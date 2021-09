Rīgas ostā testē jaunradītas inovatīvas tehnoloģijas grunts attīrīšanai

Latvijā bāzēts tehnoloģiju jaunuzņēmums PurOceans Technology sadarbībā ar Rīgas brīvostas pārvaldi un SIA “OVI” atbalstu ostas akvatorijā Sarkandaugavā šomēnes testē inovatīvu, videi draudzīgu metodi vēsturiskā piesārņojuma savākšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jauno zinātnieku komanda, kas ir vairāku jaunuzņēmumu konkursu un hakatonu (Prototrons, CleanWater Hackaton un Hack DigitalSea'21) uzvarētāji, ir izgudrojuši risinājumu grunts (ezeru, upju, jūru un okeānu) neinvazīvai attīrīšanai no eļļas nogulsnēm, mikroplastmasas, ķīmiskām vielām un citiem piesārņojošiem elementiem. Risinājuma pamatā ir tā sauktā flotācijas metode, kas neietver ķimikāliju izmantošanu, elektriskos impulsus vai grunts rakšanu, tādējādi mazinot kaitējumu florai un faunai. Metodes ietvaros uz gultnes tiek nogremdēta piltuve, ar kuras palīdzību pie noteikta gaisa spiediena no akvatorija gultnes tiek pacelts naftas piesārņojums, atdalīts no grunts un smiltīm, un neļaujot tam izplatīties tālāk apkārtējā vidē, savākts slēgtos rezervuāros. Tehnoloģija ir iepriekš validēta, un izmēģinājumos izdošanās radītāji tai sasniedz pat līdz 98% efektivitāti.

"Šis ir viens no tiem veidiem, kā osta ar tai pieejamo infrastruktūru un speciālistiem var veicināt jauno tehnoloģiju izmēģinājumus, palīdzēt jaunajiem zinātniekiem attīstīties un augt. Ja galā kopīgi tiekam pie veiksmīga rezultāta, tas ir ieguvums gan mums kā ostai, kurā, kā šajā gadījumā, tiek attīrīta vide, gan jaunajiem uzņēmējiem, kuriem esam kļuvuši par pirmo reālo klientu - partneri, uz kuru jau starptautiski var atsaukties un virzīt savu ideju plašāk pasaulē", pārliecināts Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps. "Šādas sadarbības simbiozes ilustrē, kā osta ar tās darbību var sniegt labu pienesumu kopējai visai Latvijas inovāciju ekosistēmai", uzsver V.Zeps.

"Sarkandaugavas teritorija vēsturiski tikusi izmantota naftas produktu uzglabāšanai un pārkraušanai. Piesārņojums ar naftas produktiem Sarkandaugavā izveidojās 20. gadsimta 60.-70. gados, kad to apsaimniekoja Padomju Savienības armija", problēmas aktualitāti vides attīrīšanā no vēsturiskā piesārņojuma apraksta Vilis Avotiņš, Rīgas brīvostas pārvaldes Vides nodaļas vadītājs. Būtiski attīrīšanas un kopējās infrastruktūras uzlabošanas darbi, attīrot gruntsūdeņus no vēsturiskā piesārņojuma, paveikti jau līdz 2017. gadam Latvijas – Šveices sanācijas projekta ietvaros. Tai pašā laikā ar naftas produktiem piesātinātajā attekā joprojām samērā regulāri var manīt, ka organisko vielu trūdēšanas rezultātā no akvatorija gultnes vai arī, mainoties gruntsūdeņu līmenim pie lietavām, Daugavas ūdenī uzpeld nelieli naftas plankumi, kuru savākšanu un utilizēšanu Rīgas brīvostas pārvaldes uzdevumā veic Rīgas brīvostas flote.