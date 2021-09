Nekādu kompromisu. Ultra plāns klēpjdators biznesam 'ASUS ExpertBook 9'

Prasības attiecībā uz mūsdienu biznesa klēpjdatoriem reizēm savstarpēji viens otru izslēdz. Tam jābūt kompaktam un vieglam, bet tajā pat laikā – autonomam, jaudīgam un maksimāli uzticamam. Kompānija "ASUS" pielika milzu pūles, lai atrastu atbildes uz visām šīm prasībām vienlaicīgi. Rezultāts ir jūsu priekšā: tas ir biznesa klases ultrabuks "ASUS ExpertBook 9".

Sāksim ar kompaktumu. "ASUS" marketologi pilntiesīgi dēvē šo modeli par "viegluma un spēka pavēlnieku". 14 collu klēpjdators sver 880 gramus, un tā biezums ir tikai 14,9 mm. Elegants korpuss no magnija sakausējuma nodrošina izturību un ļauj ietaupīt dārgos gramus, bet inženieri ir centušies maksimāli efektīvi piepildīt klēpjdatora iekšpusi ar izturīgu bateriju un jaudīgām komponentēm.

"ExpertBook 9" pilnīgi noteikti ir spējīgs izdzīvot bez uzlādes visas darba dienas vai pat transatlantiska lidojuma garumā. Ražotājs sola līdz 17 stundām darba video atskaņošanas režīmā vai 13 stundas, veicot uzdevumus birojā. Ja baterijas līmenis ir zems, ātrā uzlāde ļaus uzlādēt 60% mazāk nekā stundas laikā: tas ir, izredzes, ka jūs paliksiet bez datora visvarīgākajā brīdī, ir minimālas.

Visbeidzot, vizuāli "ExpertBook 9" izskatās tieši tā, kā mēs iedomājamies biznesa cilvēka klēpjdatoru. Precīzas un skaidras līnijas, nekā lieka, bet uzreiz top skaidrs: šī ir nopietna, dārga ierīce. "ExpertBook 9" ir viegli iedomāties uz kāda biznesmeņa galda vai kā vai biznesa tikšanās neatņemamu sastāvdaļu

Kas ir iekšā?

Īsumā: datora "pildījums" ir biznesa līmeņa. 11 paaudzes "Intel Core i7 vPro" procesors ar "Iris Xe" grafiku un super ātru "WiFi6". Kopā ar operatīvo atmiņu līdz 32 Gb tas nodrošina darbu bez jebkādas uzkaršanas vai bremzēšanas gandrīz jebkurā scenārijā.

Tas viss, protams, nemaz nerunājot par informācijas glabāšanu. "ExpertBook" var iegādāties ar diviem M.2 SSD diskiem (maksimālā konfigurācija 2+2 terabaiti) un apvienot tos RAID masīvos. Tas palielina failu apstrādes ātrumu, jo disku ātrums faktiski tiek summēts.. Nolasīt datus no viena diska nesanāks. Ir arī cits iestatījumu variants, kad katrs fails tiks dublēts divos diskos. Tādējādi jūs nekad nepazaudēsiet svarīgus datus.

Un vēl šis tas

Uzticamība. "ExpertBook 9" testē uz izturību saskaņā ar militāriem standartiem. Vākam ir jāiztur līdz 50 000 "atvēršanas-aizvēršanas" cikliem, fiziskajām ligzdām – ne mazāk par 5 000 "iekšā-ārā" cikliem, tastatūrai – līdz 10 miljoniem nospiešanas reižu. Korpusu testē uz izturību: LCD matricai ir jāizdzīvo zem 30 kg spiediena, un ieslēgtam datoram ir jāiztur kritienu no galda (augstums – 120 cm). Vēl šai ierīcei tiek veiktas pārbaudes attiecībā uz dažādiem temperatūras, spiediena, vibrāciju un mitruma līmeņiem.

Trokšņa slāpēšana. 2021. gadā biznesa klēpjdatora īpašniekam noteikti nāksies piedalīties videokonferencēs. Tas nozīmē, ka iebūvētā mikrofona skaņas kvalitātei ir svarīga loma. Fona trokšņu slāpēšanas sistēma ļauj sazināties bez traucējumiem, pie tam nav svarīgi, kurā galā trokšņi radušies: mākslīgais intelekts slāpē apkārtējos trokšņus ap jums (līdz ar to sarunu biedrs labāk dzird jūs) un filtrē ienākošās skaņas (lai jūs dzirdētu bez traucējumiem).

Aizsardzība. Tehniski "ExpertBook 9" ir maksimāli drošs, bet kā ir ar aizsardzību no citu acīm? Uzņēmumiem ir ļoti svarīgi glabāt savus noslēpumus. Jaunajai "ASUS" ierīcei ar šo viss ir kārtībā. Papildus standarta operētājsistēmas drošības funkcijām (paroles, PIN kodi u.t.t.) tajā mīt arī visas mūsdienu autentifikācijas iespējas. Pirmkārt, infrasarkano staru kamera, kas atbloķē datoru, skenējot īpašnieka seju. To var iestatīt tā, lai ekrāns kļūtu tumšs, tiklīdz īpašnieks pieceļas un aiziet. Ir pirkstu nospiedumu lasītājs. Var pasūtīt konfigurāciju ar kripto-čipu ТРМ. Var ierobežot informācijas ierakstīšanu vai nolasīšanu no USB portiem. Visbeidzot, datorā ir iebūvēts aizsegs web-kamerai!

Viss biznesam. Jau nopērkot datoru, jūs saņemat to ar iepriekš instalētu programatūru, kas ļauj ietaupīt laiku un atrisināt nelielas problēmas. Lietotne "Link to MyASUS" ļauj pārsūtīt failus starp viedtālruni un portatīvo datoru, zvanīt, rakstīt/atbildēt uz ziņojumiem no datora, "dublēt" ekrānu un vispār izdzēst robežu starp darbu tālrunī un "ExpertBook" klēpjdatorā.

Savienojums. Lietotāja rīcībā ir pilnvērtīgs HDMI ports, viens USB Type-A ports un divi "Thunderbolt 4" USB-C porti. Ir standarta ligzda austiņām, savukārt korpusā tā izmēru dēl nav ietverta ligzda tīkla kabelim. Tādēļ ražotājs ir pievienojis klēpjdatora komplektācijā Ethernet adapteri, kas tiek savienots ar microHDMI ligzdu.