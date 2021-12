Pipelife 25 gadi Latvijā

Viens no lielākajiem plastmasas cauruļvadu sistēmu piegādātājiem Latvijā – SIA Pipelife Latvia – šogad novembrī atzīmēja uzņēmuma pastāvēšanas 25 gadu jubileju.

Uzņēmums tika reģistrēts 1996. gada 26. novembrī un Latvijā pārstāv starptautisko koncernu Pipelife International, vienu no vadošajiem plastmasas cauruļvadu sistēmu ražotājiem pasaulē. Pipelife rūpnīcas izvietotas 25 pasaules valstīs, un uzņēmuma sortimentā ir caurules no plastmasas: ūdensapgādei, saimnieciskajai un lietus kanalizācijai, lauksaimniecības drenāžai un laistīšanai, kabeļu aizsardzībai, gāzes apgādei, apkurei, kā arī akas un plašākais veidgabalu klāsts. Pipelife Latvia galvenokārt sadarbojas ar ģeogrāfiski tuvākajām koncerna rūpnīcām, kas atrodas Igaunijā, Polijā, Zviedrijā un Somijā, tādējādi saglabājot optimālas transporta izmaksas un nodrošinot konkurētspējīgu produkcijas cenu.

Pipelife Latvia ceturtdaļgadsimta laikā Latvijas tirgū uzkrātā statistika ir visnotaļ iespaidīga – kopā piegādāti 52 tūkstoši kilometru plastmasas cauruļvadu; tātad kilometrāžas ziņā vienreiz ir apjozta Zemeslode un par gandrīz trešdaļu pievārēts arī jau otrs aplis. 25 gadu laikā Latvijā kopā realizēti 60 tūkstoši tonnu materiālu, un ik gadu tiek piegādāts 10 000 aku.



Četri attīstības posmi

SIA Pipelife Latvia pārdošanas vadītājs Ivo Tinkuns stāsta, ka kopumā savas pastāvēšanas laikā uzņēmums Latvijā ir pieredzējis četrus atšķirīgus attīstības posmus. Pirmais posms saistāms ar periodu no uzņēmuma dibināšanas brīža līdz apmēram 2005. gadam, kad plastmasas produktu tirgus tikai sāka veidoties un plastmasas cauruļvadi un būvelementi vēl tikai iekaroja savu vietu tirgū. Pipelife šajā segmentā Latvijā bija viens no pionieriem. I. Tinkuns atminas, ka sākotnēji plastmasas materiāli tirgū netika pieņemti, un paši pirmie un kādu laiku arī vienīgie objekti, kuros pasūtītāji uzdrošinājās tos sākt izmantot, bija ūdenssaimniecības infrastruktūra Ventspilī un valsts robežpunkti. Otrais attīstības posms bija pirmskrīzes jeb, kā to mēdz dēvēt, "trekno gadu" laiks, kad lietas gājušas "uz urrā", un apjomi auga ātrāk, nekā uzņēmums spēja piegādāt materiālus. Nākamais – trešais – posms bija krīze un pēckrīzes krituma laiks, kas būtiski ietekmēja gan būvniecības nozari kopumā, gan katru atsevišķu šīs nozares uzņēmumu. Attiecīgi šobrīd ir ceturtais attīstības posms – normāls izaugsmes laiks –, kas saistās arī ar sortimenta paplašināšanu un jauniem darbības virzieniem. "Pēckrīzes kritums bija ļoti sāpīgs. Būvniecības apjomi visā valstī saruka par 50%. 2008. gada septembrī faktiski vienā mirklī viss apstājās," stāsta I. Tinkuns. Lai kaut kā noturētos virs ūdens, uzņēmums bijis spiests atlaist pusi darbinieku, turklāt vēl neilgu laiku pirms krīzes uzņēmums piedzīvojis citu sāpīgu triecienu, kad konkurenti pārpirkuši septiņus labus darbiniekus, atminas uzņēmuma vadītājs. Tai pašā laikā Pipelife Latvia var lepoties ar vairākiem darbiniekiem, kas uzņēmumā strādā gandrīz kopš pašiem pirmsākumiem, turklāt pēdējā gada laikā darbu uzsākuši vēl astoņi jauni kolēģi, un kopējais darbinieku skaits šobrīd jau ir 25.

