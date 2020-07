SIXT apgrozījums Baltijā sasniedzis 30 miljonus eiro

Īstermiņa un ilgtermiņa auto nomas pakalpojumu sniedzēja SIXT kopējais neto apgrozījums Baltijā sasniedzis 30 miljonus eiro, kas ir par 17% vairāk kā 2018. gadā. Koncerna konsolidētā peļņa pieaugusi par 89%, sasniedzot 1,4 miljonus eiro, kas ir par 663 tūkstošiem eiro lielāka kā 2018. gadā. Neskatoties uz COVID-19 ietekmi īstermiņa auto nomas segmentā, 2020. gada pirmajos piecos mēnešos kopējais apgrozījums ir palielinājies par 5%, un koncerns saglabājis stabilus naudas plūsmas rādītājus. SIXT zīmolu Baltijā uz franšīzes līguma pamata pārstāv Latvijas kapitāla uzņēmums Transporent.

SIXT Baltijā (SIA "Transporent" grupas uzņēmumi) ieņem vadošās tirgus pozīcijas pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumu un īstermiņa nomas tirgū. Latvijā SIXT ir stabils tirgus līderis. Kaimiņvalstīs - Lietuvā un Igaunijā, uzņēmums turpina strauju izaugsmi īstermiņa un ilgtermiņa nomas segmentā, apkalpojot aizvien lielāku auto skaitu esošajiem klientiem un piesaistot jaunus klientus, veiksmīgi īstenojot pakalpojumu pārdošanu uzņēmumiem un piedaloties publiskajos iepirkumos. SIXT Baltijā 2019. gadā apkalpoja vairāk kā 6300 transporta līdzekļus, kas ir par 14% vairāk kā gadu iepriekš.

2019. gadā SIXT Baltijā turpināja investēt un pilnveidot savu infrastruktūru – attīstīja esošās IT sistēmas un ieguldīja līdzekļus IT risinājumu izpētē un izstrādē. Ieviesti jauni autoparka vadības sistēmas IT risinājumi, modernizēta zvanu centra platforma un klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēma; īstermiņa auto nomā ieviesta jauna maksājumu apstrādes sistēma. Klientu mobilitātes vajadzību nodrošināšanai SIXT pilnībā atjaunoja savu mobilo lietotni SIXT Rent.Share.Ride, apvienojot auto nomas, auto koplietošanas un kopbraukšanas pakalpojumus.

Arnis Jaudzems, SIXT vadītājs Baltijas valstīs: "Šogad aprit 10 gadi, kopš Transporent kļuva par SIXT pārstāvi Baltijā. Šo gadu laikā koncerns strauji izaudzis, vairākkārtīgi palielinot apgrozījumu, apkalpoto automašīnu, kā arī darbinieku skaitu. Mūsu galvenā prioritāte nemainīgi ir klientu apmierinātība un visā pasaulē noteiktā apkalpošanas kvalitātes standarta ievērošana, noturot augstu klientu apmierinātības indeksu. Saskaņā ar mūsu klientu sniegto informāciju, tieši labās atsauksmes par SIXT sniegtajiem pakalpojumiem palīdz pieņemt lēmumu, izvēloties pilna servisa auto līzinga, autoparka vadības vai īstermiņa auto nomas piegādātāju."

"SIXT attīstību un izaugsmi Baltijā 2019. gadā veicinājusi gan ekonomikas augšupeja kopumā, gan mūsu uzņēmuma jaunā pieeja biznesa vadībai. 2019. gadā esam turpinājuši uzlabot saimnieciskās darbības efektivitāti, veicot procesu un izmaksu optimizāciju, produktu klāsta pielāgošanu klientu vēlmēm un vajadzībām. 2020. gadā SIXT Baltijā turpina nostiprināt tirgus līdera pozīcijas pilna servisa līzinga un autoparku vadības tirgū, strādā, lai kļūtu par vadošo īstermiņa auto nomas uzņēmumu Baltijas valstīs, paplašina SIXT sadarbības partneru tīklu, realizē profesionālu finanšu resursu uzraudzību, plānošanu un informācijas caurspīdīgumu, lai saviem klientiem nodrošinātu profesionālu atbalstu autoparka vadībā, pilnveido un efektivizē klientu apkalpošanas procesus, lai nodrošinātu klientu apkalpošanas izcilību," turpina Arnis Jaudzems.

2019. gada sasniegumi ir stabils pamats SIXT Baltijai turpmākai attīstībai un tirgus pozīciju nostiprināšanai Baltijā. Neskatoties uz COVID-19 izraisīto ekonomikas straujo sabremzēšanos, 2020. gadā uzņēmums turpinās attīstīt IT risinājumus, lai paaugstinātu savu tirgus konkurētspēju, uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību klientiem. Ilgtermiņā SIXT leasing galvenais darbības virziens joprojām paliek uzņēmumu autoparku vadība un pilna servisa auto nomas nodrošināšana uzņēmumiem ar lielu, vidēju un mazu autoparku.

