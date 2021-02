Pilna servisa auto līzinga pakalpojuma pieprasījums pieaug

Pilna servisa auto nomas pakalpojuma sniedzēja "SIXT Leasing" (SIA "Transporent") apgrozījums 2020. gadā pieaudzis par 1,06 miljoniem eiro jeb 6%, sasniedzot 17,77 miljonus eiro – liecina uzņēmuma operatīvie finanšu dati. Ierobežojumi Covid-19 pandēmijas apkarošanai likuši uzņēmumiem pārorientēties uz piegādes servisa pakalpojumiem un individuālo mobilitāti, būtiski palielinot pieprasījumu pēc "SIXT" sniegtajiem pakalpojumiem. 2020. gadā uzņēmums īstermiņa un ilgtermiņa nomas klientu vajadzībām reģistrējis 633 jaunas automašīnas – 4% no visiem šajā gadā Latvijā reģistrētajiem jaunajiem auto (saskaņā ar Auto asociācijas sniegto informāciju pērn tika reģistrētas 15 642 jaunas automašīnas).

Ekonomiskā situācija Latvijā un visā pasaulē tiešā veidā ietekmē uzņēmēju izvēles un pieņemtos lēmumus – mazais un vidējais bizness piesardzīgi raugās nākotnē un meklē veidus, kā strādāt, taupot apgrozāmos līdzekļus. Automobiļu noma ir veids, kā uzņēmumi risina savas mobilitātes vajadzības, arī automašīnu finansēšanas un autoparka uzturēšanas jautājumus. Par labu auto nomas pakalpojumu izvēlei palīdz izšķirties iespēja samazināt riskus, ko rada mainīgās automašīnu ekspluatācijas izmaksas un auto atpirkuma vērtība lietošanas jeb līguma termiņa beigās. Lielie uzņēmumi koncentrējas uz savu pamatbiznesu, atbalsta pakalpojumus izvēloties saņemt ārpakalpojumā.

""SIXT" pilna servisa auto nomas klienti ir Latvijas lielie, vidējie un mazie uzņēmumi, valsts un pašvaldību pārvaldes iestādes. Pie jebkurām izmaiņām tirgū vai nodokļu politikā redzam, kā mainās uzņēmēju lēmumi attiecībā uz auto izvēli un mobilitāti kopumā. Kamēr daļai uzņēmumu apgrozījums samazinās, citi rod iespēju savu apgrozījumu palielināt. Šobrīd īpaši svarīga ir mobilitātes pakalpojuma pieejamība. Mūsu uzdevums – palīdzēt nodrošināt ar automašīnām uzņēmumus, kas savu biznesu pielāgojuši bezkontakta piegādes pakalpojumu sniegšanai," situāciju skaidro Arnis Jaudzems, "SIXT" vadītājs Baltijas valstīs.

Pilna servisa auto noma sniedz iespēju maksāt fiksētu ikmēneša nomas maksājumu, neveicot būtiskas sākotnējās investīcijas. Mainīgos apstākļos īpaši nozīmīga kļuvusi izmaksu pārskatāmība visā līguma darbības periodā – klienti novērtē iespēju mēneša maksājumā iekļaut visus ar auto saistītos pakalpojumus, tādējāti izvairoties no neparedzētām izmaksām automašīnas lietošanas laikā.

Arī 2020. gadā "SIXT" klienti izvēlējās Latvijā iecienītāko auto ražotāju automašīnas – "Volkswagen" (24% no visiem iepirktajiem auto), "Toyota" (16%) un "Peugeot" (12%). Visbiežāk izvēlētie modeļi – "Volkswagen Passat", "Toyota Corolla", "VW Golf". Pamatā klienti ir izvēlējušies kompaktklases un mazās apvidus automašīnas, kā arī komerctransportu.

Visbiežāk kients izvēlējies ierastās korporatīvā standarta krāsas automašīnas – pelēkas (39%), baltas (25%) un melnas (17%).

