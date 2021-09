LPB Bank: atbalsta banka FinTech uzņēmumiem

Pēdējā pusotra gada laikā ir ievērojami pieaudzis tiešsaistē veikto pirkumu apjoms, un banku loma šajā virzienā kļūst arvien nozīmīgāka. Uzņēmumiem interesē bankas, kas spēj sniegt pilnu pakalpojumu klāstu – no drošas klientu līdzekļu glabāšanas līdz pat aizsargātiem naudas tiešsaistes pārvedumiem.

Pareiza bankas izvēle ir ļoti nozīmīga. Ir svarīgi pēc iespējas agrāk atrast finanšu partneri, kas nodrošinās visu būtisko finanšu pakalpojumu pieslēgšanu komercdarbības uzturēšanai un attīstībai. Nenovērtējamu palīdzību šajā jautājumā var sniegt pareizi izvēlēta banka, kas palīdzēs uzsākt darbību tiešsaistē, sekmēt sadarbību ar pirmajiem klientiem un gūt peļņu.

Komentē Staņislavs Siņakovičs, LPB Bank Pārdošanas un reģionālās attīstības departamenta vadītājs:

„Kā Eiropas finanšu iestāde LPB Bank sadarbojas ar klientiem visdažādākajās jomās. Vairāk kā 13 gadu veiksmīgās darbības laikā LPB Bank ir uzkrājusies plaša pieredze un zināšanas e-komercijas pakalpojumu sniegšanā.

Straujas FinTech pakalpojumu attīstības laikmetā bankai ir būtiski izprast šī sektora pārstāvju vajadzības, uzdevumus un izaicinājumus. Klienti meklē tā saucamo „atbalsta banku", - kurā viņi var gan droši turēt šķirti (segregēti) klientiem piederošos naudas līdzekļus, gan paša uzņēmuma līdzekļus. LPB Bank piedāvā segregēto kontu atvēršanu. Šādi uzņēmumi vēlas saņemt un veikt pārskaitījumus, pieņemt maksājumu karšu maksājumus, emitēt plastikāta un virtuālās maksājumu kartes, veikt valūtu apmaiņu, hedžēt valūtu riskus utt.

Neskatoties uz plašo izvēli finanšu pakalpojumu sektorā, reti kura finanšu iestāde spēj piedāvāt pilnu Banking as a Service (BaaS) pakalpojumu klāstu. Pakalpojumu sniedzēju starpā ir vērojama šaura izteikta segmentācija, būtiskie pakalpojumi nav pieejami vienuviet. Tā, piemēram, vairākas bankas piedāvā atvērt norēķinu kontu, bet nespēj atbalstīt maksājumu karšu emisiju vai tiešsaistes maksājumu pieņemšanas pakalpojumus. Citi pakalpojumu sniedzēji mēdz specializēties karšu emisijā un apkalpošanā, bet neļauj kļūt par SEPA maksājumu telpas dalībnieku un ģenerēt pašu IBAN (iespēja ģenerēt IBAN ļauj finanšu iestādei piešķirt saviem klientiem kodus jeb adreses, pēc kurām pieņemt un nosūtīt klientu maksājumus ar pašas finanšu iestādes BIC kodu).

Sadarbojoties ar LPB Bank, FinTech uzņēmums var pieslēgties Eiropas maksājumu sistēmai STEP2, nosūtot SEPA un drīzumā arī SEPA Instant (zibmaksājumi) maksājumus. Toties, vēršoties pie vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina atsevišķus pakalpojumus, uzņēmumam rodas papildus (finanšu un laika) tēriņi par komerciālā risinājuma izskatīšanu, saskaņošanu, testēšanu, pieslēgšanu un atbalstu. Vairumā gadījumu tehniskai integrācijai ir nepieciešami papildu IT resursi un papildu laiks gan no pakalpojumu sniedzēja, gan no klienta puses.

