SIA 'Eco Baltia vide' aicina līgumu slēgšanu Rīgā neatstāt uz pēdējo brīdi

Strauji tuvojas 20.maijs, kad Rīgā mainīsies atkritumu apsaimniekošanas kārtība. Ik dienas pakāpeniski palielinās to iedzīvotāju un uzņēmumu skaits, kuri noslēdz jaunos līgumus. Taču joprojām virkne iedzīvotāju līgumus nav pārslēguši, kas draud ar to, ka pēc 20.maija viņi var palikt bez pakalpojuma. Jaunākie dati liecina, ka ar SIA "Eco Baltia vide" jaunos līgumus paguvuši noslēgt nepilni 50% Rīgas Ziemeļu rajona un Vidzemes priekšpilsētas namīpašnieku un māju apsaimniekotāju. Lai varētu nodrošināt visiem iedzīvotājiem pakalpojumu nepārtrauktību un savlaicīgu atkritumu izvešanu, rīdzinieki tiek aicināti līguma slēgšanu neatstāt uz pēdējo brīdi.

Atkritumi paši sevi neizvedīs

Nav noslēpums, ka daudzi jo daudzi pašreizējos apstākļos valstī un visā pasaulē savas dienas gaitas pavada mājās. Teju visi esam pārplānojuši savu ikdienas ritmu. Tomēr arī šajos apstākļos dzīve turpina ritēt savu gaitu un ir norises, kas nevar un nedrīkst apstāties. Viena no tām ir arī atkritumu izvešana, kurai ikdienas rutīnā bieži vien uzmanība tiek pievērsta visai maz. Atkritumi līdz konteineriem tiek nogādāti, bet kas tālāk? Lai tie nenonāktu dabā, ir svarīgi nodrošināt to savlaicīgu izvešanu. Arī mainoties atkritumu apsaimniekošanas nosacījumiem Rīgā, ir būtiski, ka pakalpojums tiek nodrošināts visās adresēs bez izņēmuma. Taču, lai to varētu īstenot, iedzīvotājiem ir jāpārslēdz līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem. Tāpēc SIA "Eco Baltia vide" ir parūpējusies, lai līgumu slēgšana būtu ērtā, vienkārša un pieejama katram.

Spītējot pēdējam brīdim

Esošie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem zaudēs savu spēku 19.maijā un pēc šī datuma konteineri tiks tukšoti tikai tiem rīdziniekiem, kuriem būs jaunais līgums. Lai arī "pēdējā brīdis" ir cilvēcisks un sabiedrībā ļoti iecienīts laika termiņš, būtisks tomēr ir fakts - jo vairāk cilvēku līgumus par atkritumu apsaimniekošanu noslēgs vēlāk, jo vairāk laika prasīs to apstrāde un jauno grafiku izveide tālākai pakalpojuma nodrošināšanai. Turklāt svarīgi atcerēties, ka savlaicīgi noslēdzot līgumu, vairs nebūs jāraizējas par to, kur pēc 20.maija nonāks Tavi atkritumi. Tāpēc SIA "Eco Baltia vide" aicina nevilcināties un jau tagad izvēlēties sev ērtāko līguma noslēgšanas veidu.

Līgumu slēgšana elektroniski un klātienē

Pašreizējos apstākļos ērtākais un drošākais veids, kā noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā, ir elektroniski. Viss, ko atliek izdarīt - paņemt datoru vai jebkuru viedierīci, ērtāk iekārtoties dīvānā, krēslā, auto sēdeklī vai uz soliņa parkā, un ieiet www.ecobaltiavide.lv sadaļā "Rīga". Mājas lapā var gan noslēgt līgumu, gan arī atrast atbildes uz jautājumiem par turpmāko atkritumu apsaimniekošanu Rīgā SIA "Eco Baltia vide" darbības teritorijā, tostarp par šķirošanas iespējām, jauninājumiem, tarifiem un citām aktualitātēm. Savukārt, ja tīkamāka šķiet tieša komunikācija ar uzņēmuma klientu centra darbiniekiem, līgumu iespējams noslēgt arī, rakstot uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv vai arī klātienē, SIA "Eco Baltia vide" klientu centrā, Brīvības gatvē 289, Rīgā. Ārkārtējās situācijas laikā klientu centrs, ievērojot piesardzības pasākumus un aicinot to darīt arī apmeklētājiem, strādā otrdienās no 9:00 līdz 17:00 un ceturtdienās no 9:00 līdz 19:00. Kad līgumi jau noslēgti, atliek īsi pirms 20.maija sagaidīt jauno atkritumu izvešanas grafiku, to izpētīt un tajā noteiktajās dienās izstumt konteineru, lai to var iztukšot.

Kur paliks atkritumi pēc 20.maija?

Atkritumu apsaimniekošanas pamata funkcija vairs nav tikai atkritumu nogādāšana uz poligonu. Rūpējoties par apkārtējās vides ilgtspēju, tiek veikts mērķtiecīgs darbs un investīcijas, lai pēc iespējas vairāk dažādu atkritumu veidu atgrieztu otrreizējā apritē. SIA "Eco Baltia vide" viens no svarīgākajiem mērķiem jaunajā apsaimniekošanas teritorijā ir panākt vismaz 40% apjomu šķirotajiem atkritumiem. To noteikti nevarētu izdarīt bez iedzīvotāju līdzdalības, tāpēc uzņēmums plāno attīstīt ērti pieejamu atkritumu šķirošanas infrastruktūru. Turklāt tas attieksies gan uz plastmasas, papīra, metāla iepakojumiem un stikla taru, bet arī bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem un tekstila izstrādājumiem. Tāpat rīdziniekiem arī turpmāk bez maksas būs pieejams elektronikas izvešanas pakalpojums, kas pašreizējos ārkārtējās situācijas apstākļos tiek nodrošināts bezkontakta veidā.

Lai vide galvaspilsētā un visā Latvijā būtu vēl tīrāka un sakoptāka, ir jāizdara tikai viens "mājasdarbs". Pielāgojoties aktuālajam dzīves ritmam, jānoslēdz jauno līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, lai pēc 20.maija nav jāmeklē, kurš vedīs manus atkritumus. Ja līdz tam rodas kādi jautājumi saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu Rīgas Ziemeļu rajonā un Vidzemes priekšpilsētā, informācija pieejama SIA "Eco Baltia vide" mājas lapā www.ecobaltiavide.lv vai zvanot pa tel.8717 un rakstot uz e-pastu riga@ecobaltiavide.lv.