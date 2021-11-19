Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Foto: Publicitātes foto

Управление Рижского Свободного порта было удостоено международной награды «Energy Globe National Award 2021» за инновационные решения в области защиты окружающей среды. Высокая награда была присуждена за использование устойчивых технологий при реализации инфраструктурного проекта на острове Криеву. Д-р. Ингрид Валентини-Ванка, коммерческий советник посольства Австрии на этой неделе посетила Управление Рижского Свободного порта и от имени австрийского фонда Energy Globe International торжественно вручила награду руководству Рижского Свободного порта.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Energy Globe Award – это одна из самых известных международных наград, которая вот уже в 22-й раз вручается различным экологическим инициативам и проектам по всему миру. Ежегодно фонд Energy Globe International рассматривает около 2000 инновационных проектов из более чем 187 стран мира для награждения.

Заботясь о соблюдении требований по охране окружающей среды и качестве жизни жителей городских территорий, прилегающих к территории острова, терминал острова Криеву оборудован погрузочно-разгрузочным оборудованием закрытого типа, системой электроснабжения, наземными железобетонными дренажными каналами протяженностью 3,4 км, предотвращающими попадание дождевой воды и технологических загрязнений в Даугаву, а также очистными сооружениями.

Высота ветрозащитного забора составляет 23 метра, а его общая длина - более 2 километров. Основная задача ветрозащиты - не допустить распространения угольной пыли в окружающей среде. Ветрозащитные экраны специально разработаны для гашения силы сопротивления набегающих ветров и снижения их скорости в подветренной зоне до 75%. Это решение значительно ограничивает уровень твердых частиц в воздухе и окружающей среде.

Председатель Правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс гордится полученной наградой и обращает внимание на то, что строительство ветрозащитного ограждения является лишь частью реализованных и запланированных инновационных проектов в Рижском порту, направленных на улучшение качества окружающей среды и общественного благосостояния.

"Зеленый Курс - это наша общая ответственность и обязанность, как в сфере уменьшения воздействия порта на окружающую среду, так и в стремлении к максимально нейтральному воздействию на экосистему планеты. Внедряя цифровые решения для обеспечения грузовых перевозок и передачи данных, мы стараемся сокращать выбросы CO2 в городе, сводя к минимуму заторы и время простоя грузовиков в порту и городе. Мы тестируем и ищем инновационные решения для мониторинга загрязнения, быстрого реагирования и сбора. Мы серьезно задумываемся о внедрении альтернативных форм энергии в повседневную работу порта и его администрации, начиная с солнечных батарей, судовых электростанций, зеленой энергии и парков ветряных турбин при разработке планов развития порта. Кроме того, доля грузов из ископаемых источников энергии в общем портфеле портовых грузов уменьшается с каждым годом – мы переходим к работе с более экологически чистыми и безопасными грузовыми группами, что также совпадает с утвержденным в настоящее время направлением глобальной зеленой политики ", - отметил В.Зепс.

Наградой Energy Globe Award в этом году были удостоены инновации, разработанные с тем, чтобы решать актуальные экологические проблемы, такие как нехватка ресурсов, загрязнение воздуха и воды, эрозия почвы, изменение климата или зависимость от невозобновляемых источников энергии. Хотя многие из этих решений относительно просты и доступны для использования, их преимущества, влияние и значение часто не известны достаточно широкой аудитории и, таким образом, обмен знаниями и опытом не всегда возможен. Energy Globe International стремится повысить значимость этих проектов, таким образом, побуждая других творческих новаторов и компании создавать свои собственные изобретения. "Победителей из всех стран объединяет одно - все поняли, что окружающую среду защищают не лозунги, а действия! Каждый из нас может внести свой вклад", - говорится в заявлении Energy Globe International.

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.
Dokobit Article Novembris LV
DELFI Brand Studio Lasi vēl
Māju sajūta 2022. Kā izkrāšņot savu mājokli saskaņā ar tendencēm
Krāsas, stils un materiāli: padomi virtuves zonas iekārošanai
Kas top nākotnes tehnoloģiju milža ‘Schneider Electric’ rūpnīcā Rīgā?
Atbildēt par katru skaidu: kā top granulas
Kad satiekas tradīcijas un tehnoloģijas: četri iedvesmojoši stāsti
Vai upei ir tiesības būt tīrai? Par dabas balsstiesībām
Atbalsta instrumenti nav burvju nūjiņa, mājasdarbs jāizpilda pašam
Kas modē vannasistabā? Jaunākās krāsu un dizaina tendences
Parādās pirmās publiskās koka būves, bet izaicinājumu netrūkst
120 aizrautības, inovāciju un tiekšanās pēc pilnības piepildīti gadi: 'Hansgrohe' stāsts