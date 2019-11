Nevēlies, lai bērnam ir kredīts studijām? Uzzini kad un kā veidot uzkrājumus mācībām!

Laba izglītība ir ikvienas veiksmīgas karjeras un arī piepildītas dzīves sākums – mācību laikā jaunieši iegūst ne tikai zināšanas, bet arī noderīgus kontaktus, iemācās komunicēt un veido savas personības. Taču kvalitatīva izglītība nav lēts prieks, un, lai gan mūsdienās ir pieejami dažādi studiju kredīti un stipendijas, topošajam studentam var būt nepieciešams arī ģimenes finanšu atbalsts. Lasi šajā rakstā par to, kad sākt krāt naudu bērna mācībām, un ar kādām investīcijām jārēķinās!

3 uzkrājumu veidi bērnu nākotnei

Krājkonts – vienkāršākais, bet reizē visneienesīgākais naudas krāšanas veids. Līdzekļi krājkontā netiek ieguldīti fondos, tāpēc iekrājumu summu var palielināt tikai no paša ieguldītāja līdzekļiem, turklāt par iekrājumiem krājkontā nevar saņemt nodokļa atvieglojumus.

– vienkāršākais, bet reizē visneienesīgākais naudas krāšanas veids. Līdzekļi krājkontā netiek ieguldīti fondos, tāpēc iekrājumu summu var palielināt tikai no paša ieguldītāja līdzekļiem, turklāt par iekrājumiem krājkontā nevar saņemt nodokļa atvieglojumus. Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu – uzkrājumu veids ar pievienoto vērtību, jo līguma darbības laikā līdzekļu ieguldītājs (vecāks) iegūst dzīvības apdrošināšanu. Apdrošināšanas iemaksas ir elastīgas, un iemaksātās summas tiek ieguldītas fondos, tāpēc 10-20 gadu laikā uzkrātā summa var palielināties.

– uzkrājumu veids ar pievienoto vērtību, jo līguma darbības laikā līdzekļu ieguldītājs (vecāks) iegūst dzīvības apdrošināšanu. Apdrošināšanas iemaksas ir elastīgas, un iemaksātās summas tiek ieguldītas fondos, tāpēc 10-20 gadu laikā uzkrātā summa var palielināties. Investīcijas – universālākais iekrājumu veids, ko var izmantot arī bērnu nākotnes nodrošināšanai. Investīcijas mēdz būt dažādas – nekustamā īpašuma pirkšana, investēšana fondos, akciju un vērtspapīru pirkšana utt. Investīcijas var veikt patstāvīgi vai uzticēt šo uzdevumu bankai vai investīciju fondam.

Foto: Shutterstock

Veicot iemaksas dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu vai investīciju fondos, var saņemt nodokļa atvieglojumus, un iegūto summu ieguldīt atkārtoti, tādējādi uzkrājot vairāk. Bet kad sākt krāt? Lasi par to raksta turpinājumā!

Labākais laiks uzkrājumiem – tagad

Uztraucies, ka bērns jau ir pusaudzis, bet Tu vēl neesi sācis krāt? Labāk sākt vēlu, nekā nekad, jo pat veicot minimālās iemaksas (20-25 eiro mēnesī), piecu gadu laikā var iekrāt pāris tūkstošus eiro.

Protams, uzkrājumu termiņš lielā mērā ir atkarīgs no līdzekļu izmantošanas mērķa – studijām augstskolā ieteicams iekrāt vismaz 3000-5000 eiro, bet citām mācībām var būt nepieciešama pieticīgāka summa. Lai saprastu, cik daudz un cik ilgi jākrāj noteiktam mērķim, velti laiku sava budžeta analīzei un izmanto banku apdrošināšanas un investīciju plānu peļņas kalkulatorus.

Bet vai vērts veidot uzkrājumus, ja esi pārliecināts, ka liela nauda studijām nebūs vajadzīga? Šāds jautājums var būt aktuāls, ja bērnam ir ļoti lielas izredzes tikt universitātē budžeta vietā, vai, ja dārgas mācības ārzemēs nav jaunieša prioritāte. Arī šādos gadījumos uzkrājumi ir ļoti noderīgi, jo finanšu atbalsts jauniešiem var būt vajadzīgs arī citiem mērķiem.