LPB Bank nodrošina atvērto datu risinājumus un dažādu bankas pakalpojumu arhitektūru FinTech uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem (startups), tādejādi sniedzot plašu pakalpojumu klāstu "zem viena jumta" tiešsaistes biznesa uzsākšanai. Esam gatavi sadarboties ar EEZ un Apvienotajā Karalistē licencētām maksājumu iestādēm, piemēram, SPI (nelielas maksājumu iestādes), API (autorizētas maksājumu iestādes) un EMI (elektroniskās naudas iestādes).

Banka izskata arī sadarbības iespējas ar nelicencētiem FinTech uzņēmumiem, piemēram, SaaS (programmatūra kā pakalpojums), kuriem ir savas mobilās lietotnes un izstrādāta mārketinga stratēģija.

LPB Bank nepārtraukti seko līdzi izmaiņām tiesiskajā regulējumā Latvijā un ES, kas skar jaunas uzņēmējdarbības jomas, piemēram, pūļa dibināšanas platformas (crowdfunding), virtuālo valūtu maiņas uzņēmumus un citas, ar mērķi nākotnē uzsākt sadarbību ar tām."

LPB Bank jau šobrīd piedāvā šādus pakalpojumus:

Segregētie konti - līdzekļu glabāšana, ievērojot visas drošības prasības, atsevišķos kontos licencētā ES Bankā, nodalot finanšu iestādes klientu līdzekļus no iestādes pašas līdzekļiem;

- līdzekļu glabāšana, ievērojot visas drošības prasības, atsevišķos kontos licencētā ES Bankā, nodalot finanšu iestādes klientu līdzekļus no iestādes pašas līdzekļiem; SEPA adresējamā BIC pieslēgšanas nodrošināšana - jūsu piekļuve SEPA maksājumu sūtīšanai un saņemšanai, izmantojot STEP2 sistēmu, adresējamā BIC turētājiem un iestādēm;

- jūsu piekļuve SEPA maksājumu sūtīšanai un saņemšanai, izmantojot STEP2 sistēmu, adresējamā BIC turētājiem un iestādēm; Visa, Mastercard un Apple Pay maksājumu pieņemšana - mūsu tehnoloģiskie un finanšu risinājumi dažādu nozaru klientiem nodrošina maksājumu par precēm un pakalpojumiem saņemšanu no jebkuras vietas pasaulē;

- mūsu tehnoloģiskie un finanšu risinājumi dažādu nozaru klientiem nodrošina maksājumu par precēm un pakalpojumiem saņemšanu no jebkuras vietas pasaulē; API pieslēgums maksājumu veikšanai - tiešs un uzticams pieslēgums mūsu maksājumu infrastruktūrai;

- tiešs un uzticams pieslēgums mūsu maksājumu infrastruktūrai; Tiešā pieeja tirgum (DMA) - treidera darbastacijā (TWS) no vienota konta jebkurš klients spēj tirgot akcijas, opcijas, fjūčerus, valūtas, obligācijas un fondu apliecības vairāk nekā 100 pasaules tirgos;

- treidera darbastacijā (TWS) no vienota konta jebkurš klients spēj tirgot akcijas, opcijas, fjūčerus, valūtas, obligācijas un fondu apliecības vairāk nekā 100 pasaules tirgos; Valūtas maiņas pakalpojumi - maziniet valūtas kursa svārstību riskus un plānojiet naudas plūsmu, izmantojot mūsu valūtas pakalpojumus spot, forward un FX SWAP darījumus.

Drīzumā

BIN sponsorēšana - ērta pieeja ātrai virtuālo un plastikāta maksājumu karšu emisijai ar jūsu zīmolu

- ērta pieeja ātrai virtuālo un plastikāta maksājumu karšu emisijai ar jūsu zīmolu SEPA Instant (zibmaksājumi) - pārskaitījumi, kas tiek izpildīti dažās sekundēs – paātriniet eiro zibmaksājumu attīstību

