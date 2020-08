LSAB par algoritmiem Latvijā

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība sadarbībā ar Fr. Eberta fondu (FES) organizē vairākus seminārus sakaru nozares darbiniekiem iniciatīvas "Izrāviens koplīgumu noslēgšanā" ietvaros. Pirmais seminārs bija Raunā, 2020.gada 16.jūlijā par darba organizēšanu ar algoritmiem sakaru nozares darbiniekiem.

Šobrīd Latvijā darba organizēšana ar algoritmiem kļūst arvien populārāka, jo īpaši tādās nozarēs kā IKT pakalpojumi, pasta un loģistikas pakalpojumi u.c. Latvijā vēl nav pieņemts Likums par algoritmiem kā Nīderlanē, tomēr jau ir daudz jautājumu par algoritmu lomu darba organizēšanā.

Vai labāk organizēt darbu ar algoritmiem via kombinēti? Kas vairāk patīk darbiniekiem un kas darba devējiem? Darbiniekiem ir svarīga darba samaksa, elastība un darba un privātās dzīves balanss, kā arī darba ritms, kuru var veikts ilgtermiņā. Darba devējiem ir svarīgs kvalitatīvs un produktīvs darbs. Abām pusēm ir svarīga dzīves kvalitāte un uzņēmuma ilgtspēja, kā arī princips, ka cilvēks ir "kontrolē algoritmu" un saglabā korekcijas iespēju darba organizēšanā, vadoties no situācijas.

Saistībā ar darba tiesībām ir nepietiekami runāts par algoritmu izmantošanu darba organizēšanā un to ietekmi uz darbiniekiem. Vispusējā datu apstrāde un tūlītēja reakcija uz izmaiņām tajos, kā arī automatizētā lēmumu pieņemšana pavisam noteikti atvieglo darba devēju ikdienu. Algoritmi tiek pielietoti, lai pēc iespējas maksimizētu ieguvumus no nepieciešamajām darbībām, taču reizēm tie var gūt izpausmi matemātiski pareizos, bet no cilvēciskās perspektīvas netaisnīgos un neobjektīvos rezultātos, un radīt nevēlamus blakusefektus vēlamajam rezultātam. Tā, piemēram, algoritmu sistēma, veidojot ikdienas darba grafiku uzņēmuma darbiniekiem, var koncentrēties tikai uz absolūti labāko variantu klientu apkalpošanai, neņemot vērā darbinieku vajadzības un attiecīgās situācijas unikālos apstākļus. Šāda darba organizēšana bez situatīvas domāšanas klātesamības var radīt negatīvu iespaidu uz darbinieku psihoemocionālo un fizisko veselību un palielināt darbinieku izdegšanas un pārslodzes risku.

Latvijā ir pieaudzis attālinātais darbs un noteiktām profesijām attālinātais darbs ir nākotnes nodarbinātības forma. No 2020.gada 1. jūlija ir spēkā likums par attālināta darba aizsardzību, kas aptver arī pašnodarbinātās personas, un ir noteikta attālināta darba definīcija. Atbilstoši Darba aizsardzības likuma 1.panta 22.punktam attālinātais darbs ir tāds darba izpildes veids, ka darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt darba devēja uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus uzņēmuma, tai skaitā darbs, ko veic, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Par attālināto darbu šā likuma izpratnē netiek uzskatīts darbs, kas tā rakstura dēļ ir saistīts ar regulāru pārvietošanos.

2020.gada 22. jūnijā Eiropas arodbiedrību konfederācija un Eiropas līmeņa sociālie partneri ir parakstījuši autonomo pamatnolīgumu par digitalizāciju. Tas ietver vienas no aktuālākajām tēmām darbiniekiem – prasmju pilnveide, gan specifiskās digitālās prasmes, nepieciešamā domāšana, vadība, uzņēmējdarbības digitālā transformācija. Tas ir nozīmīgs atslēgvārds uzņēmumiem, ar kuriem tiek saprasti ne tikai biznesa puse, bet valsts un pašvaldību puse, nevalstiskais sektors, arī arodbiedrības. Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība jau 2018.gadā ir parakstījusi memorandu par prasmju fondu ieviešanu Ceram redzēt pirmos prasmju fondu uzņēmumu un nozaru līmenī pēc iespējas ātrāk Latvijā taisnīgam pārkārtošanās procesam un COVID19 sociālekonomisko seku pārvarēšanai.