Ne tikai studiju kredīts: kur vēl var noderēt uzkrājumi mācībām?

valodu kursi. Valodu prasmes nozīmē pieeju informācijai, resursiem un iespējām, bet labi valodu kursi maksā daudz. Mācīties svešvalodas var ne tikai dzimtenē, bet arī ārzemēs, piemēram, intensīvā vasaras skolā. Šādas aktivitātes var maksāt vairākus tūkstošus eiro, tāpēc uzkrājumi te būs ļoti noderīgi;

Valodu prasmes nozīmē pieeju informācijai, resursiem un iespējām, bet labi valodu kursi maksā daudz. Mācīties svešvalodas var ne tikai dzimtenē, bet arī ārzemēs, piemēram, intensīvā vasaras skolā. Šādas aktivitātes var maksāt vairākus tūkstošus eiro, tāpēc uzkrājumi te būs ļoti noderīgi; valodu eksāmeni. IELTS, TOEFL, DELF, DELE un citi oficiāli atzīti valodas zināšanu pārbaudījumi ir pieejami tikai par maksu. Protams, šīs izmaksas nav tik augstas kā studiju kredīts, bet tās ir pietiekami lielas, lai tām būtu nepieciešami uzkrājumi;

IELTS, TOEFL, DELF, DELE un citi oficiāli atzīti valodas zināšanu pārbaudījumi ir pieejami tikai par maksu. Protams, šīs izmaksas nav tik augstas kā studiju kredīts, bet tās ir pietiekami lielas, lai tām būtu nepieciešami uzkrājumi; citi kursi un aktivitātes. Studiju kredīti sedz mācības augstskolā, bet ne visi jaunieši vēlas uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas doties uz universitāti. Uzkrājumu summa vai tās daļa var būt laba dāvana vidusskolas absolventam, kurš vēlas iepazīt pasauli un pastrādāt kā brīvprātīgais, tostarp, arī ārzemēs.

Foto: Shutterstock

Uzkrājumu veidošana ir nesaraujami saistīta ar ģimenes budžeta plānošanu. Jo saplānotāki ir ikmēneša ienākumi un tēriņi, jo vairāk naudas iespējams novirzīt iekrājumos. Taču te slēpjas viena problēma – ja vien nekrāj naudu burkā zem gultas, bet izmanto banku pakalpojumus, piekļuve uzkrājumiem līdz pakalpojuma termiņa beigām (5, 10, 15 gadi) parasti ir ierobežota.

Noņemt naudu no speciāla krājkonta nevar tikpat brīvi kā no norēķinu konta, tāpēc iekrājumus nevar izmantot steidzamiem, neieplānotiem tēriņiem. Tas pats attiecas uz līdzekļiem, kas investēti fondos, dzīvības apdrošināšanā u.tml. Tieši tāpēc cilvēkiem ar pietiekami lieliem uzkrājumiem arī var būt vajadzīgs ātrais kredīts vai patēriņa kredīts. Meklējot, kur aizņemties ikdienas vajadzībām, aplūko VIA SMS piedāvājumu!

Foto: Shutterstock

Elastīgs kredīts ērtākai izmantošanai

VIA SMS pakalpojumu portfelī ir īstermiņa un ilgtermiņa kredīti ar kredītlimitu līdz 3000 eiro un dažādiem atmaksas noteikumiem:

elastīgais kredīts jeb uzlabotais ātrais kredīts. Tas var tikt izmantots gan kā kredīts līdz algas dienai, gan kā ilgtermiņa aizdevums, jo aizņēmējs pats izvēlas sev vēlamo atmaksas kārtību – vienā vai vairākos maksājumos;

jeb uzlabotais ātrais kredīts. Tas var tikt izmantots gan kā kredīts līdz algas dienai, gan kā ilgtermiņa aizdevums, jo aizņēmējs pats izvēlas sev vēlamo atmaksas kārtību – vienā vai vairākos maksājumos; naudas kredīts jeb patēriņa kredīts ar atmaksas termiņu no 6 līdz 12 mēnešiem;

jeb patēriņa kredīts ar atmaksas termiņu no 6 līdz 12 mēnešiem; kredītkarte. VIA SMS kredītkarte ir tikpat funkcionāla kā bankas kredītkarte, derīga izmantošanai Latvijā un ārzemēs.

VIA SMS kredīti var būt piemēroti gan nelieliem, budžetā neieplānotiem ikdienas tēriņiem, gan lielu pirkumu un pakalpojumu apmaksai. Ja dzīvē pēkšņi rodas nepieciešamība pēc papildu naudas, aizņemšanās internetā var būt operatīvāka nekā mēģinājums noņemt vajadzīgo summu no iekrājumu konta. VIA SMS kredīts pieejams bez papildu komisijām par kredītpieteikuma izskatīšanu un naudas pārskaitīšanu, tāpēc kopējo atmaksas summu veido tikai kredīta pamatsumma un procenti.

Kredīts ir raksturīga modernas dzīves pazīme, bet tas jāizmanto uzmanīgi. Kredīts studijām var atvērt durvis uz sapņu profesiju, taču vecāku veidotie uzkrājumi palīdz jauniešiem samazināt aizdevuma summu vai pat vispār izvairīties no aizņemšanās. Bet, ja nu tomēr papildu nauda ir vajadzīga steidzami, ieskaties VIASMS.lv mājaslapā un uzzini vairāk par kredītiem internetā!

Aizņemies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt aizdevumu!