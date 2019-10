Latvijā pieaug iedzīvotāju izpratne par bezkontakta norēķinu drošumu

Latvijā jau teju 75 % iedzīvotāju ir bezkontakta karte, un 23 % iedzīvotāju jau ir bezkontakta maksāšanas iespēja telefonā, aprocē, pulkstenī vai citās viedierīcēs. Tieši pārliecība, ka bezkontakta maksājums ir drošs norēķinu veids, ir galvenais faktors, kas rosina sākt izmantot bezkontakta maksāšanas iespējas — liecina Mastercard un Finanšu nozares asociācijas (Asociācija) veiktais Latvijas iedzīvotāju pētījums. Aptauja* veikta informatīvās kampaņas "Piik un gatavs" ietvaros, kas Latvijā tiek īstenota oktobrī un novembrī.

Saskaņā ar Finanšu nozares asociācijas apkopotajiem datiem (2019., 2. ceturksnī) Latvijā bankas izsniegušas vairāk nekā 1 miljonu bezkontakta karšu. Vērojams 118 % pieaugums, ja salīdzina ar tādu pašu periodu pērn. Bankas Latvijā arvien plašāk piedāvā maksājumus ne tikai ar norēķinu karti, bet arī citām valkājamajām ierīcēm, piemēram, telefonu, aproci, pulksteni u. c. Karšu norēķini pieejami vairāk nekā 30 tūkstošos tirdzniecības vietu Latvijā. Gandrīz 70 % POS termināļu Latvijā ir ar bezkontakta funkciju.

"Lai turpinātu vairot izpratni visa Eiropā un, īpaši Latvijā, par to, ka bezkontakta maksājumi ir drošs, inovatīvs un ātrs norēķinu veids, sadarbībai ar vietējiem partneriem ir būtiska nozīme. Mastercard lepojas, ka ir daļa no informatīvās kampaņas "Piik un gatavs" kopā ar Finanšu nozares asociāciju, kā arī lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem "Rimi" un "Maxima". Kopā mēs varam nodrošināt vislabāko pieredzi gan pircējiem, gan tirgotājiem," saka Pēters Olbings (Peter Olbing), Mastercard Biznesa attīstības vadītājs Ziemeļvalstīs un Baltijā.

Bezkontakta maksājumi ir ērti, ātri un droši

Bezkontakta maksājumi kļuvuši par Latvijas iedzīvotāju ikdienu. Pircēji un tirgotāji novērtē bezkontakta norēķinu priekšrocības — ērti, āri un droši samaksāt par ikdienas pirkumiem. Salīdzinot ar iepriekšējiem "Piik un gatavs" kampaņā veiktās aptaujas datiem, būtiski pieaudzis to respondentu īpatsvars, kuri ikdienas pirkumiem lieto bezkontakta kartes (no 37 % 2018. gada septembrī līdz ~60 % 2019. gada septembrī). Novērojams arī būtisks pieaugums (no 24 % līdz 46 %) to Latvijas iedzīvotāju vidū, kuri bezkontakta karti izmanto vienmēr vai gandrīz vienmēr, kad tas ir iespējams. Savukārt norēķinus telefonos un citās viedierīcēs ikdienā regulāri izmanto katrs desmitas Latvijas iedzīvotājs — liecina Mastercard un Asociācijas veiktais pētījums.

"Bezkontakta maksājumiem ir vairāki drošības pasākumu posmi, sākot no POS termināļa, maksājuma pieteikuma, darījuma apstrādes, maksājuma vispārējā procesa līdz pat kartes lietotāja zināšanām. Par bezkontakta maksājumu drošību rūpējas katrs maksājuma procesā iesaistītais. Kartes lietotājam, maksājot par pirkumu, sava bezkontakta karte vai ierīce nav jādod pārdevējam, labāk nopīkstināt pašam. Pirms veikt maksājumu, vienmēr jāpārliecinās, vai terminālī ievadīta īstā preces summa," aicina Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis.

Bezkontakta maksājumi ir moderns, drošs un ātrs norēķinu veids. Latvijas iedzīvotāju skaits, kas uzskata, ka norēķināties ar bezkontakta karti ir droši, gada laikā pieaudzis par 28 %, ja salīdzinām aptaujas datus 2019. un 2018. gada septembrī. Tieši vairums (66 %) bezkontakta karšu lietotāju, kas regulāri izmanto šo norēķinu veidu un paši ikdienā pārliecinājušies par tā ērtību, norāda, ka bezkontakta kartes ir drošas.

Bezkontakta kartes PIN kods joprojām ir jāpatur prātā, jo tas nepieciešams pirkumiem virs 25 eiro, un drošības nolūkā ik pa laikam POS terminālis pēc iestrādāta algoritma pieprasīs ievadīt PIN kodu, lai pārliecinātos, ka karti izmanto tās īstais lietotājs. To pašu bezkontakta tehnoloģiju (NFC — near field communication), kura tiek izmantota maksājot ar karti, izmanto arī maksājumiem ar telefoniem, aprocēm, uzlīmēm, pulksteņiem u. c. bezkontakta maksājumu ierīcēm. Sadarbojoties ar karšu izsniedzējiem, mazumtirgotājiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, Mastercard lieto krāpšanas atklāšanas sistēmu un mākslīgo intelektu, lai atklātu aizdomīgas darbības un krāpniecību. Patērētājiem ir tiesības uz naudas atmaksu, ja ir noticis neautorizēts maksājums. Banka katru gadījumu rūpīgi izmeklē.

Lai pircējiem un tirgotājiem skaidrotu bezkontakta norēķinu priekšrocības un drošības aspektus, 2019. gada oktobrī un novembrī Mastercard sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju visā Latvijā organizē informatīvo kampaņu "Piik un gatavs". Kampaņas laikā galvenie sadarbības partneri — Rimi un Maxima — informēs par bezkontakta maksājumiem. "Piik un gatavs" kampaņas vēstneši viesosies 19 Latvijas pilsētās, kurās dalīsies ar informāciju par bezkontakta maksājumu priekšrocībām. Vairāk informācijas www.piikungatavs.lv

* Mastercard un Finanšu nozares asociācijas Latvijas iedzīvotāju pētījums veikts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS 2019. gada septembrī, aptaujājot 1005 respondentus vecumā no 18 līdz 75 gadiem.