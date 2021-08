SB Siltumserviss nodrošina klientiem augstas kvalitātes pakalpojumus visā Latvijā

SB Siltumserviss saviem klientiem visas Latvijas teritorijā nodrošina sertificētu santehniķu pakalpojumus, kā arī apkures iekārtu un apkures sistēmu uzstādīšanu, pieslēgšanu, regulēšanu, garantiju un pēcgarantiju servisu, un izpilda attiecīgo iekārtu apkopi. SB Siltumserviss lielu uzsvaru liek uz piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, tādēļ rūpējas par savu darbinieku profesionalitāti. Visi SB Siltumserviss santehniķi ir izgājuši apmācības pie apkures iekārtu ražotāja un ir saņēmuši tā izdoto sertifikātu apkures katlu uzstādīšanā, regulēšanā un apkalpošanā. SB Siltumserviss drīz uzsāks arī jaunu santehniķu apmācības. Vispār uzņēmums gādā ne tikai par sava veikuma kvalitāti, bet arī par saviem piedāvātajiem pakalpojumiem prasa atbilstoši zemu cenu.

Objekta uzraudzība ļauj veikt pareizu pirmo izvēli

Pirms sākt būvēt privātmāju, ir svarīgi tikt skaidrībā, kāds apkures sistēmas tips būs izdevīgāks un vienlaikus uzsildīs ūdeni. Latvijas būvnormatīvos ir iestrādātas Eiropas Savienības regulas, un viss, kas attiecināms uz mājokļu energoefektivitātes rādītājiem, prasa tieši profesionāla, sertificēta siltumapgādes inženiera konsultāciju vēl pirms jauna mājokļa projektēšanas vai iegādes.

SB Siltumserviss piedāvā pakalpojumus, kad tiek apzināts viss objekts un klientam sniegta palīdzība piemērotākās apkures sistēmas izvēlē un izveidē. Šāda pieeja vismaz 15-20 gadus garantē klienta līdzekļu ievērojamu ekonomiju. Uzņēmuma konsultanti, kas ir apmācīti un sertificēti, palīdzēs izbūvēt siltumapgādes sistēmu, lai panāktu ne tikai augstāku ēkas energoefektivitāti, bet vienlaikus ar minimālām izmaksām nodrošinātu nepieciešamo komforta līmeni un siltā ūdens padevi.

Tiks ņemtas vērā gan klienta personīgās vēlmes, gan objekta ģeogrāfiskā atrašanās vieta, tāpat jau pieejamās komunikācijas. Tas viss iespaidos arhitekta un projektētāja spēju atrast lietderīgāko un apkalpei ērtāko apkures telpas izvietojumu, kā arī atvieglos klientam turpmāko apkures sistēmas ekspluatāciju. Lai panāktu maksimālu siltuma sistēmas efektivitāti un tās darbības precizitāti, objekta uzraudzība noris visā šīs sistēmas izveides procesa laikā un turpinās līdz objekta pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.

Sertificēti inženieri var veikt arī esoša objekta siltumapgādes auditu, nosakot tā apkures un siltā ūdens nodrošināšanas sistēmas jaudas lietderīgumu. Izmantojot pārāk jaudīgu apkures katlu, siltums tiek iegūts ar lieku energoresursu patēriņu. Tāpēc SB Siltumserviss speciālisti klientu mājās var izveidot efektīvu apkures un siltā ūdens ražošanas sistēmu, kas atbilst ne tikai pastāvošajiem Latvijas būvnormatīviem, bet arī Eiropas Savienības nākotnes tendencēm, kas vērstas pret globālo sasilšanu.

Tāme rada priekšstatu par ekspluatācijas izmaksām

Pirms tāmes sagatavošanas SB Siltumserviss speciālisti veic pilnu objekta apsekošanu, tostarp noskaidro iespējamus slēptus defektus un nosaka tā esošo energoefektivitātes stāvokli. Tā kā tāmes sastādīšana ir individuāla rakstura – atšķiras objekti un atšķiras klientu vēlmes, tad, lai noteiktu maksimāli precīzas izmaksas, tiek apzināts klienta priekšstats par iekārtojamo un piemērotāko objekta apkures katlu un visu sistēmu.