Kā būtisku uzņēmuma vadītājs uzsver faktu, ka Rīgā ir izvietots un darbojas Pipelife koncerna digitālā mārketinga departaments.

Attīstīs iekšējo tīklu segmentu

Līdz šim Pipelife Latvia darbība bija galvenokārt saistīta ar infrastruktūras projektiem un ārējo tīklu apgādi; šajā segmentā uzņēmums ir viens no tirgus līderiem gan realizēto apjomu, gan nodrošinātā sortimenta ziņā. Pipelife Latvia sortimentā ir arī iekšējo tīklu produkti; līdz šim tie tika tirgoti mazāk, taču turpmāk šim segmentam tiks pievērsts daudz vairāk uzmanības.

"Latvijas tirgus ir salīdzinoši mazs, un virzienu, kuros augt, nav nemaz tik daudz. Infrastruktūras sadaļā savu attīstības potenciālu faktiski esam izsmēluši, tāpat ir skaidrs, ka neesam un arī nekad nebūsim vienīgie spēlētāji šajā nišā. Līdz ar to ar mātes kompānijas atbalstu kā vienu no galvenajiem turpmākās izaugsmes virzieniem esam noteikuši iekšējos tīklus, un šī ir joma, kas strauji attīstās. Šobrīd veidojam jaunu departamentu jeb komandu, kas ar šo segmentu strādās. Sortimentā ietilpst visu veidu plastmasas caurules un veidgabali apkurei, aukstā un karstā ūdens apgādei, iekšējai kanalizācijai, elektroinstalāciju aizsardzībai un telekomunikācijām, ventilācijai, lietus ūdens novadīšanai. Iekšējie tīkli ir interesants segments, kam priekšā ir liela izaugsme, un daudz kas tajā vēl tiek un tiks uzlabots, klāt nāk arī dažādas tā dēvētās "gudrās lietas" – sensori, vadība. Projekti mainās atkarībā no objekta funkcijas – vai tā būs slimnīca, viesnīca vai cita pielietojuma ēka –, un risinājumi varbūt nav tik vienveidīgi, kā bieži mēdz būt lielajos infrastruktūras projektos, piemēram, ceļu būvē. Manuprāt, tuvākajā piecgadē vai desmitgadē šis būs virziens, kurā iesim uz priekšu, protams, noturot savas esošās pozīcijas ārējo tīklu segmentā," tā par uzņēmuma tuvāko nākotni stāsta I. Tinkuns.

Viņš piebilst, ka visi Pipelife piedāvātie produkti būs pieeajami BIM vidē.

Viņš pauž pārliecību, ka Latvijas būvniecības tirgus ir ar krietnu izaugsmes potenciālu, un neesot nekāda pamata domāt, ka plastmasas cauruļvadu un veidgabalu segments varētu apsīkt. Šādām aplēsēm pamatā ir arī fakts, ka būvapjomi Latvijā pagaidām vēl būtiski atpaliek no pašiem tuvākajiem kaimiņiem – Igaunijas un Lietuvas –, tā kā mums vēl ir, kur augt. "Domāju, tas ir tikai investīciju jautājums," uzskata uzņēmuma vadītājs.



Daudz lielu objektu visā Latvijā

Pipelife plastmasas materiāli gadu gaitā ir izmantoti daudzu lielāko būvniecības projektu realizācijā visā Latvijā. Uzņēmuma funkcija faktiski ir piedāvāt savu risinājumu atbilstoši projekta specifikācijām. "Projekti mēdz būt diezgan sarežģīti, ne vienmēr klientiem ir laiks iedziļināties visās projekta niansēs līdz pat sīkākajai blīvgumijai, un to darām mēs. Iedziļināmies projektā, reizēm precizējam būvnieku informāciju. Faktiski būvniekam piedāvājam tādu pakalpojumu kā projekta servisu," skaidro I. Tinkuns.