Pasaules tendences liecina par pakāpenisku pāreju no automašīnām, kas darbojas ar dīzeļdegvielu, uz benzīna, hibrīda un elektro motoriem aprīkotiem auto. 53% no "SIXT" iegādātajām automašīnām ir ar benzīna motoru (t.sk. hibrīdi), 45% ar dīzeļmotoru un 2% – elektromotoru. Pateicoties autoindustrijas attīstībai un tam, ka klienti arvien biežāk izvēlas hibrīdauto un elektromašīnas, "SIXT" ir izdevies samazināt flotes CO 2 izmešu apjomu par 13% – no 135 g/km 2019. gadā uz 118 g/km 2020. gadā (pēc NEDC standarta).

Arnis Jaudzems, "SIXT" vadītājs Baltijas valstīs: "Mobilitātes pakalpojumu sniedzēju galvenais uzdevums ir pakalpojumus ātri un kvalitatīvi pielāgot atbilstoši situācijai. Spēja adaptēt pakalpojumu, pielāgot to klientu mainīgajām prasībām nosaka uzņēmuma izdzīvošanas iespējas mūsdienu mainīgajos apstākļos. "SIXT" ir pielāgojis esošos pakalpojumus un radījis jaunus produktus – klientiem ir pieejama pilna servisa auto noma no 12 mēnešiem. Pakalpojumu izvēlas uzņēmumi, kas savas darbības nodrošināšanai vēlas izmantot jaunu auto ar iespēju pagarināt tā lietošanas termiņu vai līguma termiņa beigās nomainīt pret jaunu auto."

"SIXT" Baltijā (SIA "Transporent" grupas uzņēmumi) ieņem vadošās tirgus pozīcijas pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumu un īstermiņa nomas tirgū. Latvijā SIXT ir stabils tirgus līderis. Kaimiņvalstīs - Lietuvā un Igaunijā, uzņēmums turpina strauju izaugsmi īstermiņa un ilgtermiņa nomas segmentā, apkalpojot aizvien lielāku auto skaitu esošajiem klientiem un piesaistot jaunus klientus, veiksmīgi īstenojot pakalpojumu pārdošanu uzņēmumiem un piedaloties publiskajos iepirkumos. 2020. gadā "SIXT" grupas konsolidētais apgrozījums Baltijā sasniedza 31 miljonus eiro, kas ir par 1,06 miljoniem jeb 3,7% vairāk nekā pirms gada – liecina operatīvie finanšu dati. Pieaugums sasniegts neskatoties uz 2,3 miljonu eiro kritumu īstermiņa nomas segmentā, kas radies tūrisma ierobežojumu dēļ. "SIXT" Baltijā 2020. gadā apkalpoja vairāk kā 6300 transporta līdzekļus.

Kopš 2010. gada 21. jūnija koncerns ir "SIXT Leasing", "SIXT rent a car" un "SIXT limousine service" franšīzes partneris Baltijas valstīs. SIA "Transporent" ir koncerna mātes sabiedrība, kam 100% pieder 4 meitas sabiedrības – SIA "Transporent auto noma" (Latvija), SIA "Transporent.com" (Latvija), OU "Transporent" (Igaunija) un UAB "Transporent" (Lietuva).

Par "SIXT"

"SIXT" ir vadošais mobilitātes pakalpojumu sniedzējs Eiropā, kas dibināts 1912.gadā Minhenē, Vācijā. Šobrīd "SIXT" ir pieejams vairāk nekā 100 pasaules valstīs, 2000 apkalpošanas vietās. "SIXT" sniedz auto nomas, auto koplietošanas, kopbraukšanas, pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumus, būdams tehnoloģisko inovāciju līderis šajās sfērās.

Par "SIXT" Baltijā

2010. gadā autoparku vadības uzņēmums "Transporent" kļuva par "SIXT rent a car" un "SIXT leasing" franšīzes partneri Baltijas valstīs. Uzņēmums sniedz auto nomas un pilna servisa auto līzinga pakalpojumus, apkalpo un konsultē Baltijas lielāko uzņēmumu autoparkus, kā arī uzņēmumus ar nelielu automašīnu skaitu, kopā apkalpojot 6300 automašīnas. Baltijā ir pieejami "SIXT" auto nomas biroji Rīgā, Liepājā, Tallinā, Tartu, Viļņā, Kauņā, Palangā un Klaipēdā, kā arī šo pilsētu lidostās. Vairāk par uzņēmumu: https://www.sixt.lv un https://sixt-leasing.lv.