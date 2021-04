Mācības mājās: pieci padomi skolēniem un vecākiem

Tā kā mācību stundas vairumā gadījumu ir pārcēlušās no skolas uz mājām, par svarīgāko mācību rīku ir kļuvušas viedierīces. Tās ir atslēga gan bērna motivācijai mācīties, gan arī efektivitātei un labiem rezultātiem. IT sistēmu inženieris Andrejs Mihailovs sniedz piecus padomus, kā viedie rīki var atbalstīt kvalitatīvu mācīšanos mājās.

1. Ekrāna laika ierobežojumi un satura pārvaldība

Mācīšanās no mājām rada risku, ka bērns pavada parāk daudz laika pie ekrāna, apgrūtinot vecākiem iespēju kontrolēt, kādas vietnes bērns apmeklē vai kādas lietojumprogrammas izmanto. No tā var izvairīties, izmantojot īpašus rīkus, lai kontrolētu laiku, kādu ģimene pavada pie ekrāna, kā arī, lai kontrolētu izmantoto saturu. Tehnoloģiju eksperts Andrejs Mihailovs ir izmēģinājis plašu dažādu ražotāju piedāvāto viedierīču klāstu un ir secinājis, ka "Apple" programmatūra dod vecākiem vislielāko kontroli pār bērnu lietoto saturu.

Šī ražotāja datoros un planšetdatoros ir iekļauts noderīgs ekrāna kontroles rīks "Screen Time". Tas ļauj vecākiem kontrolēt laiku, cik ilgi bērns pavada ekrānā, kā arī saturu, kam viņi piekļūst tiešsaistē. Šādā veidā ir iespējams pasargāt bērnus no iespējamiem riskiem. Ierīces iestatījumos var pārbaudīt, cik daudz laika bērns pavada datorā katru dienu un kādās aplikācijās viņš pavada visvairāk laika.

Funkcija "App Limits" palīdz ierobežot atlasīto lietojumprogrammu izmantošanu mācību stundu laikā. Tā ļauj uz noteiktu laiku "slēgt" sociālo tīklu, spēļu un citas izklaides aplikācijas, lai bērns varētu koncentrēties uz mācībām un mājasdarbiem. Vēl viens noderīgs rīks ir "Downtime", kas ļauj iestatīt iepriekš ieplānotus pārtraukumus, lai skolēns novērstos no ekrāna un varētu veikt fiziskus vingrojumus vai citas darbības.

2. Datu drošība un konfidencialitāte

Visās "Apple" ierīcēs personas datu drošība un konfidencialitāte ir noteikta kā prioritāte. Tos aizsargā uzticama un droša "Touch ID" datora atbloķēšanas tehnoloģija un regulāri bezmaksas atjauninājumi "macOS" operētājsistēmai.

Lai rūpētos par bērna drošību internetā, izmantojiet īpašo satura un privātuma ierobežojumu rīku "Content & Privacy Restrictions", kas ļauj bloķēt nevēlamas vietnes, pirkumus un lejupielādes. Tajā pašā laikā ar "Communication Limits" palīdzību ir iespējams ierobežot saziņu, nosakot to cilvēku loku, ar kuriem skolēns drīkst sazināties.

Papildu kontroli un drošību sniedz noderīgā "Family Sharing" iespēja. Tā piedāvā līdz sešiem ģimenes locekļiem savstarpēji dalīties ar lietotnēm, kas iegādātas "App Store", kā arī kopīgi izmantot "Apple" abonementus un iCloud krātuvi. Šī funkcija paredz arī to, ka bērns bez vecāku piekrišanas un apstiprinājuma nevar iegādāties vai lejupielādēt maksas lietojumprogrammas.

Šie rīki un personalizētie iestatījumi pasargās bērnus no nepiemērota satura, rūpēsies par viņu drošību. Ar to palīdzību vecāki var neraizēties par to, cik daudz laika bērni pavada pie datora, lai tas negatīvi neietekmētu skolēnu spēju koncentrēties uz attālinātājām nodarbībām.

3. Noderīgas funkcijas efektivitātes un izglītības kvalitātes celšanai

"Mac" un "iPad" ierīces piedāvā daudz noderīgu funkciju motivācijas, produktivitātes un koncentrēšanās palielināšanai. Lai mācību procesā izslēgtu lietas, kas novērš uzmanību, skolēns var aktivizēt īpašo "Do Not Disturb" režīmu. Iestatot to, tiks atspējoti visi paziņojumi, zvani un brīdinājumi. Tas palīdzēs bērnam koncentrēties mācībām.

