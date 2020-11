Modernās tehnoloģijas: atbalsts cīņai pret Covid-19 izplatību darbavietā

Lai nodrošinātu uzņēmuma efektīvu darbību epidemioloģiskās krīzes laikā un pasargātu darbiniekus no inficēšanās ar Covid-19, uzņēmējiem talkā var nākt dažādas viedierīces. Eksperti iesaka citur Eiropā jau atzītu risinājumu – viedās termo skrīninga iekārtas, kas mēra ķermeņa temperatūru un spēj noteikt, vai personai ir sejas aizsargs. Kombinācijā ar SPKC rekomendētām un pārbaudītām metodēm (masku nēsāšanu, distances ievērošanu un roku dezinfekciju) modernās tehnoloģijas var mazināt saslimšanas riskus.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem visbiežāk inficēšanās ar Covid-19 novērota tieši izglītības iestādēs un darba vietās, līdz ar to masku nēsāšana arī uzņēmumos, kur nav iespējams ievērot distanci, ir kļuvusi par nepieciešamību. Viedā termo skrīninga iekārta piedāvā ātri, efektīvi un ar augstu precizitāti nomērīt gan ķermeņa temperatūru, gan atpazīt personas seju, turklāt arī noteikt, vai persona valkā sejas masku un nepieciešamības gadījumā atgādināt to uzvilkt. Ierīcē ir iespējams iestatīt ne vien angļu, bet arī latviešu un krievu valodu.

Vairāki uzņēmumi kaimiņvalstīs ir investējuši līdzekļus dažādu drošības pasākumu ieviešanā, tostarp arī termo skrīninga iekārtās, rūpējoties par savu darbinieku veselību un sekojot valstī noteiktajām rekomendācijām. Igauņu preču pārvadājumu uzņēmuma SIA "Logistika Pluss" pārstāvji atzīst, ka ir ļoti apmierināti ar iekārtām tieši attālinātās temperatūras mērīšanas dēļ: "Visiem, kas ienāk ēkā, ir jāveic pārbaude kamerā, tādēļ varam būt pārliecināti, ka neviena persona ar kaut nelielu saslimšanu pie mums neienāks." Uzņēmumam pieder viens no lielākajiem noliktavu loģistikas centriem Igaunijā, tādēļ vadībai ir svarīga rūpīga darbinieku pārbaude.

Arī "EuroAsia Gmbh" Igaunijas filiāles pārstāvji izsakās atzinīgi par jaunajām skrīninga iekārtām un ierosina tās noteikt kā jauno drošības standartu arī citos uzņēmumos. Uzņēmums "Certes.lv", kas piedāvā viedās iekārtas, uzsver, ka līdzīgi risinājumi tiek izmantoti, piemēram, arī "Amazon" birojos kā darbinieku monitorēšanas rīks. Termo skrīninga iekārta ne tikai nosaka, vai konkrētā persona strādā uzņēmumā, bet arī, brīdinot par paaugstinātu ķermeņa temperatūru, mazina risku saslimt citiem. Sekojot SPKC rekomendācijām, iekārtas uzstādīšana kopā ar roku dezinfekcijas stendu palīdzētu maksimāli nodrošināt tikai veselu darbinieku iekļūšanu uzņēmuma telpās.

Termo skrīninga iekārtas – atbalsts arī izglītības iestādēm

Arī izglītības iestādēs pēc jaunākajiem noteikumiem bērniem no 13 gadu vecuma un mācībspēkam ir jālieto sejas maskas, tādēļ termo skrīninga iekārta var atvieglot skolas personāla darbu. Imants Mednis, Rīgas 49. vidusskolas direktors, kurš ir iegādājies iekārtu skolas vajadzībām, to atzīst par lietderīgu risinājumu. "Apsverot iegādi, man bija svarīgi risināt skolēnu drūzmēšanos, ieejot un izejot no skolas, kā arī mazināt risku saslimušai personai nonākt mācību iestādē. Pēc iekārtas parauga testēšanas nolēmām to iegādāties. Ar termo skrīninga ierīci viss norit ātrāk – nav tieša kontakta, un ir iespējams uzreiz noteikt, vai skolēns mācās mūsu skolā," komentē I. Mednis.

Ne vienmēr paaugstināta ķermeņa temperatūra liecina par saslimšanu ar Covid-19, tomēr tā pievērš uzmanību konkrētās personas pašsajūtai un veselībai, par kuras stāvokli pēc tam var pārliecināties mediķis. Eksperti norāda, ka viedās termo skrīninga iekārtas ir ar augstāku precizitāti nekā bezkontakta termometri, turklāt sejas atpazīšanas funkcija atslogo gan, piemēram, skolas dežuranta vai uzņēmuma apsarga pienākumus, kā arī izslēdz svešinieka iekļūšanu ēkā. Turklāt konkrētā termo skrīninga kamera spēj ne vien atpazīt, vai personai ir vai nav maska, bet arī veikt maskētas personas identifikāciju.