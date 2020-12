Pārdomāta darbinieku motivācijas sistēma - Bonusu karte

Decembrī "LPB Bank" sadarbībā ar "HR Optimum Solutions" sāk piedāvāt Latvijas uzņēmumiem Bonusu karti, kas sevī ietver skaidru un pārdomātu darbinieku motivācijas sistēmu ar iespēju regulēt piešķirto līdzekļu apjomu individuāli katram darbiniekam.

Atkarībā no darbinieku vēlmēm un kompānijas personāla politikas uzņēmums var piešķirt šādus bonusu veidus: apmaksātus ēdināšanas, veselības aprūpes vai sporta nodarbību izdevumus. Ar Bonusu kartes palīdzību darba devējs var individuāli katram darbiniekam piešķirt gada, ceturkšņa vai mēneša limitu ar automātisku palielināšanos. Darbinieks var izmantot Bonusu karti jebkurā no vairāk nekā 4000 Latvijas kafejnīcu un restorānu, vairāk nekā 5500 veselības aprūpes iestādēs un 500 sporta un vingrošanas zālēs, kas pieņem bankas maksājumu kartes. Informāciju par iztērēto naudas daudzumu un atlikumu Bonusu kartē darbinieks saņem īsziņu formātā uz savu mobilo tālruni. Darba devējam, savukārt, bankas konta izraksts ir pietiekams grāmatvedības uzskaitei – nav nepieciešams saņemt un apstrādāt katra darbinieka čekus no norēķinu vietām.

Salīdzinājumā ar citu bonusu veidiem kā vienu no Bonusu kartes darba devēja priekšrocībām jāmin iespēju saņemt nodokļu atvieglojumus: saskaņā ar IIN likumu 8. panta 15. daļu, no maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja netiek pārsniegti 480 euro gadā (vidēji 40 euro mēnesī). Turklāt, darba devējiem ir iespēja uz Bonusu kartes izvietot sava uzņēmuma logo, kas ļauj vēl vairāk personalizēt darbiniekam piešķirto bonusu.

"Motivācija ir viens no spēcīgākajiem impulsiem, kas katru no mums stimulē sasniegt nospraustos mērķus. Pareiza motivācija ir vairāk kā puse no panākumiem ikvienā procesā. Tieši bonusi taustāmā veidā akcentē pārdomātu un rūpīgu darba devēja attieksmi un piešķir papildu stimulu darbinieku ikdienai. Ar gandarījumu atzīmēšu, ka esam apkopojuši vienā kartē visu labāko. Bonusu karte ir tieši tāda, kādu es pats vēlos to redzēt – gan kā darba devējs, kas to piešķir un administrē, gan kā darbinieks, kas Bonusu karti lieto. Turklāt, ja mēs runājam par iespēju saņemt nodokļu atvieglojumus uzņēmumam, tad Bonusu karte atbilst gan personāla vadības vajadzībām, gan uzņēmuma finansiālajām iespējām", komentē Artūrs Piliksers, "HR Optimum Solutions" izpilddirektors.

"Patiesas rūpes par saviem darbiniekiem šodien vairs nav tikai produktivitātes un motivācijas faktors – tās stiprina sociāli atbildīga darba devēja reputāciju un paspilgtina uzņēmuma tēlu darba tirgū. Sadarbībā ar HR Optimum esam radījuši visiem ērtu un viegli administrējamu personāla motivācijas rīku. Ar to var gan nodrošināt darbiniekiem nepieciešamo, gan parūpēties par darbinieku labsajūtu un darba ražīgumu, gan atalgot par lojalitāti. Aicinām rūpēties par saviem darbiniekiem, jo tieši jūsu darbinieki rūpējas par jūsu klientiem", norāda "LPB Bank" valdes priekšsēdētājs Roberts Kristians Šoeps (Robert Christian Schoepf).

Aicinām uzņēmumus apmeklēt Bonusu kartes tīmekļa vietni www.bonusukarte.lv un uzzināt vairāk gan par darba devēja, gan par darbinieku priekšrocībām, kā arī aprēķināt ietaupījuma apmēru, izmantojot pieejamo interaktīvo kalkulatoru.