Jo noteiktāks būs klienta sākotnēji izteiktais apkures sistēmas redzējums, jo precīzāk varēs aprēķināt ekspluatācijas iespējamās izmaksas. Tikpat svarīgi jau tāmēšanas laikā noskaidrot visu vajadzīgo par ventilāciju (it īpaši rekuperāciju), kas būtiski iespaido tāmi.

Tāme var tikt sastādīta dažādos līmeņos – piemēram, sīkāku detalizāciju atstājot nākamajai kārtai vai līdz nianšu noskaidrošanai, tāpat citu iemeslu dēļ. Tā var būt atkarīga no klienta vai kredītiestādes vēlmēm. Teiksim, cita būvuzņēmēja izvēles gadījumā apkures sistēmas maksimālas atdeves un drošības nodrošināšanai nepieciešams ko mainīt – līdz pat konkrētām iekārtām, ierīcēm vai detaļām.

Ja uzstādīšanas un iekārtošanas darbi objektā paredzēti pēc ilgāka laika posma, SB Siltumserviss speciālisti tāmi sagatavos, rēķinoties gan ar esošiem nodokļiem (PVN, darbaspēka u.c.), gan ar tādiem, kādi jau Saeimā apstiprināti un valstī uzreiz vai pēc zināma laika paredzēti. Sagatavotās tāmes palīdzēs klientam rēķināties ar nepieciešamajiem līdzekļiem, un tās varēs kalpot kredīta pieteikumam. Pašu apkures sistēmas ierīkošanu, apkures katla uzstādīšanu un pieslēgšanu nodrošina sertificēti darbinieki.

Sadarbība projektēšanas stadijā rod labāko risinājumu

SB Siltumserviss aicina klientus sadarboties jau objekta projektēšanas stadijā, lai kopā ar būves arhitektu rastu gan pašas apkures sistēmas, gan pasūtītājus apmierinošas apkures jaudas, tāpat visas ēkas sistēmu lietošanas maksimāli labāko risinājumu. Ņemot vērā arī objekta specifiku, uzņēmuma speciālisti palīdzēs noteikt, kāda apkures katla un visas sistēmas izvēle atbilst interesenta iespējām un prasībām.

SB Siltumserviss profesionāļu pieredze un zināšanas garantēs izvairīšanos no liekām problēmām jau gatava objekta ekspluatācijā un visas apkures sistēmas uzturēšanā, nodrošinot maksimāli komfortablu mikroklimatu un telpu ērtu izmantojamību visa kalendārā gada laikā. Rēķinoties ar paaugstinātām prasībām un ņemot vērā mūsu klimatisko apstākļu nepastāvību, noder vienas vai dubultas apkures sistēmas iekārtas, kas ļauj izvēlēties lietošanā katram gadalaikam, esošajiem laikapstākļiem un vēlamajam komforta līmenim atbilstošu apkures režīmu, tādējādi arī palīdzot ieekonomēt līdzekļus. Kā viena no šādām iespējām varētu būt apkures katla un siltumsūkņa tandēms, jo siltumsūknis nodrošina komforta līmeni, kas ir pietiekami lēts.

Ņemot vērā Latvijas būvnormatīvu jaunās un Eiropas Savienības klimata kontroles arvien stingrākās prasības apkures sistēmas projektiem, tajos noteikti jāiekļauj prasība pēc ventilācijas (rekuperācijas). Objektos, kad jāpārbūvē vai jāpilnīgo siltuma sistēma, pirms projekta izstrādes uzņēmuma inženieri apseko ēku un nosaka siltuma zuduma apmērus.

Jāatceras, ka ikviens objekts ir īpaši vērtējams gan no būvnieku, gan saimnieku, iedzīvotāju skatupunkta – pat analogiem objektiem var būt dažādi apkures sistēmas veidi, kad tie tiek piemēroti ēkas izmantotāju vēlmēm un bijuši atkarīgi no apkures iekārtas izvēles, siltumnesēja, radiatoru lieluma un pat dizaina. Katras telpas siltumnesēja jauda tiek aprēķināta gan pēc telpas lieluma, gan pēc iespējamiem siltuma zudumiem.