Mājasdarbu vai domrakstu pildīšanas laikā var izmantot īpaši ērtu "Split View" iespēju. Tā ļauj vienlaikus uz ekrāna atvērt divus dažādus logus vai lietojumprogrammas. Šādā gadījumā nevajadzēs pārslēgties no viena loga uz citu un visu varēs izdarīt ātrāk.

Lai sazinātos ar klasesbiedriem, var izmanto bezmaksas "FaceTime" videozvanus. Augstas izšķirtspējas kamera un trīs mikrofoni nodrošina kvalitatīvu tālmācības procesu.

Programmas "Keynote", "Pages" un "Clips" palīdzēs atraisīt radošumu. Bērni tās var izmantot, lai radītu iespaidīgus stāstus un skiču burtnīcas vai pat rediģētu īsus video. Tos ir iespējams rediģēt un koplietot ar draugiem tieši no šiem rīkiem.

Vēl lielākai ērtībai "Mac" datorā var iestatīt vairākus dažādus kontus, tādējādi ikviens no ģimenes var izmantot vienu un to pašu datoru. Ikviens, kas ir pieteicies savā kontā, redzēs savu personalizēto ekrāna izkārtojumu.

4. Īpaši rīki mācībām, attīstībai un radošumam

"MacBooks" un "iPads" ietver un piedāvā "Calendar", "Notes" un "Reminder", kas palīdzēs organizēt un plānot mācības. Ar programmu "Keynote" iespējams veidot prezentācijas, ar "Pages" – rakstīt dokumentus un ar "Numbers" – veikt aprēķinus. Jaunie radošie prāti var izmantot programmu "iMovie", kas paredzēta video rediģēšanai, programmu "Paper" zīmēšanai vai aplikāciju "GarageBand", kas ir mūzikas vai aplādes lietojumprogramma.

Tiem, kas strādā ar "Microsoft Office 365", "Word", "Excel", "PowerPoint" un citas lietojumprogrammas ir bez maksas, un tās nevainojami darbojas visās "Apple" ierīcēs.

Radošām izpausmēm, efektīvam darbam un mācību procesam "App Store" piedāvā vairāk nekā 180 tūkstošus aplikāciju, kas īpaši paredzētas mācībām un personiskajai attīstībai.

5. Kā izvēlēties uzticamu ierīci bērna izglītībai?

Izvēloties jaunu datoru mācībām, pirmais, ko vajadzētu apsvērt, ir tā ātrums. Tas nodrošinās kvalitatīvu mācīšanos bez šķēršļiem, ļaujot tikt galā ar uzdevumiem daudz efektīvāk un ātrāk. Jaunākais "MacBook Air" modelis sver tikai 1,29 kg, tas ir aprīkots ar "Apple" revolucionāro superātro M1 mikroshēmu un procesoru, kas ir trīs reizes ātrāks par iepriekšējo modeli.

Noteikti jāņem vērā arī garāks akumulatora darbības laiks. Ilgdarbīgais akumulators ļauj izmantot datoru bez lādētāja un ņemt to līdzi, kad vien nepieciešams. Šis modelis ir ļoti energoefektīvs un var darboties līdz pat 18 stundām ar pilnu jaudu. Tam nav arī ventilatora, tāpēc tas darbojas pilnīgi bez skaņas.

Tiem, kas meklē kompaktāku ierīci par pieņemamu cenu, laba izvēle ir planšetdators. Tas ir ideāli piemērots virtuālajām nodarbībām, izklaidei un atpūtai. Uzticama, pārnēsājama un augstas kvalitātes "iPad" planšete nodrošina īpaši augstu attēla kvalitāti, spilgtu ekrānu, vienkāršu ierīces pārvaldību, milzīgu izglītojošu un izklaides lietotņu bibliotēku un iekšējos rīkus drošai lietošanai.

IPad planšeti var savienot arī "Apple Pencil" – zīmuli, ko var izmantot, lai kontrolētu planšeti, rakstītu, atzīmētu tekstu vai veiktu zīmēšanas uzdevumus. Lai nodrošinātu vēl lielāku lietošanas ērtumu, ierīces vadīšanai var pievienot tastatūru un izmantot datora peli vai skārienpaliktni. Pēc šo papildu ierīču pievienošanas jums ir ne tikai planšetdators, bet arī alternatīva klēpjdatoram.

