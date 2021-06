Latvijas sporta uztura zīmols iekaro pasaules tirgu

"Veselības pasaule", kas pazīstama jau no 1998. gada, nav tikai veikali Latvijā – patiesībā tā ir daļa no liela uzņēmuma. Veikalos, kas daudzu gadu gaitā iemantojuši plašu popularitāti un klientu uzticību, tiek piedāvāti dažādu zīmolu sporta uztura produkti, vitamīni un uztura bagātinātāji. Tieši "Veselības pasaules" veikali kļuva par aizsākumu starptautiskajam "VPLab" uzņēmumam, kas šogad atzīmē savu 15. jubileju. Tomēr tirgus un tā specifika mainās, tāpēc uzņēmums, pielāgojoties tendencēm un domājot par biznesa attīstību, īstenojis veikalu pārzīmološanu – no "Veselības pasaule" uz "VPLab vitamins & proteins". Šobrīd Rīgā tirdzniecības centrā "Spice" ir viens imidža veikals, kura pārvērtībās ieguldīti 20 000 eiro. Jaunā veikala atvēršana uzņēmumam bija lieli svētki un būtisks atskaites punkts biznesa izaugsmes ceļā. "VPLab" produkcija Latvijā pieejama ne tikai e-veikalā vplab.lv un jaunajā zīmola veikalā tirdzniecības centrā "Spice", bet arī aptieku tīklā "Mēness aptieka", "Douglas" veikalos un citur.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ņemot vērā, ka īpaši pandēmijas laikā virsroku ir ņēmusi e-komercija, šobrīd aktīvākā tirdzniecība un komunikācija ar klientiem notiek tieši digitālajā vidē – interneta veikalā vplab.lv un vplab.com, kā arī sociālajos tīklos, kur tiek ne tikai popularizēti produkti, bet arī piedāvāta izglītojoša informācija par sporta uzturu un pārtikas piedevām. Zīmola sociālo tīklu konti var lepoties jau ar vairāk nekā 200 000 sekotājiem visā pasaulē.

Ja gribam augstāko kvalitāti, produkts jāražo pašiem

Vairāku veikalu tīkla darbības gadu laikā auga izpratne ne tikai par sporta uztura nozari un tās produktiem, bet arī vēlme pašiem iesaistīties kā produktu ražotājiem, jo bija redzams, ka ir produktu grupas, kurās trūkst piedāvājuma un nav pietiekama esošo produktu kvalitāte. Kur ņemt augstas kvalitātes sporta uztura produktus, kurus piedāvāt klientiem? Atliek tos ražot pašiem, jo tikai tad var ar pilnu pārliecību galvot par to sastāvu un kvalitāti.

Šobrīd "VPLab" produkti tiek ražoti vairāk nekā 10 ražotnēs 8 pasaules valstīs. Tik sarežģīta ražošanas loģistika ieviesta, jo katra ražotne koncentrējas uz noteiktas produktu grupas kvalitāti. "VPLab" ražo savus produktus tikai no augstvērtīgākajām izejvielām, tāpēc arī notiek komplektēšana no dažādām ražotnēm un darbs vairākās pasaules valstīs.

"VPLab" uzņēmumam ir arī spēcīga izpētes un attīstības (R&D) nodaļa, kas seko līdzi aktuālakajām tendencēm, tirgus pieprasījumam un rada pēc formas, sastāva un iedarbības inovatīvus sporta uztura produktus un uztura bagātinātājus. Šobrīd ir iegūts nozīmīgs atbalsts no Latvijas pārtikas kompetenču centra sadarbībā ar Eiropas Reģionālo attīstības fondu, kas daļēji finansēs trīs inovatīvu produktu izstrādi 177 000 eiro apmērā.

Lielākais noieta tirgus šobrīd ir ES un NVS valstīs

Grupas galvenais ofiss atrodas Latvijā, kā arī tiek nodarbināti cilvēki ofisos Lielbritānijā, ASV un Krievijā, kas ir būtiski atbalsta punkti zīmola produktu popularizēšanai dažādos tirgos. Produkcija sekmīgi tiek pārdota ne tikai šajās valstīs, bet arī Nīderlandē, Skandināvijas valstīs, Baltkrievijā, Azerbaidžānā, Bosnijā, Igaunijā, Itālijā, Lietuvā, Slovēnijā, Slovākijā, Ukrainā un citur. NVS valstīs "VPLab" ir tirgus līderis, ienākumi no šī tirgus veido lielāko daļu uzņēmuma peļņas. Bet uzņēmumam ir ambiciozi plāni attiecībā uz Eiropas un ASV tirgiem, kur tuvākajā nākotnē plānots paplašināt ietekmi un ievērojami audzēt pārdotās produkcijas apjomu.

"VPLab" – daļa no spēcīgās "VP Holdings" grupas

SIA "VPLab" ir daļa no lielās "VP Holdings" grupas. Tajā ietilpst vairāki uzņēmumi dažādās pasaules valstīs. 2020. gadā "VP Holdings" apgrozījums bija vairāk nekā 16 milj. eiro. "VP Holdings" grupa darbojas sporta uztura un uztura bagātinātāju izstrādes un inovatīvu produktu realizāciju nozarē, kā arī sadarbojas ar izplatītājiem un ražotājiem visā pasaulē, arvien attīstoties un klientiem piedāvājot jaunākos, efektīvākos produktus sportam, veselībai un skaistumam.

SIA "VPLab" ir viens no vadošajiem grupas uzņēmumiem, kas nodarbojas ar sporta uztura un pārtikas piedevu ražošanu un tirdzniecību Austrumeiropā. Šobrīd pircējiem tiek piedāvāti vairāk kā 150 pēc unikālām receptūrām radīti produkti no augstvērtīgām izejvielām. Tuvāko piecu gadu laikā plānots radīt vēl aptuveni 80 jaunu produktu.

Ik dienu visā pasaulē tiek pārdoti vismaz 6850 "VPLab" produkti, kas apliecina to, ka uzņēmums gājis pareizo ceļu, pirms vairāk nekā 15 gadiem no produktu izplatītāja kļūstot par ražotāju un izstrādājot savu sporta uztura un pārtikas piedevu līniju. 25 gadu gaitā iegūtā pieredze produktu izplatīšanā un ražošanā ļāvusi kļūt par spēcīgiem tirgus dalībniekiem. Savukārt, ilggadējā attīstība un sadarbība ar vietējiem un ārvalstu partneriem ir pierādījums tam, ka uzņēmuma produkcija ir kvalitatīva, droša un pieejama ikvienam, kas rūpējas par savu veselību, labsajūtu un skaistumu.