Starp Pipelife Latvia apgādātajiem pēdējo gadu lielākajiem būvniecības projektiem ir Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Jūrmalas pilsētas ārējās ūdensapgādes tīkli un saimnieciskā kanalizācija, tirdzniecības centrs Sāga, uzņēmuma Orkla Latvija jaunā Laimas saldumu ražotne Ādažos, Lidl pārtikas veikali visā Latvijā, loģistikas parks A6 un citi. Pipelife piegādātie materiāli izmantoti arī iepirkšanās ciemata Via Jurmala Outlet Village būvniecības pirmajā posmā, kas 2020. gada sākumā bija Pipelife Latvia lielākais objekts, ar ko iepazīties bija ieradušies arī uzņēmuma pārstāvji no Igaunijas.

Pipelife Latvia vadītājs piebilst, ka objektu sarakstā īpaši izceļams ir Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecības projekts, kur ierīkota viena no lielākajām lietusūdens savākšanas sistēmām Baltijā. Sarežģīts objekts bija arī tirdzniecības centrs Sāga, kur cauruļvadu projektēšana notika paralēli būvniecības procesam, turklāt projektā bija iekļautas specifiskas caurules, kuras Pipelife rūpnīcā tika pasūtītas speciāli šim objektam.

Kā īpašs izceļams arī New Hanza City darījumu un dzīvojamais kvartāla projekts, kuram Pipelife Latvia piegādāja līdz šim lielākā diametra – 630 mm – ūdensvada caurules gandrīz kilometra kopgarumā.

Pipelife Latvia kā ražotāja pārstāvja specifika nosaka, ka uzņēmums praktiski nepiedalās tiešajos projektu apgādes konkursos; tiesa, šobrīd kopā ar Pipelife Igaunijas rūpnīcu tiek startēts dzelzceļa infrastruktūras projekta Rail Baltica konkursā, stāsta Pipelife Latvia vairumtirdzniecības vadītājs Māris Rullis.

"Šajā objektā runa galvenokārt ir par kabeļu aizsardzības cauruļvadiem, lielākties tie ir vienveidīgi produkti. Pieņemot, ka, iespējams, kādus 30-40% cauruļvadu apjoma šai konkusā Pipelife varētu iegūt, Igaunijas rūpnīca šobrīd montē jaunu ražošanas līniju," atklāj M. Rullis. Viņš gan uzsver, ka saistībā ar šo vērienīgo projektu lielākā neziņa un arī uztraukums ir par to, vai cena nebūs jāgrantē, piemēram, uz 10 gadiem. "Tas šobrīd daudziem piegādātājiem un būvniekiem ir TOP jautājums. Šogad izejmateriālu cenas turpina svārstīties, turklāt tas notiek virzienā uz augšu. Kā zināms, jau 2021. gada sākumā būvniekiem bija problēmas, jo 2020. gada beigās iegūtajiem objektiem pavasarī cenas bija pavisam citas. Bija arī vairāki objekti, no kuriem būvnieki atteicās, jo nespēja vairs uzbūvēt par iepriekš nosolīto cenu. Turklāt lēciens bija pamatīgs, faktiski trīs mēnešu cenas pieauga par visiem 30%," pauž M. Rullis.

Viņaprāt, vēl viena potenciāla problēma, ko perspektīvā varētu saasināt Rail Baltica projekts, ir profesionālu darbaroku trūkums nozarē. "Jau tagad elementāri trūkst brigāžu, kas rok cauruļvadus. Ja visi tagad "saskries" uz Rail Baltica, neviens nezina, kāda situācija ar darbaspēku būs pārējā tirgū. Iespējams, tas varētu veicināt cenu kāpumu, kā arī jaunu, nepieredzējušu firmu rašanos," viņš uzskata. Arī ar tuvējo kaimiņu darbaspēka palīdzību rēķināties nevar, zinot, ka arī Igaunijas un Lietuvas būvnieki būs noslogoti Rail Baltica projektā savās valstīs.



Iet līdzi laikam

Pēdējos gados Pipelife ir ievērojami attīstījis lietus un kanalizācijas sistēmu produktus ar augstas precizitātes ražošanu. Pipelife ir pasaulē pirmais uzņēmums, kas sāka izmantot automatizētu 3D drukāšanu un programmatūru, lai ražotu skataku teknes (gan standarta, gan nestandarta). Pirms pusotra gada tika ieviests pirmais printeris, un tagad pēc liela izstrādes darba Pipelife gatavojas ieviest 3D drukāšanu visā grupā. Uzņēmuma vadība pauž, ka tas būtiski uzlabos efektivitāti un precizitāti polipropilēna (PP) tekņu ražošanā, nodrošinot klientiem lielāku produktu pieejamību, vienlaikus nodrošinot augstu kvalitāti.