Par Transporent grupu

Kopš 2010. gada 21. jūnija koncerns ir SIXT Leasing, SIXT rent a car un SIXT limousine service franšīzes partneris Baltijas valstīs. SIA "Transporent" ir koncerna mātes sabiedrība, kam 100% pieder 4 meitas sabiedrības – SIA "Transporent auto noma" (Latvija), SIA "Transporent.com" (Latvija), OU "Transporent" (Igaunija) un UAB "Transporent" (Lietuva). 2019. gadā uzņēmumu grupa sasniedza 30 miljonu eiro konsolidēto apgrozījumu, par 17% pārsniedzot 2018. gada līmeni. Grupas kosolidētā peļņa sasniedza 1.4 miljonus eiro.

SIA Transporent sniedz pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumus Latvijā. SIA Transporent ir grupas uzņēmumu mātes sabiedrība. 2019. gadā uzņēmums sasniedza 16,7 miljonu eiro apgrozījumu, par 14% pārsniedzot 2018. gada apgrozījuma līmeni. Gads tika noslēgts ar 989 tūkstošu eiro peļņu, kas ir dubultojusies attiecībā pret 2018. gadu. Šobrīd SIXT leasing Latvijā apkalpoto automašīnu skaits pārsniedz 3600 vienības.

SIA Transporent auto noma sniedz īstermiņa autonomas (Sixt Rent a Car) un šofera pakalpojumus (Sixt Limousine Service) Latvijā. 2019. gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 2,96 miljonu eiro, kas ir par 10% vairāk kā 2018. gadā. 2019. gads tika noslēgts ar 225 tūkstošu eiro peļņu, kas, salīdzinot ar 2018. gadu, ir par 8% vairāk.

UAB Transporent ar SIXT vārdu sniedz īstermiņa auto nomas, pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumus Lietuvā. 2019. gadā uzņēmums sasniedza 8,1 miljonu eiro apgrozījumu, par 25% pārsniedzot 2018. gada apgrozījuma līmeni. Gads tika noslēgts ar 289 tūkstošu eiro peļņu, kas ir par 29% lielāka kā iepriekšējā gadā. 2019. gadā, salīdzinājumā pret 2018. gadu, apkalpoto mašīnu skaits īstermiņa un ilgtermiņa nomā pieaudzis par 11%, pārsniedzot 2000 vienības.

OU Transporent sniedz īstermiņa auto nomas, pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumus Igaunijā, izmantojot SIXT zīmolu. 2019. gadā uzņēmuma apgrozījums pieauga par 14%, sasniedzot 3.1 miljonu eiro. 2019. gadā sasniegts pozitīvs rezultāts jeb 2 tūkstošu eiro peļņa un apkalpoto auto skaits pieaudzis par 17%, sasniedzot 550 vienības pilna servisa auto līzinga un autoparku vadībā, kas ļaus uzņēmumam palielināt peļņas rādītājus nākotnē.

SIA Transporent.com SIXT grupas uzņēmumiem Latvijā un Baltijā sniedz autoparku vadības datu apstrādes, uzturēšanas un zvanu centra pakalpojumus. Pagājušajā gadā tika uzsākts pakalpojumu eksports ārpus Baltijas. 2019. gadā uzņēmums sasniedza apgrozījumu 0,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 20% vairāk kā iepriekšējā gadā un noslēdza 2019. gadu ar pozitīvu darbības rezultātu jeb peļņu 3,5 tūkštoši eiro apmērā.

Par SIXT

SIXT ir vadošais mobilitātes pakalpojumu sniedzējs Eiropā, kas dibināts 1912.gadā Minhenē, Vācijā. Šobrīd SIXT ir pieejams vairāk kā 100 pasaules valstīs, 2000 apkalpošanas vietās. SIXT sniedz auto nomas, auto koplietošanas, kopbraukšanas, pilna servisa auto līzinga un autoparku vadības pakalpojumus, būdams tehnoloģisko inovāciju līderis šajās sfērās.

Par SIXT Baltijā

2010. gadā autoparku vadības uzņēmums Transporent kļuva par SIXT rent a car un SIXT leasing franšīzes partneri Baltijas valstīs. Uzņēmums sniedz auto nomas un pilna servisa auto līzinga pakalpojumus, apkalpo un konsultē Baltijas lielāko uzņēmumu autoparkus, kā arī uzņēmumus ar nelielu automašīnu skaitu, kopā apkalpojot 6500 automašīnas. Baltijā ir pieejami SIXT auto nomas biroji Rīgā, Liepājā, Tallinā, Tartu, Viļņā, Kauņā, Palangā un Klaipēdā, kā arī šo pilsētu lidostās. Vairāk par uzņēmumu: www.sixt.lv.

