Pieredzējuši eksperti stāsta par mūsdienu biroju vajadzībām

Viss mums apkārt attīstās un mainās, arī mūsu vēlmes un vajadzības paplašinās. Biroja vide ir svarīgs faktors produktīvam darbam un darbinieka labsajūtai. Kas ir tas, ko šodien darbinieki vēlas savā darba vietā? Vai elastīgs darba laiks uzlabo dzīves kvalitāti?

Uz jautājumiem atbild Garets Havers (Gareth Haver) un Jekaterīna Kosmačeva. Garets Havers ir uzņēmuma IWG izpilddirektors un jau 5 gadus vadītājs Ziemeļ-, Rietum- un Austumeiropā un Āfrikā, iepriekš gūstot unikālu pieredzi mārketingā. Jekaterīna Kosmačeva jau 6 gadus ir Regus biroju vadītāja Baltijā un Baltkrievijā, ar plašu pieredzi vadībā, pārdošanā, mārketingā, stratēģiskajā plānošanā, nekustamo īpašumu nozarē un citur.

Ko šodien cilvēki meklē birojos? Vai ir kādas īpašas krāsas, mēbeļu izvietojums? Vai darbiniekam ir svarīgi, ka tam ir savs darba galds?

Garets: Tas ir ļoti individuāli. Viens risinājums nebūs piemērojams dažādiem uzņēmumiem. Kāds izvēlas greznu biroja vidi ar lieliem galdiem vai dīvānu, grāmatu plauktu vai tml. Citi pievērš galveno uzmanību izmaksu efektivitātei, un šie klienti meklē minimālisma stilā iekārtotu, labi pārdomātu darba vietu, ar mazāku galdu.

Strādājot ar klientiem, mēs pielāgojam birojus tā, kā klients vēlas. Vienā no gadījumiem biroja sienas pārklājām ar Merilinas Monro (Marilyn Monroe) tapetēm!

Mūsu biroju centri Spaces ir moderni, veidoti skandināvu dizaina ietekmē, ar koptelpām un brīvāku atmosfēru. Regus centri ir formālāki un tradicionāli profesionāli.

Sabiedrība arvien vairāk apzinās dažāda veida biroju stilus un dizainus.

Jekaterīna: Esam novērojuši, ka arvien mazsvarīgāk ir tas, ka darbiniekam ir pašam savs darba galds. Viss, kas agrāk atradās uz galda, šobrīd ir klēpjdatoros, tādēļ tagad ļoti bieži novērojams, ka klēpjdators ir vienīgais, kas atrodas uz darbinieka galda. Līdz ar to personalizētā galda vērtība samazinās.

Vai esat ievērojis kādas īpašas, luksusa lietas, kas piesaista īrniekus?

Garets: Pēdējo pāris gadu laikā ir parādījusies tendence saistībā ar koplietošanas telpām. Klienti ļoti novērtē, ja telpas ir labi izstrādātas un pievilcīgas, piemēram, ar augstiem letes galdiem kafijas pauzēm, slēgtām pusdienu kabīnēm neformālākām sarunām vai arī pie logiem izvietotiem galdiem lasīšanai, kas atklāj skaistu skatu. Šādi tiek veidota sajūta par daudzveidīgāku un perspektīvāku vietu.

Protams, ir arī uzņēmumi, kas meklē luksusa lietas, kā, piemēram, augstas klases sporta zāli, skaistumkopšanas salonu, restorānu, kurā tiek gatavots svaigs un kvalitatīvs ēdiens, pat bāra zonu ar luksusa biljarda galdiem un ekskluzīviem mākslas darbiem pie sienām.

Kāds ir Jūsu viedoklis par elastīgu darba laiku?

Jekaterīna: Ir pozīcijas, kurās jābūt noteiktām darba stundām. Bet, tā kā aktuālāks kļūst mākslīgais intelekts, kas aizstāj mijiedarbību aci pret aci, aizvien vairāk profesijās darbiniekam nav nepieciešams strādāt no 9.00 līdz 17.00, taču ir jāpārliecinās, ka darbs tiek paveikts savlaicīgi. Un šeit ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Trūkums ir tāds, ka vairs nenodalām darbu no mājām. Mēs pārbaudām e-pasta vēstules nedēļas nogalēs, un tas liedz veltīt laiku pilnvērtīgai atpūtai. Priekšrocība ir tāda, ka mēs varam pielāgot mūsu darba vidi savām vajadzībām, kas saistītas ar mūsu privāto dzīvi, piemēram, dienas vidū nogādāt bērnu no skolas līdz ārstam, izvest pastaigā suni vai veikt citus privātus uzdevumus, ko nav iespējams paveikt, atrodoties birojā. Šādi iespējams uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tomēr ir nepieciešama zināma pašdisciplīna, jo darbs var būt jādara gan vakarā, gan agri no rīta, gan dienas laikā.

Par uzņēmumu Regus

Regus ir vadošais darba telpu nodrošinātājs visā pasaulē. Mēs esam izveidojuši nepārspējamu biroju, kopdarba un apspriežu telpu tīklu, ko uzņēmumi var izmantot visās pasaules pilsētās. Šī ir globāla infrastruktūra, kas izveidota visu veidu uzņēmējdarbības iespēju atbalstam.

Mūsu darba telpu tīkls ļauj uzņēmējiem darboties jebkurā vietā bez sākotnējiem ieguldījumiem. Tas sniedz mūsu klientiem tūlītējus izmaksu ieguvumus un iespēju pilnībā izmantot ārpakalpojumu biroja portfeli. Šis tīkls ir radīts, lai uzlabotu darba produktivitāti un sniegtu iespēju satikties 2,5 miljoniem līdzīgi domājošu profesionāļu. Tā ir globāla kopiena ar tūlītēju pieeju un vieta, kurai piederēt.

Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, apmeklējiet:

https://www.regus.lv/

https://www.facebook.com/RegusLatvia/

www.linkedin.com/company/regus