Kā skaidro I. Tinkuns, tehnoloģijas attīstās strauji, un, iespējams, jau drīzumā specifiskus veidgabalus varēs pasūtīt un izgatavot uz vietas veikalos. Protams, 3D drukas tehnoloģijām nozares kontekstā vēl ir kur augt, jo īpaši lielgabarīta objektu, piemēram, trīsmetrīgu aku izgatavošanā, taču tā ir drīza nākotne. Uzņēmuma vadītājs pauž, ka Latvijā šādu tehnoloģiju ieviešana būtu ļoti vērtīga, ņemot vērā tirgus specifiku, proti, ir ļoti daudz nestandarta risinājumu un specpasūtījumu.

Pipelife piedāvā arī energoefektīvus infrastruktūras risinājumus "zaļā" ūdeņraža ražošanai. To iegūst, elektrolizējot ūdeni un izmantojot elektrību no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Pipelife zīmols SoluForce ražo un izplata sertificētu cauruļvadu sistēmu ūdeņraža pārvadei; tie ir inerti cauruļvadi, kas iztur milzīgu spiedienu un paredzēti gan naftai, gan dažādām ķīmiskām vielām. Šo segmentu attīsta Pipelife centrs Holandē. Viens no pirmajiem objektiem Baltijā, kurā paredzēts izmantot SoluForce cauruļvadus, ir ieplānotais vēja parks pie Pērnavas Igaunijā.



Draugos ar vidi

Šobrīd vairāk nekā 90% Pipelife produktu ir pārstrādājami un/vai atkārtoti lietojami, taču Pipelife grupa ir izvirzījusi papildu mērķi – proti, no 2023. gada visiem jaunajiem produktiem jābūt 100% pārstrādājamiem vai atkārtoti lietojamiem.

Protams, kā atzīmē M. Rullis, pagaidām šī ir tikai tālākas nākotnes tēma, jo, piemēram, Latvijā vecākajiem ierīkotajiem plastmasas cauruļvadiem nav vairāk par 25 gadiem, tai pašā laikā garantētais kalpošanas laiks šiem materiāliem nav mazāks par 50 gadiem.

"Faktiski plastmasai CO2 "nospiedums" jeb iespaids uz vidi ir viens no zemākajiem, turklāt tas attiecas uz visu ciklu. Pirmkārt jau, plastmasa ir pārstrādājama. Kaut pēc 50 gadiem caurules var izrakt, saberzt un no iegūtā izejmateriāla izgatavot jaunas lietas. Plastmasa ir viegla, līdz ar to lielākos apjomos transportējama, tātad arī šai psmā ietekme uz vidi samazinās. Paredzams, ka ekoloģiskais aspekts arī Latvijā jau drīzā nākotnē spēlēs lielu lomu konkursos. Piemēram, Somijā jau tagad tas darbojas," skaidro M. Rullis.

"Visus ražošanas procesā radušos atgriezumus nododam pārstrādei, lai tie nonāktu kontrolētā vidē. Arī visās rūpnīcās uzstādīti filtri, kas novērš mikrodaļu nonākšanu vidē. Tās ir vienkāršas un pašsaprotamas lietas, kas jau ir izdarītas. Varam visu savākt, un, kad jau ir gatavs produkts, tad tas vairs nerada nekādus riskus videi. Tas kalpos arī visus 100 gadus," viņš papildina. Viens no uzskatāmiem piemēriem plastmasas cauruļvadu ilgmūžībai ir Olimpiskais stadions Berlīnē, kas tika celts 1936. gadā – tas ir pirmais zināmais objekts, kurā izmantotas plastmasas kanalizācijas caurules, kas savu funkciju pilda joprojām.

SIA Pipelife Latvia apgrozījums un prognoze 2022.-2025. gadam, milj. eiro





