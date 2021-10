Rīgu uzņēmējdarbībai izvēlas Rīgas ostas dēļ

Latvijas eksportspējai 2021. gadā ir bijusi nozīmīga loma Covid-19 pandēmijas negatīvās ietekmes mazināšanā. Jaunākie dati rāda, ka eksporta pieaugums Latvijā ir viens no straujākajiem Eiropas Savienībā. Būtisku daļu no kopējā eksporta apjoma līdzās mežsaimniecības produktiem veido metāli un to izstrādājumi, kuru ražošanu, apvienojumā ar pievienotās vērtības pakalpojumiem nodrošina arī Rīgas ostā strādājoši uzņēmumi.

Viens no tādiem – SIA "Baltic Bearing Company Riga". Dibināts 2012. gadā, savā ražotnē investējis 14 miljonus eiro ārvalstu kapitāla, uzņēmums klientiem piedāvā plašu Latvijā ražotu gultņu klāstu, gatavās produkcijas pakošanu, uzglabāšanu un loģistiku. Ražotnes jauda ļauj saražot līdz 11 miljoniem gultņu vienību gadā un nodrošina iespēju apgūt un ražot jaunus gultņu veidus atbilstoši klienta pasūtījumam.

"Mūsu galvenie noieta tirgi ir NVS un Eiropas Savienības valstis, kuru starpā ir Ukraina, Krievija, Polija, Čehija, Grieķija un citas valstis. Ņemot vērā, ka teju 90% no saražotās produkcijas mēs eksportējam, ražotnes izveide Rīgas ostā ir likumsakarīga, jo tādējādi mēs varam efektivizēt izejmateriālu saņemšanu un gala produkcijas nosūtīšanu ar jūras transportu", skaidro uzņēmuma administratīvā direktore Anna Ešenvalde-Filimonova.

Savas produkcijas ražošanai un pakalpojumu nodrošināšanai uzņēmums izmanto vairāk nekā 200 modernas, augstas precizitātes iekārtas, turklāt visa galaprodukta kvalitāte tiek uzraudzīta īpaši tam paredzētā laboratorijā, kas izvietota turpat ražotnē. Visu šo darbu veikšanu īsteno vairāk nekā 100 darbinieku, kuri visi, lai nodrošinātu nepārtrauktu ražotnes darbību, ir vakcinēti pret Covid19 vīrusu.

Kā norāda Viskonsīnas – Milvoki universitātes ekonomikas profesors Džefrijs Sommers, Latvijā vērojamais eksporta pieaugums ir vērā ņemams, un tādu ražošanas uzņēmumu attīstība kā SIA "Baltic Bearing Company-Riga", liecina par to, ka Latvijas ekonomika kopumā kļūst stiprāka un izturīgāka pret ārējiem satricinājumiem. "Kāds, iespējams, iebildīs, ka ražošana nav tā, kas mūsdienās ģenerē tos lielākos ienākumus, kā tas bija pagātnē. Bet, pat ja tā ir, ražošana ir tā, kas rada sava veida efektivitātes kultūru. Tā arī rada pievienoto vērtību lietām, kuras jūs radāt. Bet galvenais ieguvums ir – tā rada veselīgas ekonomikas struktūru. Tam ir ļoti pozitīvs efekts uz visu tautsaimniecību", uzsver Dž. Sommers.

Jāatzīmē, ka Rīgas brīvostas attīstības stratēģija paredz piesaistīt ostai aizvien vairāk ražojošu uzņēmumu, tādējādi veidojot ostu par biznesa klasteri, kurā loģistikas iespējas nodrošinātu ražošanas attīstību un ražošana – loģistikas uzņēmumu izaugsmi.

Rīgas brīvostas teritorijā strādā ap 200 uzņēmumu, no tiem 36 stividorkompānijas (kravu pārkraušanas termināļi). Rīgas ostas biznesa klasteris nodrošina ar darba vietām vairāk nekā 4000 strādājošos.