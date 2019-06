Seši ieteikumi ilgākai mobilā telefona dzīvei

Mobilajiem telefoniem mūsu ikdienā ir nozīmīga loma. Tie jau labu laiku nepilda tikai vienkāršu sazvanīšanās funkciju. Telefons mūs informē par laiku, laika apstākļiem, ērtāko maršrutu braucienam mājup no darba, palīdz viegli un ātri sazināties ar ģimeni un draugiem, neņemot vērā viņu ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kā arī pilda virkni citu funkciju, bez kuru klātesamības nu jau ir grūti iedomāties savu ikdienu. Lai palīdzētu mobilajām ierīcēm darboties labi un tas kalpotu pēc iespējas ilgāk, telefonu servisa centra "MTTC Latvija" eksperti apkopojuši 6 vērtīgus ieteikumus.

1. Tālruņa tīrīšana

Ietērpjot savu telefonu pret bojājumiem aizsargājošā ietvarā, tālruņa lietotājs nedrīkst aizmirst par jaunu pienākumu savā dzīvē, proti, veikt savas ierīces higiēnas procedūras. It īpaši būtiski tas ir pēc pludmales apmeklējuma, ceļojuma, sportiskām aktivitātēm, baseina apmeklējuma vai citām aktivitātēm, kurās telefonu var skart dažādi ārējie faktori. Pēc šādām aktivitātēm ir ieteicams noņemt tālruņa ietvaru un pārliecināt, lai zem tā nebūtu sakrājušās smiltis, citi netīrumi vai mitrums. Būtiski ir notīrīt gan pašu tālruni, gan ietvaru. Tam var izmantot kādu mitru drāniņu vai mīkstāko zobu birsti tālruņa salaiduma vietām.

2. Ietvars un ekrāna aizsargs pret triecieniem

Ikkatram tālruņa lietotājam ir zināma nepatīkamā sajūta, kad telefons izkrīt no rokas un ar satraukumu par saplīsušu ekrānu vai bojātu korpusu tas tiek celts no zemes. Tomēr ne tikai šādi bojājumi var skart tālruni. Trieciena rezultātā var tikt bojāta tālruņa iekšienē esošā elektronika, kas pēcāk dažādos veidos var ietekmēt ierīces darbību. Jāņem vērā, ka elektronikas bojājumu sekas var parādīties tikai pēc laika un šķietami ar kritienu nesaistīti. Lai pasargātu savu tālruni no šiem bojājumiem, ir ieteicams to ietērpt piemērotā ietvarā, bet ekrānu aizsargāt ar īpašu aizsargplēvi.

3. Pareiza tālruņa uzlāde

Pareiza tālruņa uzlāde var krietni paildzināt tā baterijas dzīvi, līdz ar to arī paša tālruņa pilnvērtīgas lietošanas laiku. Tālruņa baterijai nav nepieciešama pilna uzlāde no 0% līdz 100%, tā vietā tālruni var lādēt īsos intervālos divas vai trīs reizes dienā. Pārlieku zems uzlādes līmenis vai bieža uzlāde līdz 100% var kaitēt baterijai un saīsināt tās dzīves laiku. Līdz ar to nav ieteicams arī veikt tālruņa uzlādi naktī, kad, sasniedzot 100% uzlādi, tas netiek atvienots no strāvas padeves.