Apkures iekārtu serviss ir tikpat svarīgs kā autoserviss

Patlaban Latvijā var izvēlēties vajadzīgo no ļoti plaša apkures sistēmu piedāvājuma klāsta. Tās atšķiras gan materiālu un to savienojuma ziņā, gan pēc montāžas principiem. Līdz ar to pircēji bez priekšzināšanām nereti iegādājas materiālus, kas, viņuprāt, sapas, bet realitātē sagādā papildu apgrūtinājumu. SB Siltumserviss speciālisti objektā uzstādīs ne tikai mūsu uzņēmumā pirktās, bet arī citu ražotāju un pārdevēju piedāvātās apkures sistēmas, turklāt neatkarīgi no iegādes atrašanās vietas Latvijā. Servisa pakalpojumos ietilpst gan sistēmas uzstādīšana un montāža, gan tās pieslēgšana, ievērojot kā ražotāja, tā arī Latvijas būvnormatīvu prasības.

Izvēloties apkures sistēmu, ir jāievēro daudzi tās precīzas un perfektas darbības nosacījumi. Kļūme būvniecības laikā var novest ne tikai pie vāji apsildītām telpām, bet arī līdz pilnīgai sistēmas pārbūves nepieciešamībai jau tad, kad objektu gatavo ekspluatācijai vai tas pat tiek apdzīvots. Tas attiecināms gan uz pašteces, gan uz cirkulācijas sūkņa variantiem.

Tādēļ jāņem vērā, ka, uzstādot apkures sistēmu, tā obligāti ir hidrauliski jāpārbauda, ko visatbildīgāk māk veikt profesionāļi. Īpaši būtiski tas ir objektos, kur apkures caurules tiek pilnībā vai daļēji (atsevišķi cauruļu posmi) iebūvētas sienā. Kļūda šādos (pat dažus pilienus minūtē) aprēķinos, kā arī nepareizi noteikta un uzstādīta izplešanās tvertne ar laiku var izmaksāt vairāk nekā zinoša speciālista pieaicināšana, montējot jebkādu apkures sistēmu.

Tāpat jāatceras, ka kļūme apkures katlu un siltumapgādes sistēmas uzstādīšanā ir arī bīstama – nepareizi novietoti spiediena sensori un drošības vārsti var ne tikai sabojāt sistēmu vai katlu, bet arī radīt sprādzienbīstamu situāciju. Tādēļ, ja pircējs nevēlas saskarties ar tādām problēmām, kad apkures katla vai iekārtas pārdevējs atsaka garantijas remontu vai iekārtas maiņu, kad samazinās iekārtas kalpošanās laiks, pati iekārta darbojas nekorekti, kā rezultātā paaugstinās kurināmā (gāzes, granulu, elektrības u.c.) patēriņš un līdz ar to arī apkures izmaksas, nekādā gadījumā nevajag mēģināt veikt iekārtas uzstādīšanu pašiem vai ar neprofesionālu palīgu palīdzību. Vienīgais drošais risinājums ir pārdevēja iedoti sertificētu santehniķu kontakti, pašu sazināšanās un tad iekārtu uzstādīšana, noregulēšana un sagatavošana lietošanai atbilstoši konkrētā ražotāja noteiktajām prasībām. SB Siltumserviss uzsver, ka sertificētu speciālistu pakalpojums atmaksāsies ar drošu, ērti un lēti ekspluatējamu apkures sistēmu – maksāt lieku reizi nevajadzēs neko!





Garantija klientiem dod drošības sajūtu

Līdz ar savām apkures sistēmām, katliem un visa veida pakalpojumiem SB Siltumserviss ne tikai ievēro Latvijas likumdošanā pastāvošās garantijas prasības, bet arī laba un uz panākumiem vērsta uzņēmuma praksi – apkures katlu garantija ir ne tikai tā saucamajā oficiālajā līmenī, bet arī nepastarpinātajā saziņā. Turklāt uzņēmums uzsver, ka neizvēlas produkciju, par kuras kvalitāti nevar būt pārliecināts, jo nav gatavs maksāt par citu (ražotāju) kļūdām.

