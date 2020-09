Salokāmais ‘Samsung Galaxy Z Fold 2’ – dators tavā kabatā

Šogad 1. septembris bija svētki ne tikai skolēniem un studentiem, bet arī tehnoloģiju entuziastiem, jo “Samsung” iepazīstināja ar savu svaigāko veikumu – jaunākās paaudzes salokāmo viedtālruni “Galaxy Z Fold 2”, kas no sava priekšgājēja pilnībā atšķiras ne tikai ar dizainu, bet arī ar intuitīvām jaunām funkcijām un atjauninājumiem, lai to varētu lietot gluži tāpat kā planšetdatoru.

"Samsung Galaxy Z Fold 2" iemieso informācijas laikmeta būtību, sekojot lietotāju vēlmēm un apvienojot unikālu dizainu ar progresīvām tehnoloģijām un biznesa vides prestižu, līdz ar to kļūstot par pagrieziena punktu viedtālruņu lietošanā, jo spēj pielāgoties ikvienai dzīves un darba situācijai, ļaujot paveikt vairāk neatkarīgi no atrašanās vietas.

Galvenās īpašības, kas neparasto viedtālruni izceļ starp pārējiem tirgus spēlētājiem, ir "Samsung" patentētais, īpaši plānais salokāmā stikla ekrāns, kas atverams dažādos leņķos ("Flex Mode") un ļauj vienlaikus veikt vairākus uzdevumus, no viedtālruņa acumirklī transformējoties par planšetdatoru.

"Runājot par salokāmām ierīcēm, pirmais jautājums vienmēr ir drošība, proti, cik ļoti ierīce ir pasargāta no ārējiem bojājumiem. Ārējais korpuss jeb priekšējais ekrāns ir veidots no īpaši izturīga rūdīta stikla, kāds šobrīd ir tikai vēl vienam telefonam visā pasaulē – "Samsung Galaxy Note 20 Ultra". Šis stikls pilnībā ir pasargāts gan no skrāpējumiem, gan plīsumiem kritiena rezultātā," atklāj "Samsung" produktu treneris Aleksandrs Smirnovs.

Aizvērtā veidā "Samsung Galaxy Z Fold 2" ekrāna izmērs ir 6,2 collas, un tas ir lieliski piemērots ziņojumu sūtīšanai, sarunām un spēlēm, savukārt atlocītais 7,6 collu displejs jau "uzvedas" kā īsts planšetdators ar augstu produktivitāti, jo ar uzlaboto vairāklogu izkārtojumu un lietotņu nepārtrauktību iespējams darīt vairākas lietas vienlaikus, piemēram, skatot divas lietotnes galvenajā ekrānā un, atverot trešo lietotni, dalītā ekrāna režīmā.

Piemēram, atverot "Microsoft Outlook", uz viena ekrāna var apskatīt ienākošās e-pasta vēstules, bet uz cita – redzēt aktuālās sarakstes. Tāpat ir ērti veidot "Word" dokumentus, "Excel" tabulas vai "PowerPoint" prezentācijas, izmantojot datoram līdzīgus rīkjoslas izkārtojumus.

Turklāt darbu atvieglo arī AMOLED 2X displeja tehnoloģija, kas nodrošina piesātinātas krāsas, tajā pašā laikā izstarojot mazāk zilās gaismas, tādējādi ļaujot darboties ilgāk nekā ar parastu viedtālruni un samazinot slodzi acīm.

Atvērtā veidā "Samsung Galaxy Z Fold 2" ekrāns ar 120 Hz atsvaidzes intensitāti pielāgojas izvēlētajam saturam. Piemēram, ja lietotājs skatās filmu, tas pielāgojas 34–60 Hz atsvaidzes ātrumam, bet, ja spēlē videospēli, – 120 Hz, nodrošinot jaudīgu augstas izšķirtspējas attēlu.

