Pēc pusotra gada pārtraukuma Rīgas ostā atsākas kruīza kuģu apmeklējumi

Svētdienas, 8. augusta rītā Rīgas ostā ienāks Vācijas tūrisma aģentūras un kruīzu kuģu operatora Phoenix Reisen kuģis MV Artania, kas būs pirmais kruīza kuģis pēc teju pusotra gada pārtraukuma, ko izraisījusi globālā Covid-19 pandēmija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

MV Artania ar ~ 560 pasažieriem uz klāja Rīgā ieradīsies no Tallinas ostas un kruīza laikā plāno apmeklēt vēl vairākas Baltijas jūras pilsētas, to starpā Kopenhāgenu, Stokholmu, Helsinkus, Tallinu, Gdaņsku un Ķīli u.c. Visi kuģa pasažieri ir pilnībā vakcinēti pret Covid-19. Uz kuģa, kas jūras kruīzu uzsāka 30. jūlijā Brēmerhāfenē, atrodas pasažieri no 8 valstīm, visvairāk no Vācijas, bet arī Austrijas, Beļģijas, Vācijas, Itālijas, Nīderlandes, Šveices un Čehijas.

Rūpējoties par drošības standartiem Covid-19 vīrusa izplatības risku mazināšanai, kas ļautu pakāpeniski atsākt kruīza kuģu ienācienus Rīgas ostā, Rīgas brīvostas pārvalde sadarbībā Latvijas Valsts robežsardzi, NMPD un SPKC ir izstrādājusi "Vadības plānu Covid-19 vīrusa izplatības riska mazināšanai", kas turpmāk būs jāievēro visiem Rīgā ienākošajiem kruīza kuģiem. Plāns paredz operatīvu informācijas apmaiņu, preventīvus pasākumus un visu iesaistīto pušu saskaņotu rīcības algoritmu standarta un dažādu riska līmeņu situācijās. Vadības plāns sagatavots, izpildot Latvijas Republikas Ministru kabineta (MK) noteikumu nosacījumus, balstoties uz vadlīnijām Covid-19: "EU Guidance for Cruise Ship Operations" un ņemot vērā starptautiskajā kruīzu pasažieru pārvadājumu un jūrniecības nozarē vadošo organizāciju un asociāciju rekomendācijas attiecībā uz drošu kruīzu pārvadājumu īstenošanu.

"Kopš Covid-19 globālās pandēmijas sākuma, kruīza industrija kopā ar pasaules vadošajām veselības organizācijām ir intensīvi strādājusi pie ilgtspējīga koncepta izstrādes, kas kruīza tūrismu padarītu par drošāko ceļošanas veidu arī no epidemioloģijas viedokļa. Uz kruīza kuģiem ir nodrošinātas modernākās ventilācijas sistēmas, pastāvīga telpu un virsmu dezinfekcija, regulāra temperatūras mērīšana un pat laboratorijas Covid-19 testu veikšanai. Pirms uzkāpšanas uz kuģa, gan apkalpei, gan pasažieriem ir jāuzrāda atbilstoši Covid-19 sertifikāti. Pasažieriem un apkalpes locekļiem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, ir obligāta regulāra testu veikšana. Kruīza kuģi ir gatavi arī tādām situācijām, ja ir konstatēta saslimšana ar Covid-19 vai kādu citu infekciju: ir nodrošināts pietiekams daudzums kajīšu pašizolācijas un/vai karantīnas vajadzībām", stāsta Ilze Nelis, "Rīgas pasažieru osta" kruīza speciāliste.

Kruīza kuģa MV Artania garums ir 231 m un platums 32 m, maksimālā ietilpība - 1260 pasažieri un 537 apkalpes locekļi. Kuģa 8 klāji ir aprīkoti ar 600 kabīnēm, peldbaseinu un kinoteātri.

Šosezon Rīgas ostā plānotas vēl vairākas kruīza kuģu vizītes, ja vien to pieļaus epidemioloģiskā situācija Eiropā.