau kopš jaunības; bankas un citas kredītiestādes tikai nodod informāciju birojam, kas to apkopo.

Kas var ietekmēt kredītvēsturi?

Kad jūs iesniedzat pieteikumu kredīta saņemšanai, banka vai cits aizdevējs nekavējoties pārbauda, kāda bijusi agrākā maksājumu disciplīna. Vairākums kredītu atteikumu ir saistīti tieši ar sabojātu kredītvēsturi, piemēram, bijis daudz kavētu maksājumu. No kredītvēstures var būt atkarīga arī maksimālā summa, ko banka gatava jums izsniegt.

Par kredītvēsturi var interesēties arī potenciālais darba devējs, ja kandidējat uz amatu, kas saistīts ar materiālo atbildību. Nākamajam darba devējam ir tiesības iesniegt pieprasījumu kredītinformācijas birojam, bet tam nepieciešama kandidāta rakstiska atļauja. Tā nav vienkārša ziņkāre: darba devējs vēlas būt drošs, ka esat kārtīgs, uzticams un atbildīgs darbinieks.

Treškārt, kredītvēsture ir būtisks aspekts sadarbībā ar apdrošināšanas kompānijām. Piemēram, klientam ar labu kredītvēsturi polisi var piedāvāt ar izdevīgākiem nosacījumiem nekā cilvēkam, kuram bijuša problēmas ar iepriekšējo maksājumu atmaksu.

Tāpat jāsaprot, ka ideāla kredītvēsture ir relatīvs jēdziens, un daudz kas atkarīgs tieši no konkrētās kredītiestādes: ja viens uzņēmums atteicis aizdevumu, tas nenozīmē, ka cita lēmums nevarētu būt atšķirīgs. Aizdevēju pieeja kredītvēstures izvērtēšanai var atšķirties, bet galvenais nosacījums ir sistemātisku kavējumu neesamība. Savukārt kredītvēsture "ka balta lapa" pat nav labākais variants, jo par aizņēmēju nevar spriest kā pat apzinīgu klientu, kas periodiski saņem un atdod kredītus.

Kad interesēties par savu kredītvēsturi?

Ja bankas jums izsniedz kredītu bez kavējumiem un liekiem jautājumiem, varat pieņemt, ka vēsture jums ir laba. Bet, ja jūs tikai gatavojaties uzņemties kādu kredītu, piemēram, auto kredīts vai hipotekārais kredīts, un vēlaties novērtēt savas izredzes, ir noderīgi ieskatīties kredītvēsturē. Tas ir svarīgi arī tāpēc, lai jau iepriekš būtu gatavs dažādu aizdevēju izvērtējumam un, piemēram, pozitīvas kredītvēstures gadījumā nenoticētu manipulatīvai kritikai, kuras dēļ jums piedāvā neizdevīgākus nosacījumus.

Tāpat ieskats kredītvēsturē palīdzēs saprast, kāpēc aizdevējs atteicies izsniegt kredītu, pat ja jūs vienmēr izdarījāt maksājumus laikus. Diemžēl datu reģistros gadās kļūdas: reizēm kredītu kavējumus piedēvē cilvēkiem ar vienādu vārdu un uzvārdu, pat dzimšanas gadu; gadās, ka banka nodod dokumentus ar nokavēšanos, bet mēdz notikt arī tā, ka neuzmanības dēļ palikuši nenomaksāti kādi centi no iepriekšējā kredīta. To būs aizmirsuši visi, izņemt kredītinformācijas iestādi! Tāpēc par to labāk uzzināt, cik ātri vien iespējams.

Tāpat 30 dienas pēc katra kredīta dzēšanas ieteicams pieprasīt kredīta atskaiti un pārliecināties, ka dzēstais kredīts patiešām ir jūsu kredītvēstures sastāvdaļa. Pretējā gadījumā, pieprasot kredītus nākotnē, bankas būs spiestas atzīt to par spēkā esošu un ņemt vērā, novērtējot jūsu maksātspēju. Tad var izrādīties, ka piedāvātais kredīts ir mazāks, nekā jūs rēķinājāties.

Kā labot kļūdu kredītvēsturē?

Vispirms jāpārliecinās, ka runa tiešām ir par kļūdu, jo labot var tikai to informāciju, kas neatbilst patiesībai. Lai to izdarītu, jāraksta iesniegums par kredītvēstures apstrīdēšanu, turklāt labāk vērsties tieši birojā, nevis bankā. Noderīgi apkopot maksājumu uzdevumus, izziņu par kredīta dzēšanu un citu informāciju – visu, kas var apstiprināt jūsu teiktā patiesumu. Iesniegumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu, bet iesniegumu apliecināt pie notāra. Birojs kopā ar banku visu pārbaudīs 30 dienu laikā, un, ja jums taisnība, banka saņems kļūdas atzinumu un paziņos jums. Pēc tam desmit dienu laikā tiks atjaunota informācija arī birojā.

Kā uzlabot sliktu kredītvēsturi?

Vienkārši ņemiet savai maksātspējai piemērotus kredītus un ļoti rūpīgi nodzēsiet tos. Varat noformēt arī kredītkarti. Pāris gadu laikā jūs izveidojat jaunu attiecību vēsturi ar bankām. Bankas parasti skatās tieši uz beidzamo divu trīs gadu kredītvēsturi. Tāpat neaizmirstiet laikus apmaksāt rēķinus par mājokli un telefonu: arī ļaunprātīgie parādnieki saņem sliktu ierakstu kredītvēsturē!

