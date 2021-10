Kādas lietotnes vēlas jaunieši?

Atšķirībā no mileniāļiem un iepriekšējām paaudzēm, "Z" paaudze (no angļu val. "Gen Z") ir varējusi integrēt interneta sniegtās iespējas kopš agras bērnības. Tas ir ļāvis apgūt digitālās prasmes neticamā ātrumā un tādējādi izvirzījis šīs paaudzes pārstāvjus kā galvenos noteicējus lietotņu un to sniegto iespēju attīstībā. Tāpēc tehnoloģiju ražotāji, to starpā arī "Huawei", nemitīgi iegulda resursus un meklē jaunus risinājumus, kā sasniegt jauniešu auditoriju. Piemēram, lietotņu veikalā "AppGallery Huawei" piedāvā jauniešiem plašu lietotņu klāstu un sniedz iespēju atklāt arī jaunas un plašākai sabiedrībai nedzirdētas lietotnes.

Radoši saziņas kanāli

"Z" paaudzei ir svarīgi dalīties un sazināties dažādos veidos un arī tikpat svarīgi ir, lai platformas, kurās notiek saziņa, spētu pielāgoties viņu dzīves ritmam. Dalīšanās ar bildēm un video ir viens no veidiem, kā atspoguļot savu radošumu un skatu uz dzīvi, ko jaunieši arī aktīvi izmanto ikdienas saziņā. Lai katram lietotājam piedāvātu atbilstošu un saistošu saturu, "AppGallery" plašajā klāstā ir pieejamas lietotnes, kuru pamatā ir detalizēti un precīzi algoritmi, kas palīdz piemeklēt katra lietotāja interesēm, vajadzībām un paradumiem piemērotāko lietotni.

Viena no tādām lietotnēm, kas ieguva zibenīgu popularitāti jauniešu vidū, ir "TikTok". Turklāt tā ir visvairāk lejupielādētā lietotne 2020. gadā un saglabā līdera pozīcijas arī šogad, apsteidzot tādus sociālo tīklu gigantus kā "Facebook" un "Instagram" par vairāk nekā 200 miljoniem lejupielāžu reižu.

"Kaut gan īso video veidošanas platformas nav jaunums, "AppGallery" pieejamā lietotne "TikTok" piedāvā radošas rediģēšanas un filmēšanas iespējas, kas raisa jauniešos jaunas idejas veidot sev un saviem domubiedriem saistošu īsu saturu. Protams, bija gaidāms, ka lietotne izraisīs lielu popularitāti jauniešu vidū, bet tagad jau visa vecuma auditorijas var atrast sev piemērotus un aizraujošus video. Tāpat jauniešu vidū iemīļotas ir "Snapchat", "WhatsApp", "Viber", "Telegram" un "Zoom", kas katram piedāvā ērtu un daudzpusīgu sazināšanās formātu," stāsta Gunta Kursiša-Butkāne, "Huawei Mobile Services" Biznesa attīstības vadītāja Latvijā.

Neskaitāmas izklaides iespējas vienuviet

Protams, dažādas sociālo tīklu platformas piedāvā gan izklaides, gan saziņas iespējas vienlaicīgi, taču arī dažādas filmu, seriālu un mūzikas straumēšanas vietnes ir neatņemama sastāvdaļa jauniešu ikdienā. "AppGallery" piedāvā populārākās šādu pakalpojumu lietotnes, lai katrs lietotājs var skatīties un klausīties saturu sev ērtākā formātā.

"Iespēja skatīties "ko vēlies, kad vēlies" ir guvusi lielu popularitāti. Netflix noteikti ierindojas pie "must have" lietotnēm, kas populāra jauniešu vidū, jo sniedz neiedomājamu brīvību – dodot iespēju skatīties iemīļotās filmas un seriālus no jebkuras vietas pasaulē. Tāpat arī "Deezer" ir konkurētspējīga mūzikas straumēšanas platforma, kas piedāvā plašu mūzikas žanru klāstu, no kuriem izvēlēties populārākās un savai gaumei atbilstošākās dziesmas, veidojot savai mūzikas gaumei vai garastāvoklim piemērotākās dziesmu kolekcijas. Abas šīs un arī citas straumēšanas platformas ir pieejamas lejupielādēšanai lietotņu veikalā "AppGallery"," skaidro Kursiša-Butkāne.

Līdzvērtīgas izklaides iespējas sniedz arī spēles. "AppGallery" piedāvā ievērības cienīgu klāstu ar populārākajām spēlēm. Piemēram, "Angry Birds", pēc kuras motīviem ir izveidota arī animācijas filma, vai "Garden Scapes" joprojām ir jauniešu vidū iecienītas spēles. Tāpat "Huawei" lietotņu veikalā ir iespējams lejupielādēt arī vietējo izstrādātāju veidotas spēles, kā, piemēram, "Dystopia: Contest of Heroes", kas ir ieguvusi milzīgu spēlētāju bāzi, piesaistot pasaulslaveno UFC zvaigzni Konoru Makgregoru kā galveno spēles vēstnesi un varoni.

Mūsdienīgi pirkumi

Papildus šīm populārajām izklaides iespējām jaunieši arvien biežāk vēlās norēķināties ar viedtālruni, jo tas ir viegli un parocīgi. AppGallery piedāvā digitālā maka iespēju – "Curve". Tā ir lietotne, kas padara dzīvi daudz ērtāku.

"Lai gan šodien ar viedtālruņa starpniecību norēķinās galvenokārt jaunieši, nākotnē šo iespēju varētu izmantot visas paaudzes. Tāpēc jau šodien varam iedvesmoties no jaunajiem tendenču noteicējiem un pieslēgt bankas kartes, transporta kartes, lojalitātes kartes un citas svarīgas kartes savam viedtālrunim, lai varētu atstāt maku mājās un vieglāk pārvietoties," iesaka Kursiša-Butkāne.

Jaunas un populāras lietotnes katru dienu

Jauniešiem ir vienlīdz svarīgi atrast "apslēptos dārgumus" un arī izmantot tās pašas lietotnes, ko viņu draugi, tāpēc ierīcēm ir jāspēj piedāvāt dažāds saturs. "AppGallery" satura bagātināšanā un dažādošanā tiek piesaistīti arī jauni izstrādātāji, kam tiek sniegta tehniskā palīdzība lietotnes izstrādes procesā un tās pievienošanas laikā, lai nodrošinātu pēc iespējas saprotamāku un vienkāršāku kārtību un mazinātu uztraukumu vai iespējamās kļūdas sistēmā. Starp citu, "AppGallery" atbalsta arī lokālos lietotņu izstrādātājus, tādēļ jauniešiem ir pašiem reāla iespēja kļūt par sev aktuālu lietotņu veidotājiem.

"Huawei" ierīču lietotāji var viegli atrast jaunas lietotnes, lai pilnveidotu savu ikdienu. "AppGallery" iespaidīgā izaugsme pēdējā gada laikā turpināsies, jo "Huawei" nepārtraukti iegulda jaunu lietotņu izstrādē un atrod risinājumus, lai apmierinātu arvien pieaugošo lietotāju vēlmes.