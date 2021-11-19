Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта

Управление Рижского Свободного порта было удостоено международной награды «Energy Globe National Award 2021» за инновационные решения в области защиты окружающей среды. Высокая награда была присуждена за использование устойчивых технологий при реализации инфраструктурного проекта на острове Криеву. Д-р. Ингрид Валентини-Ванка, коммерческий советник посольства Австрии на этой неделе посетила Управление Рижского Свободного порта и от имени австрийского фонда Energy Globe International торжественно вручила награду руководству Рижского Свободного порта.

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Energy Globe Award – это одна из самых известных международных наград, которая вот уже в 22-й раз вручается различным экологическим инициативам и проектам по всему миру. Ежегодно фонд Energy Globe International рассматривает около 2000 инновационных проектов из более чем 187 стран мира для награждения.

Заботясь о соблюдении требований по охране окружающей среды и качестве жизни жителей городских территорий, прилегающих к территории острова, терминал острова Криеву оборудован погрузочно-разгрузочным оборудованием закрытого типа, системой электроснабжения, наземными железобетонными дренажными каналами протяженностью 3,4 км, предотвращающими попадание дождевой воды и технологических загрязнений в Даугаву, а также очистными сооружениями.

Высота ветрозащитного забора составляет 23 метра, а его общая длина - более 2 километров. Основная задача ветрозащиты - не допустить распространения угольной пыли в окружающей среде. Ветрозащитные экраны специально разработаны для гашения силы сопротивления набегающих ветров и снижения их скорости в подветренной зоне до 75%. Это решение значительно ограничивает уровень твердых частиц в воздухе и окружающей среде.

Председатель Правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс гордится полученной наградой и обращает внимание на то, что строительство ветрозащитного ограждения является лишь частью реализованных и запланированных инновационных проектов в Рижском порту, направленных на улучшение качества окружающей среды и общественного благосостояния.

"Зеленый Курс - это наша общая ответственность и обязанность, как в сфере уменьшения воздействия порта на окружающую среду, так и в стремлении к максимально нейтральному воздействию на экосистему планеты. Внедряя цифровые решения для обеспечения грузовых перевозок и передачи данных, мы стараемся сокращать выбросы CO2 в городе, сводя к минимуму заторы и время простоя грузовиков в порту и городе. Мы тестируем и ищем инновационные решения для мониторинга загрязнения, быстрого реагирования и сбора. Мы серьезно задумываемся о внедрении альтернативных форм энергии в повседневную работу порта и его администрации, начиная с солнечных батарей, судовых электростанций, зеленой энергии и парков ветряных турбин при разработке планов развития порта. Кроме того, доля грузов из ископаемых источников энергии в общем портфеле портовых грузов уменьшается с каждым годом – мы переходим к работе с более экологически чистыми и безопасными грузовыми группами, что также совпадает с утвержденным в настоящее время направлением глобальной зеленой политики ", - отметил В.Зепс.

Наградой Energy Globe Award в этом году были удостоены инновации, разработанные с тем, чтобы решать актуальные экологические проблемы, такие как нехватка ресурсов, загрязнение воздуха и воды, эрозия почвы, изменение климата или зависимость от невозобновляемых источников энергии. Хотя многие из этих решений относительно просты и доступны для использования, их преимущества, влияние и значение часто не известны достаточно широкой аудитории и, таким образом, обмен знаниями и опытом не всегда возможен. Energy Globe International стремится повысить значимость этих проектов, таким образом, побуждая других творческих новаторов и компании создавать свои собственные изобретения. "Победителей из всех стран объединяет одно - все поняли, что окружающую среду защищают не лозунги, а действия! Каждый из нас может внести свой вклад", - говорится в заявлении Energy Globe International.