Uzņēmumam ir ļoti būtiski, lai klients ar iegādāto produkciju un saņemtajiem pakalpojumiem būtu apmierināts maksimāli ilgi. Visām iekārtām, apkures sistēmām un veicamajiem darbiem tiek nodrošinātas ražotāja un Eiropas Savienības noteiktās garantijas.

Ražotāji parasti nosaka, ka garantija ir spēkā tikai tad, ja ir ievēroti konkrētā apkures katla, siltumsūkņa vai citu iekārtu un to elementu uzstādīšanas un ekspluatācijas nosacījumi. Tas, ka lietotāji ignorē pareizas ekspluatācijas noteikumus, var radīt nepatīkamus pārsteigumus. Tādēļ SB Siltumserviss apkures katlu, boileru, radiatoru, silto grīdu un siltuma sistēmu montāžu, uzstādīšanu, iedarbināšanu un apkopi veic tikai sertificēti santehniķi (arī SIA SB).

Pēcgarantijas apkalpe nodrošina ilgu un efektīvu siltumapgādes iekārtu mūžu

Lai arī SB Siltumserviss piedāvātie apkures katli ir ar augstu efektivitāti un zemām tehniskās apkopes prasībām, savlaicīga siltumapgādes sistēmu apkalpe ļaus ne tikai uzlabot sistēmas veiktspēju un panākt ilgtermiņā mazu enerģijas patēriņu, bet arī tās darbības laikā novērst ārkārtas situācijas un paildzināt sistēmas kalpošanu.

Jāatceras, ka, lai cik perfekti apkures katli, siltumsūkņi un citas iekārtas būtu izgatavotas, gadu gaitā gan ārēju, gan iekšēju faktoru dēļ viss pamazām nolietojas. Ne vienmēr izdosies pasargāt apkures katlu no mazāk kvalitatīva kurināmā materiāla, siltumsūknis ir pakļauts gaisa piesārņojuma, bet apkures sistēma – ūdens iedarbībai.

Tāpēc iekārtu ikgadēja apkalpe ir tikpat svarīga kā skrupulozi veikta apkures sistēmas uzstādīšana, montāža un pieslēgšana. Tas attiecas gan uz apkures katlu degļiem un citām to detaļām, gan uz siltumapgādes sistēmas kopējo darbību. Jo negaidītas problēmas var radīt cilvēkam ikdienā neredzams, bet speciālistam jau no pieredzes jaušams topošais defekts. Ja šāda kļūme netiks savlaicīgi novērsta, tā var radīt domino efektu un sabojāt visu apkures sistēmu. Tās remonts vai pat nomaiņa neglābjami būs saistīta ar mazākiem vai lielākiem izdevumiem, tādēļ labāk veikt savlaicīgu iekārtu apkopi un potenciālās problēmas likvidēt vēl pirms to rašanās.

SB Siltumserviss speciālisti novērtēs apkures sistēmas stāvokli un pirms katra veicamā pasākuma, piemēram, objekta remontdarbiem vai rekonstrukcijas, ieteiks visu iespējamo apkures sistēmas darbības uzlabošanā. Ja tas būs nepieciešams (piemēram, lai paaugstinātu energoefektivitāti un/vai samazinātu izmaksas), uzņēmuma speciālisti ieteiks arī lietderīgāko apkures sistēmas pārveidi.

SB Siltumserviss noteikti iesaka izmantot savu sertificēto speciālistu pakalpojumus arī pēc garantijas laika. Pakalpojums tiek nodrošināts visas Latvijas teritorijas robežās.

Nobeigumā var piebilst, ka SB Siltumserviss uzstāda, pieslēdz un apkalpo visas apkures iekārtas, kas ir pieejamas Latvijas tirgū. Starp tām ir tādi zīmoli kā:

Izvēloties SB Siltumserviss piedāvātos pakalpojumus, Jūs rūpējaties par energoefektīvu, drošu un ilgtspējīgu apkuri savās mājās!