Ir izskanējuši dažādi viedokļi par to, kā panākt, ka algoritmu lēmumu pieņemšana tiek īstenota caurspīdīgi, taisnīgi un kā veicināt tās atbildību. Uzsvars ir ticis likts uz algoritmu mehānismu (to "arhitektūras") un atsevišķo lēmumu (to pielietošanas) izskaidrošanu, iepazīstinot ar tā kritērijiem un metodēm. Tāpat ir norādīts uz nepieciešamību iespējot cilvēka iejaukšanos algoritmu darbībā – novērtēt to lēmumus un tehnoloģiju, veikt hipotētiskus testus, izmainīt to lēmumus, tādējādi izskaidrojot to darbību. Ar darba tiesībām apskatīto situāciju gadījumā šeit vēl būtu jāpievieno nepieciešamība pēc iespējas algoritmu operatīvajā darbībā ieviest situatīvu domāšanu. Cilvēciskā aspekta neesamības dēļ to izveides procesā būtu īpaši jāpiedomā pie darbinieku pamata vajadzību un tiesību ievērošanu, un jānodrošina iespēja, ka pēc to ieviešanas, izmaiņas tajos ir iespējamas minēto faktoru dēļ.

Atskatoties uz algoritmu pirmsākumu, algoritmu sistēma tika izveidota ar mērķi cīnīties ar krāpniecību sociālās aizsardzības sistēmā. 2020.gada februārī ar Hāgas tiesas nolēmumu tika apturēta Nīderlandes valdības izmantota algoritmu sistēmas darbība, kas bija pretrunā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8.pantu, kas aizsargā tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Apkopojot datus no 17 dažādiem avotiem, sistēma bija spējīga identificēt cilvēkus ar lielāku iespējamību veikt krāpnieciskas darbības ar sociālajiem pabalstiem. Tiesa atzina, ka likums, ar kuru ieviesta jaunā sistēma, ir nepietiekami caurspīdīgs. Lai arī pats sistēmas mērķis ir tiesisks, tiesneši norādīja, ka tās likums nesatur pietiekami spēcīgus nodrošinājumus pret privātuma ierobežošanu, tādējādi nepieciešamais balanss starp sabiedrības interesi un personas privātās dzīves aizskārumu netika rasts.

Ārvalstīs darba tiesību jomā plašāku rezonansi ir ieguvuši gadījumi, kad darba devējs lēmumu par darbinieka pieņemšanu darbā pieņem balstoties uz algoritmiem balstītu sistēmu, kas iespējami diskriminē potenciālos darbiniekus. Algoritmiem nav empātijas un pietiekami situatīvas pieejas pagaidām, tāpēc algoritmi pilnībā nevar aizstāt cilvēka lomu darba organizēšanā. Tāpēc noskaidrot, kā algoritmi var pieņemt lēmumus, ir kļuvis par vienu no lielākajiem izaicinājumiem šo algoritmu izmantošanā. Zināma uzmanība ir tikusi pievērsta arī datu aizsardzības jautājumiem darba vietā. Vēl nesen publiskajā telpā izskanēja ziņas, ka plaši atpazīstamā uzņēmuma Uber darbinieki ir iesnieguši prasību tiesā, kas saistīta ar jautājumiem par uzņēmuma izmantotajiem algoritmiem informācijas iegūšanai par darbiniekiem un to atbilstību datu aizsardzības regulējumam.

Viens no ātrākajiem risinājumiem ir algoritmu regulēšana ar Darba likumu un koplīgumiem darba vietās Latvijā. Atsevišķs likums par algoritmiem kā Nīderlandē pagaidām nav vajadzīgs.

Irēna Liepiņa, LSAB prezidente un Gabriela Fomina