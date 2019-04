Lietuvas inovāciju forums INNOVATION DRIFT 2019: kā mēs nākamajos 10 gados mainīsim Eiropu?

Inovācijas un tehnoloģijas ir vairāk nekā tikai populāri atslēgvārdi - tie mēra cilvēku, uzņēmumu un valstu panākumus, piemēram, 2/3 no Eiropas ekonomikas izaugsmes veicina tieši inovācijas. 37. vietā pēc Bloomberg inovāciju indeksa Lietuva ir sasniegusi vislielāko progresu Eiropas inovāciju rezultātu apkopojumā tikai 9 gados kopš 2010.gada, un to ik gadu izceļ Eiropā, kā arī globālā mērogā, pateicoties ieviestajiem jauninājumiem, kvalificētiem ekspertiem un uzņēmējdarbībai draudzīgo vidi.

Lietuva praktiski parāda, kā inovācijas un tehnoloģija var uzsākt daudzsološu nākotni. INNOVATION DRIFT 2019, kurš būs atvērts sabiedrībai Nākotnes Inovāciju Forumā, kas norisināsies 2019.gada 13.–14.jūnijā Viļņā, Lietuvā, aicina jūs pievienoties slavenākajiem pētniekiem, pasaulē pazīstamiem inovācijas praktiķiem un izmantot iespēju kopīgi veidot un sadarbotos - veidojot Eiropas nākotni.

Ceturtā foruma mērķis ir apvienot strīdīgos ekonomiskos un sociālos jautājumus un rast efektīvākos jauninājumus un tehnoloģijas, lai tās risinātu. Tāpēc šogad forums galvenokārt koncentrējas uz graujošām tehnoloģijām, rūpniecības nākotni, kā arī veselības zinātnes inovācijām, kas jau mainās un veido nākotnes sabiedrību, nosakot dzīves kvalitāti un ikviena nākotni nākamajos 10 gados. Viļņas Inovāciju Forumu organizē Lietuvas Zinātnes, Inovāciju un Tehnoloģiju aģentūra (MITA), kuru atbalsta Lietuvas Republikas Ekonomikas un Inovāciju ministrija un kuru finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Ievērojami inovāciju praktiķi

INNOVATION DRIFT misija ir vairāk nekā teorētiskas diskusijas par nākotni, tas ir veids kā satikt un mijiedarboties ar tiem, kas regulāri attīsta inovācijas, kuras jau šobrīd maina Eiropas tēlu. Jūnijā nekomerciālā un bezmaksas pasākumā piedalīsies vairāk nekā 50 pasaules slaveni inovāciju praktiķi. Inovāciju forumā galvenā uzmanība tiks pievērsta jaunākajām tehnoloģijām un rūpniecības attīstībai, kosmosa tehnoloģijām, nākotnes sabiedrībai, veselībai, zinātnei par dzīvību, plašsaziņas līdzekļiem un arī traucējošām tehnoloģijām. Lai gan tematu un pārstāvju saraksts joprojām ir atvērts dalībai, mēs jau varam minēt pirmos dalībniekus.

Veselības un nākotnes medicīna ir viens no visvairāk aprunātajiem tematiem Lietuvas stratēģiskajā inovācijas forumā. Strauji novecojošajai Eiropai steidzami ir vajadzīgas jaunas tehnoloģijas un inovācijas veselības aprūpes sistēmā. Gēnu korekcija, 3D drukātas ķermeņa daļas, mākslīgi audzēti audi vai orgānu daļas, - visbeidzot, ideāls un bez slimības brīvs ķermenis vairs nebūs tikai ilūzija. Jūnijā foruma dalībniekiem būs unikāla iespēja dzirdēt fenomenālo Dr. Valēriju Zukinu, kurš ik dienas risina neauglības problēmu, kuru dēvē arī par mūsdienu postu. Viņš iepazīstinās ar saviem ieskatiem un zināšanām par tehnoloģiju attīstības tendencēm neauglības novēršanā. Ukrainas embriologs un reproduktīvās tehnoloģijas lietojuma līderis ir kļuvis slavens ar revolucionāru auglības tehnoloģiju pielietojumu (mitohondriju pārnešana) un rod cerību radīt veselīgu bērnu neauglīgiem pāriem vai tiem, kuriem ir liels ģenētisko noviržu risks. Martins Bonde Jensens, kurš izmanto 3D drukāšanu, lai izdrukātu cilvēka kaulu implantus, un kurš ieguvus Forbes titulu ''Top 30 zem 30'', dalīsies domās par nākotnes medikamentiem, kā arī ar ieskatu drukātajās un mākslīgi veidotajās ķermeņa daļās.

Tas nav nekāds jaunums, ka tehnoloģijas bieži tiek arī dēvētas par traucējošiem faktoriem, tā kā tās maina visu dzīvi, jo īpaši digitālo telpu. Paredzams, ka mākslīgais intelekts, kā lielākais traucējošais jauninājums, radīs 31,2 miljardu ASV dolāru ienākumus organizācijām. Tomēr šādi jauninājumi saskaras ar juridiskām un regulatīvām problēmām visā pasaulē. INNOVATION DRIFT varēs uzzināt par mākslīgā intelekta pielietojumu un attīstību telekomunikācijās, viedo tālruņu nākotnē. Inovācijas attīstītājs Deepak Solanki, Velmenni dibinātājs no Indijas, dalīsies ar ieskatu par interneta, Wi-Fi problēmu nākotni un iespēju pārsūtīt milzīgus datu apjomus līdz 100 reizēm ātrāk, izmantojot „Li-fi" gaismu un tehnoloģiskos risinājumus.

