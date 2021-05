Komandas saliedēšanas iespējas attālināti

Saliedēta komanda vienmēr ir bijusi atslēga kvalitatīvai komunikācijai, kas attiecīgi nodrošinātu efektīvāku komandas kopējo darbību. Masveida pāreja uz darbu attālināti ir krasi samazinājusi komunikācijas daudzumu starp kolēģiem — gan saistībā ar darbu, gan citiem tematiem, kuri parasti darbavietās tika apspriesti, tādēļ daudzas iepriekš pielietotās komandas saliedēšanas metodes vairs nav derīgas un ir nepieciešamība pēc dažādiem digitāliem risinājumiem. Kāpēc saliedēšana ir tik svarīga un ko iespējams darīt laikā, kad darbinieki strādā katrs no savām mājām?

Saliedēšanas nozīme

Saliedēšanās ir īpaši svarīga jaunizveidotām komandām, jo bieži, kamēr cilvēki viens otru nav pietiekami iepazinuši, viņi nejūtas komfortabli aizrādīt par kādu trūkumu, jautāt par kādu steidzamu jautājumu vai nav gatavi uzticēties otram. Tas nekādā mērā gan nenozīmē, ka saliedēšanas aktivitātes nav nepieciešamas jau ilgāk kopā strādājošām komandām, jo nopelnīto uzticību un cieņu var ātri zaudēt, kā arī – reizēm nepieciešams ilgāks laiks, lai kolēģu starpā veidotos pilnvērtīgas attiecības.

Ko tad tas īsti nozīmē – saliedēt komandu? Vienas definīcijas nav, taču ir kopīgs virziens. Komandas biedriem nav obligāti jākļūst par labākajiem draugiem, jādodas kopīgos atpūtas braucienos vai citādi regulāri jāpavada kopā brīvais laiks. Bet vienlaikus viņiem ir jābūt pietiekami tuviem, lai varētu pilnībā uzticēties un nebaidītos prasīt palīdzību vai padomu cits citam.

Taču jāpatur prātā, ka par saviem pienākumiem atbildīgs ir katrs pats, pārlieku intensīva iesaiste kolēģu darbā un pārāk bieži jautājumi no kolēģiem var atturēt otru no kvalitatīvas savu pienākumu paveikšanas, kas atkal iztraucē kopējo komandas produktivitāti. Tas nozīmē, ka no darba devēja puses saliedēšanās aktivitātēm jābūt kārtīgi pārdomātām, lai gūtu vēlamo efektu, nevis pilnīgi pretējo.

Tas patiesībā var izvērsties par diezgan labu izaicinājumu, īpaši mazāku uzņēmumu vidū, jo tiem ir mazāk līdzekļu, lai kaut ko tamlīdzīgu izveidotu. Šādos gadījumos vislabākais variants ir griezties pēc ārpakalpojuma, kam šīs problēmas risināšanā ir bijusi jau pietiekami liela pieredze un tā tiek aktīvi pētīta. Attālinātā darba laikos labākie team-building rīki būs digitāli.

Mūsdienīgu digitālo rīku pamata darbību varētu sadalīt divos galvenajos elementos, kas ietver team-building aktivitātes vai team-building spēles. Šie divi galvenie elementi ir spēļošana kā process un pats uzdevuma saturs.

Spēļošana

Viena no galvenajām sastāvdaļām ir spēļošana. Ir plaši pierādīts, ka spēļošanas elementu izmantošana ir tiešām efektīva un tā palīdz sasniegt noteiktos mērķus visdažādākajās jomās. Tādēļ spēļošana tiek izmantota ne tikai darbinieku saliedēšanā, bet populāri ir to pielietot arī klientu iesaistei. Bieži redzēts, ka uzņēmumi piedāvā pagriezt laimes ratu, izpildīt uzdevumu, lai sacenstos ar draugiem, tādējādi laimējot dažādas balvas. Tieši tas ir tas, kas visiem lietotājiem liekas saistoši. Draudzīga konkurence kolēģu vai klientu starpā nodrošina lielāku iesaisti, kas attiecīgi ļauj piesaistīt un noturēt uzmanību aktuālajam tematam vai uzņēmumam kā tādam. Un tas ir arī izklaidējoši!

Uzdevumu saturs

Uzdevumu saturs ļauj informēt lietotājus par attiecīgi izvēlēto tematu. Efectio, piemēram, piedāvā dažāda ilguma un satura programmas. To skaitā ir darbinieku veselības, drošības, onbordinga, team-building spēles u.c. programmas. Piemēram, ja komanda ir diezgan jauna un darbinieki savā starpā nav īsti pazīstami, tad ideāla būs onbordinga programma, kuras galvenais mērķis ir iepazīstināt darbiniekus ar jauno amatu, svarīgākajiem darba pienākumiem un kopējo uzņēmuma darba kultūru. Tā kā uzdevumi tiek pielāgoti katra uzņēmuma vajadzībām, tad darbiniekiem tā ir ļoti laba iespēja sīkāk iepazīt uzņēmuma misiju un mērķus, attiecības ar klientiem un kolēģiem, savukārt pašam uzņēmumam tā ir lieliska iespēja sakārtot savas vērtības un pārdomāt tās, ja līdz šim tas vēl nav bijis pilnībā skaidrs.

Tātad ir skaidrs, ka darba devēja interesēs ir savas komandas saliedēšana, lai uzņēmums attīstītos pēc iespējas straujāk, savukārt tieši tāpat tas arī ir darbinieku interesēs, jo tad uzdevumu paveikšana veicas daudz raitāk un kvalitatīvāk, jo ir pietiekams atbalsts un uzticamība kolēģiem. Ja šobrīd vēl "tradicionālās" metodes saliedēšanai ir pietiekami populāras, tad, iespējams, ļoti drīz tās nomainīs digitālie pakalpojumi, kas tiks apvienoti ar dažādiem klātienes pasākumiem, veidojot sabalansētas programmas.

Komandu saliedēšanā ievērojami var palīdzēt Latvijā radītā platforma "Efectio". Tā ar dažādu interesantu virtuālo uzdevumu palīdzību nodrošina straujāku uzņēmumu izaugsmi, jo uzdevumu izpilde ļauj saliedēt gan attālināti, gan klātienē strādājošas komandas. Tāpat ir redzams pieaugums ikviena lietotāja produktivitātē, kas ir svarīgi ne tikai uzņēmumam, bet arī katram darbiniekam pašam, lai veicinātu profesionālo izaugsmi.

Par veiksmīgi izpildītiem uzdevumiem lietotājs saņem punktus, par kuriem vēlāk ir iespējams saņemt dažādas balvas, un tas nodrošina lielāku motivāciju ikvienam iesaistītajam aktīvāk piedalīties darba procesos.

Jebkuram uzņēmumam ir ārkārtīgi svarīgi zināt darbinieku labsajūtu un viņu iesaisti iekšējos procesos, ko "Efectio" arī palīdz monitorēt. Bez tā "Efectio" ir labs rīks, kā ātri un kvalitatīvi uzņēmuma ikdienā integrēt kaut ko jaunu un aktuālu, jo uzdevumi tiek pielāgoti katram uzņēmumam atsevišķi.

Gan "Efectio" platforma, gan citi līdzīgi produkti ir mūsdienīgākie rīki darbinieku iesaistei un saliedēšanai. Tie jau ir nesuši ļoti labus rezultātus dažādos uzņēmumos, kas apliecina to efektivitāti. Lasiet plašāk par "Efectio" veiksmes stāstiem un Latvijas uzņēmumu pieredzi virtuālos komandas izaicinājumos!