Fotogrāfijas lietpratēji noteikti novērtēs to, ka "Samsung Galaxy Z Fold 2" bez papildu aprīkojuma ļauj uzņemt attēlus un video no leņķiem, kādi nav iespējami ar citiem viedtālruņiem, kas lieti noderēs, piemēram, video blogu un interviju ierakstīšanai. Kameras augstā kvalitāte un kontrole nodrošina 4K video uzņemšanu "Pro Video" režīmā, savukārt nakts režīms nodrošina lieliskus attēlus arī naktī vai zema apgaismojuma apstākļos.

Tāpat atlokāmais ekrāns ļauj pirms attēla uzņemšanas priekšskatījumu vienlaikus aplūkot gan fotogrāfam, gan modelim, uzņemt augstas kvalitātes video brīvroku režīmā, bet "Auto Framing" funkcija ļauj noturēt objektu fokusā pat kustībā.

Savukārt visu šo funkciju pilnvērtīgu darbību visas dienas garumā nodrošina viedais akumulators, kurā apvienota divu parastu akumulatoru jauda un kas taupa enerģiju, lai to izmantotu, kad tā ir visvairāk nepieciešama.

""Samsung Galaxy Z Fold 2", gluži kā citi "Samsung" telefoni, pielāgojas lietotāja darbībām. Vienas līdz divu dienu laikā telefons "saprot", cik daudz un kādas aplikācijas tiek lietotas, un attiecīgi optimizē jaudu. Savukārt divu akumulatoru jauda šajā gadījumā izpaužas fiziski divos akumulatoros – pa vienam katrā pusē," skaidro Smirnovs.

Ierīce bezvadu režīmā pilnībā uzlādējama 1–2 stundu laikā, turklāt "Wireless PowerShare" funkcija nodrošina arī citu viedierīču paralēlu uzlādi uz viedtālruņa "muguras". Savukārt akumulatora darbības laiks atkarīgs no lietošanas intensitātes, taču jebkurā gadījumā tas nepievils pat visdarbīgāko lietotāju visas dienas garumā.

"Jāuzsver arī "Samsung Galaxy Z Fold 2" atlocīšanas mehānisma augstā funkcionalitāte, kas nodrošina līganu kustību katras atvēršanas un aizvēršanas laikā. "Samsung Galaxy Z Fold 2" eņģe ir ārkārtīgi stabila, jo veidota no vairāk nekā 60 elementiem, ļaujot atlocīt telefonu jebkādā leņķī, un līdz ar leņķi mainās arī telefona funkcionalitāte. Ja mēs turam ierīci pilnībā atvērtu, to var izmantot kā planšetdatoru, savukārt, ja saliecam 90 grādu leņķī, tā izmantojama līdzīgi kā klēpjdators," stāsta Smirnovs.

Eņģe ir arīdzan pasargāta no putekļu uzkrāšanās, jo tās iekšpusē ir iebūvētas slotiņas, kas katrā ierīces atlocīšanas reizē mehāniski atbrīvo no jebkādiem svešķermeņiem. Savukārt no mitruma jaunākās paaudzes viedierīci pasargā pretkorozijas pārklājums, kas klāj visas mikroshēmas.

""Samsung Galaxy Z Fold 2" multifunkcionalitāte ir piemērota visām iespējamām mūsdienu biznesa vides prasībām, sākot no prestiža un beidzot ar augstu produktivitāti. Ar ierīci ir ļoti ērti un vienkārši strādāt, jo tā ļauj pildīt līdz pat trim uzdevumiem vienlaikus, kā arī ir ideāli piemērota izklaidei – to var savienot ar televizoru. Būtībā tas ir dators tavā kabatā," rezumē Smirnovs.

"Samsung Galaxy Z Fold 2" viedtālruņi Baltijas valstu veikalos būs pieejami no 18. septembra – mistiskas nokrāsas melnā un bronzas tonī. Nododot savu iepriekšējo viedtālruni atpirkuma programmā, ir iespēja saņemt papildus līdz 150 eiro bonusu no vecās ierīces vērtības.