Lielākais jau esošais izaicinājums ir attiecības starp ētiku un datu aizsardzību, kā to lieliski ilustrē Kembridžas Analytics skandāls. Personīgo un globālo datu drošība ir viens no aktuālākajiem jautājumiem gan šodien, gan rīt, ar ko saskaras gan patērētāji, gan uzņēmumi. Intelektuālā īpašuma un datu aizsardzības juridiskos aspektus prezentēs Paolo Balbon no Itālijas, Eiropas Privātuma asociācijas direktors, juridiskā konsultatīvā uzņēmuma IKT dibinātājs, kura portfelī iekļauta ļoti būtiska vispārējā datu aizsardzības regula.

Uzmanības lokā būs arī jaunizveidotie uzņēmumi un uzņēmējdarbības attīstītāji. Uzņēmuma C-Capital dibinātājs un izpilddirektors Tedijs Nehmads, inovāciju centra Start-In-Haifa (SIH) dibinātājs, kurš ir arī labi pazīstams jaunizveidoto uzņēmumu pasaulē, apspriedīs, kā jauniem uzņēmumiem ir jāsagatavojas nākotnes problēmām un to, kā mainīsies vispārējā ekosistēma.

Lai gan tematu saraksts tiek pastāvīgi atjaunināts, mēs jau zinām, ka viedokļi par nākotnes izaicinājumiem, e-eiropeiskās identitātes vīziju un praksi būs kopīgi apspriežami ar „ID-ID" izstrādātāju, kā arī IT un pakalpojumu kompānijas SK ID Solutions vadītāju Kalevu Pihlu sarunā par to, kā izveidot identitātes autentifikācijas rīku, kas veidotu savienojumu ar banku un citām elektronisko pakalpojumu sistēmām. Sabiedrības nākotne tiks apspriesta, izmantojot radošumu un arktisko dizainu, cenšoties uzturēt ekoloģisko līdzsvaru polārajā reģionā, kuru izveidojis Paivi Tahkokallio, Eiropas Dizaina asociāciju biroja (BEDA) prezidents un stratēģiskās dizaina aģentūras Tahkokallio Design + vadītājs Lapzemē, kā arī daudzi citi. Apskatiet pilnu sarakstu ar tematiem un viesiem, kas tiek regulāri atjaunināts vietnē www.innovationdrift.com.

Ko vēl piedāvā „INNOVATION DRIFT 2019"?

Starptautiskais inovāciju forums ir vieta, kura garantē tiešu kontaktu ar inovāciju un tehnoloģiju līderiem. Piedaloties forumā, Jums paveras daudz iespēju apmeklēt dažādus inovāciju seminārus, Lietuvas inovāciju izstādi un B2B sacensības. Turklāt pasākuma dalībnieki tiek aicināti pieteikties un nokļūt tieši tajā vietā, kur šobrīd veidojas Lietuvas un Eiropas nākotne: INNOVATION DRIFT 2019 dod iespēju iepazīt augsto tehnoloģiju uzņēmumus, veidot ciešas partnerattiecības un sadarbību, kā arī iepazīties ar inovācijām, kuras veicina Lietuvas tēla izaugsmi starptautiskā mērogā.

Forumā varēs iepazīties ar izstrādātājiem, ekspertiem, uzņēmējiem, inovāciju politikas veidotājiem un politikas īstenotājiem, kā arī ar visiem, kam interesē inovācijas un to praktiskas pielietojums. Šogad Viļņas inovāciju forumā piedalīsies vairāk nekā 50 pārstāvji no visas pasaules un aptuveni 1600 dalībnieku.

Tādas personības, kā piemēram, World Wide Web izgudrotājs Tim Berner Lee no Apvienotās Karalistes, Hyperloop One starptautiskās uzņēmējdarbības attīstības vadītājs YJ Fischer no ASV, Linkedin Eiropa dibinātājs Kevin Eyres, pasaules slavens futūrists Ray Hammond no Apvienotās Karalistes, NASA Ames direktora vietnieks Rose Grymes no ASV, Blue Ocean līdzdibinātājs Claus Risager no Dānijas, Silicon Vicings Eilif Trondsen pārstāvis no ASV, un daudzi citi, kuri jau iepriekš dalījušies ar savām zināšanām pasākumā INNVOATION DRIFT, kas ir visietekmīgākais gada notikums saskaņā ar PR Impact Awards 2018.

Pasākumu organizē Lietuvas Republikas Ekonomikas un inovāciju ministrija un Zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju aģentūra (MITA). Forumu finansē Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonds. Ieeja inovāciju forumā ir bez maksas, bet dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ, ja vēlaties piedalīties, lūdzu, reģistrējieties vietnē www.innovationdrift.com.